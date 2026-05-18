ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้
จากเหตุการณ์รถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณถนนอโศก-ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บอีก 32 ราย ก่อนหน้านี้ พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวและแจ้งข้อกล่าวหา นายอุเทน เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นทางรถไฟ ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสไปแล้ว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.มักกะสัน ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ นายสยมพร พนักงานขับรถไฟ ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับอันตรายสาหัส และได้รับอันตราย ทั้งนี้ หากการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในประเด็นอื่น ๆ แล้วเสร็จ อาจมีการพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ ยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางราง รวมทั้งถูกลงทางโทษทางวินัย
ส่วน นายอุเทน หลังพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำนานกว่า 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว นายอุเทน ไปพิมพ์ลายนิ้วมือและควบคุมตัวเพื่อรอฝากขังในช่วงเช้าวันนี้
ขณะที่พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ตำรวจ สน.มักกะสัน ส่งพนักงานสอบสวนอีกชุด เข้าแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถโดยสารประจำทาง กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ถึงแก่ความตาย และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ความคืบหน้าล่าสุด รายงานว่า เช้าวันนี้ (18 พ.ค. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.มักกะสัน คัดค้านการประกันตัวพนักงานขับรถไฟและพนักงานกั้นรถไฟ เตรียมนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญา ขณะที่พนักงานขับรถโดยสารประจำทางคันที่ถูกชนยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
