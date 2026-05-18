ข่าว

ประวัติ แทน ชนกชนม์ นักไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยวัย 27 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 11:04 น.
79
ประวัติ แทน ชนกชนม์ นักไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ผู้ล่วงลับในวัย 27 ปี
ภาพจาก : Icebreakers Ice Hockey team

เปิดประวัติ ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร หรือ แทน-เกาะเต่า กองหน้าทีมชาติไทย ผู้เคยลงแข่งชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ก่อนวงการไอซ์ฮอกกี้ไทยร่วมอาลัยการจากไป

วงการกีฬาไทยต้องสูญเสียบุคลากรคนสำคัญไปอีกครั้ง สื่อหลายสำนักรายงานข่าวการเสียชีวิตของ แทน ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ข่าวการจากไปในวัยเพียง 27 ปี สร้างความตกใจและความโศกเศร้าให้กับแฟนกีฬาและคนในวงการฮอกกี้น้ำแข็งเป็นอย่างมาก

เส้นทางสายน้ำแข็งของ “แทน-เกาะเต่า”

ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 1999 (พ.ศ. 2542) เขามีส่วนสูง 179 เซนติเมตร น้ำหนัก 70 กิโลกรัม และเป็นผู้เล่นที่ถนัดขวา แทนรับหน้าที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวา (Right Wing) ให้กับทีมชาติไทย เพื่อนร่วมทีมและแฟนคลับมักเรียกเขาด้วยชื่อเล่นที่คุ้นเคยว่า “แทน-เกาะเต่า”

ในระดับสโมสร แทนเคยลงเล่นในรายการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งลีกอาชีพของไทย หรือ Siam Hockey League (SHL) เขาลงสนามให้กับทีม SiamMandalay ในช่วงฤดูกาล 2023/24 แฟนเพจ Ice Hockey Family โพสต์ข้อความยกย่องเขาว่าเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงทั้งในเวลาที่อยู่ในลานน้ำแข็งและนอกลานน้ำแข็ง

ผลงานในสีเสื้อทีมชาติไทย

แทนเป็นผู้เล่นกำลังสำคัญที่ช่วยยกระดับวงการไอซ์ฮอกกี้ไทยในเวทีนานาชาติ เขาผ่านการแข่งขันระดับโลกมาแล้วหลายรายการ สถิติที่โดดเด่นคือการลงเล่นในศึกชิงแชมป์โลกรายการ IIHF World Championship Division III, Group A ปี 2024 เขาลงสนามไปทั้งหมด 5 เกม ทำผลงานไป 1 ประตู และ 3 แอสซิสต์ รวมเป็น 4 คะแนน ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงถึงบทบาทเชิงรุกที่สำคัญต่อทีม

ต่อมาเขายังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดสู้ศึก IIHF Ice Hockey World Championship Division II, Group B ปี 2025 โดยสวมเสื้อหมายเลข 24 นอกจากนี้ แทนยังเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2025 ที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นระดับทวีปที่ไทยต้องเจอกับคู่แข่งสายแข็งมากมาย เขาสามารถทำประตูได้ในเกมรอบแบ่งกลุ่มที่ทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2025

เปิดประวัติ ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร หรือ แทน-เกาะเต่า กองหน้าทีมชาติไทย ผู้เคยลงแข่งชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ก่อนวงการไอซ์ฮอกกี้ไทยร่วมอาลัยการจากไป
ภาพจาก : Icebreakers Ice Hockey team

การจากไปก่อนวัยอันควร

ก่อนเกิดเหตุสลด โพสต์สุดท้ายบนโซเชียลมีเดียของแทนคือคลิปวิดีโอขณะที่เขากำลังออกกำลังกายอยู่ริมทะเล พร้อมกับเขียนข้อความภาษาอังกฤษว่า “Work hard to have Monday morning like this” แฟนกีฬาและเพื่อนร่วมวงการต่างเข้าไปแสดงความเสียใจใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานทางการหรือครอบครัวออกมายืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ สื่อมวลชนและคนในวงการต่างร่วมกันส่งกำลังใจให้ครอบครัวลิ้มปิ่นเพชร เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้ไปให้ได้

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทราย สก๊อต พูดแล้วทำไมออกมาแฉครอบครัวตอนนี้ บันเทิง

ทราย สก๊อต ร่ำไห้ สาเหตุออกมาแฉเรื่องวัยเด็ก ลั่น ไม่เคยคิดทำลายครอบครัว

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพ ยกเครื่องจัดมาตรการปลอดภัย ป้องกันเหตุรถไฟชนรถเมล์

7 นาที ที่แล้ว
อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง &quot;พรรคส้ม&quot; ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง “พรรคส้ม” ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์

13 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

16 นาที ที่แล้ว
เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน ข่าว

เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มินตัน อินฟลูสาวปวดท้องจนหมดสติในห้องน้ำ ก่อนแอดมิดรพ.ผ่าตัดไส้ติ่ง ข่าว

อินฟลูฯ สาว เล่านาทีเฉียดตาย ปวดท้องสลบคาห้องน้ำ ผ่าตัดด่วน ช็อก ค่ารักษาหลักแสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจดีเอ็นเอผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขสมก. หอบกระเช้าเข้าขอโทษ รถเมล์ซิ่งทำแม่ล้มหัวฟาดกระจก ไม่เก็บค่าเสียหายแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่เตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ ข่าว

กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่แจ้งเตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเขตกว่างซี ประเทศจีน ขนาด 5.2 ข่าวต่างประเทศ

ดับ 2 ศพ! แผ่นดินไหวจีน 5.2 เขย่ากว่างซี ตึกถล่ม 13 แห่ง สั่งอพยพ 7000 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ศ.ดร.อมร” อธิบายสาเหตุคนกรุง รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหวเมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเจ้าของภาพวาด นาคาไททั่น ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของไทย ที่สื่อต่างชาติใช้ทั่วโลก ข่าว

เปิดเจ้าของภาพวาด นาคาไททั่น ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของไทย ที่สื่อต่างชาติใช้ทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวกรุงเทพรายงานรับรู้ได้ถึงแรงสั่น หลังแผ่นดินไหวเมียนมาระดับ 5.3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.เอ้ จี้รัฐตอบ 4 คำถาม รถไฟพุ่งชนรถเมล์กลางกรุง ลั่นคนไทยต้องไม่ตายฟรี ข่าว

ดร.เอ้ จี้รัฐตอบ 4 คำถาม รถไฟพุ่งชนรถเมล์กลางกรุง ลั่นคนไทยต้องไม่ตายฟรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แทน ชนกชนม์ นักไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ผู้ล่วงลับในวัย 27 ปี ข่าว

ประวัติ แทน ชนกชนม์ นักไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยวัย 27 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเมียนมาขนาด 5.3 ส่งแรงสั่นไหวถึงกรุงเทพฯ อาคารสูงหลายแห่งสั่งอพยพ ข่าว

ตึกสูงกรุงเทพฯ หลายแห่งโยก! สั่งอพยพคน เหตุแผ่นดินไหวเมียนมา 5.3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟไทย จ่อลงดาบคนขับรถไฟ หลังพบฉี่ม่วง ยอมรับไม่ได้ตรวจเป็นประจำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าต๊อบ ฝากข้อความถึง ทราย สก๊อต เข้าใจความเจ็บปวดของเด็ก ข่าวดารา

ป๋าต๊อบ ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต เห็นใจพูดไปไม่มีคนฟัง ลั่น กล้าเล่าอดีตคือหลังชนฝา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช้างศึก โพสต์ยินดี “มิคเกลสัน” จ่อเป็นแข้งไทยบู๊บุนเดสลีกา ในรอบ 47 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม.มหิดล โพสต์อาลัย &quot;แทน ฑีฆา&quot; ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

ม.มหิดล โพสต์อาลัย “แทน ฑีฆา” ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้ ข่าว

ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขสมก. กำชับคนขับรถเมล์ ห้ามจอดคร่อมบนทางรถไฟ กำชับให้อยู่หลังเส้นเหลือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. แจ้งข่าวดี คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติ Visa Cascade ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย แทน ชนกชนม์ นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยวัย 27 ปี ข่าว

โพสต์สุดท้าย แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ก่อนจากไปกะทันหัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 11:04 น.
79
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทราย สก๊อต พูดแล้วทำไมออกมาแฉครอบครัวตอนนี้

ทราย สก๊อต ร่ำไห้ สาเหตุออกมาแฉเรื่องวัยเด็ก ลั่น ไม่เคยคิดทำลายครอบครัว

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจดีเอ็นเอผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
Back to top button