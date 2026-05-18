ตึกสูงกรุงเทพฯ หลายแห่งโยก! สั่งอพยพคน เหตุแผ่นดินไหวเมียนมา 5.3
กรมอุตุฯ รายงานแผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณตอนใต้ของเมียนมา อาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพฯ รู้สึกถึงแรงสั่นไหว ประชาชนหลายพื้นที่ต้องอพยพลงมาด้านล่างเพื่อความปลอดภัย
วันนี้ 18 พฤษภาคม 2569 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเหตุแผ่นดินไหว ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา เวลา 09:05 น. ตามเวลาประเทศไทย ขนาด 5.3 ความลึก 10 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 247 กม.
ล่าสุด เพจ JS100 Radio เผยว่า มีรายงานรับรู้สึกสั่นไหว อาคารสูงในกรุงเทพฯ หลายแห่งอพยพคนลงมาด้านล่าง
จากการตรวจสอบข้อมูลรับแจ้งการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากประชาชนจากเว็บไซต์ earthquakeหลายพื้นที่ในกรุงเพพฯ รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน เช่น อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร มีผู้แจ้งว่ารู้สึกเวียนศีรษะ รวมทั้งได้ยินเหมือนคนวางของหนัก ๆ พร้อมกัน ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ อ.หลักสี่ รู้สึกไหวเบา ๆ และน้ำในขวดขยับ ส่วน อ.ปทุมวัน ประชาชนรายงานว่าตึกสั่นเล็กน้อย
