ประวัติ แทน ชนกชนม์ นักไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยวัย 27 ปี
เปิดประวัติ ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร หรือ แทน-เกาะเต่า กองหน้าทีมชาติไทย ผู้เคยลงแข่งชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ก่อนวงการไอซ์ฮอกกี้ไทยร่วมอาลัยการจากไป
วงการกีฬาไทยต้องสูญเสียบุคลากรคนสำคัญไปอีกครั้ง สื่อหลายสำนักรายงานข่าวการเสียชีวิตของ แทน ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ข่าวการจากไปในวัยเพียง 27 ปี สร้างความตกใจและความโศกเศร้าให้กับแฟนกีฬาและคนในวงการฮอกกี้น้ำแข็งเป็นอย่างมาก
เส้นทางสายน้ำแข็งของ “แทน-เกาะเต่า”
ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 1999 (พ.ศ. 2542) เขามีส่วนสูง 179 เซนติเมตร น้ำหนัก 70 กิโลกรัม และเป็นผู้เล่นที่ถนัดขวา แทนรับหน้าที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวา (Right Wing) ให้กับทีมชาติไทย เพื่อนร่วมทีมและแฟนคลับมักเรียกเขาด้วยชื่อเล่นที่คุ้นเคยว่า “แทน-เกาะเต่า”
ในระดับสโมสร แทนเคยลงเล่นในรายการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งลีกอาชีพของไทย หรือ Siam Hockey League (SHL) เขาลงสนามให้กับทีม SiamMandalay ในช่วงฤดูกาล 2023/24 แฟนเพจ Ice Hockey Family โพสต์ข้อความยกย่องเขาว่าเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงทั้งในเวลาที่อยู่ในลานน้ำแข็งและนอกลานน้ำแข็ง
ผลงานในสีเสื้อทีมชาติไทย
แทนเป็นผู้เล่นกำลังสำคัญที่ช่วยยกระดับวงการไอซ์ฮอกกี้ไทยในเวทีนานาชาติ เขาผ่านการแข่งขันระดับโลกมาแล้วหลายรายการ สถิติที่โดดเด่นคือการลงเล่นในศึกชิงแชมป์โลกรายการ IIHF World Championship Division III, Group A ปี 2024 เขาลงสนามไปทั้งหมด 5 เกม ทำผลงานไป 1 ประตู และ 3 แอสซิสต์ รวมเป็น 4 คะแนน ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงถึงบทบาทเชิงรุกที่สำคัญต่อทีม
ต่อมาเขายังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดสู้ศึก IIHF Ice Hockey World Championship Division II, Group B ปี 2025 โดยสวมเสื้อหมายเลข 24 นอกจากนี้ แทนยังเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2025 ที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นระดับทวีปที่ไทยต้องเจอกับคู่แข่งสายแข็งมากมาย เขาสามารถทำประตูได้ในเกมรอบแบ่งกลุ่มที่ทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2025
การจากไปก่อนวัยอันควร
ก่อนเกิดเหตุสลด โพสต์สุดท้ายบนโซเชียลมีเดียของแทนคือคลิปวิดีโอขณะที่เขากำลังออกกำลังกายอยู่ริมทะเล พร้อมกับเขียนข้อความภาษาอังกฤษว่า “Work hard to have Monday morning like this” แฟนกีฬาและเพื่อนร่วมวงการต่างเข้าไปแสดงความเสียใจใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานทางการหรือครอบครัวออกมายืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ สื่อมวลชนและคนในวงการต่างร่วมกันส่งกำลังใจให้ครอบครัวลิ้มปิ่นเพชร เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้ไปให้ได้
