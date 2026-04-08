ศุภจี ขานรับข่าวดีสหรัฐฯ หยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ บริหารจัดการสินค้าต้นทาง-สต๊อกดีขึ้น
ศุภจี มองผลดีสหรัฐฯ หยุดโจมตีอิหร่าน 2 สัปดาห์ ช่วยคุมต้นทุนขนส่ง เร่งถกร่วม กระทรวงอุตสาหกรรม บริหารจัดการเม็ดพลาสติก หลังขึ้นเป็นสินค้าควบคุม แต่ราคาพุ่งไม่หยุด
ภายหลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมาประกาศระงับการโจมตีอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ล่าสุด นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า
“ถือเป็นจังหวะสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าภายในประเทศไทย เมื่อความเสี่ยงจากสงครามลดลงชั่วคราว กระทรวงพาณิชย์จะสามารถคำนวณและควบคุมดูแลราคาสินค้าต้นทางได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าสถานการณ์นี้จะช่วยให้การขนส่งสินค้าทางทะเลกลับมามีความแน่นอน ลดปัญหาความล่าช้าและค่าระวางเรือที่ผันผวน”
สำหรับการประชุมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท. ในวันนี้ (8 เม.ย. 69) นางศุภจี เปิดเผยว่า “มีวาระเร่งด่วนในการจัดการ “เม็ดพลาสติก” ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของสินค้าแทบทุกชนิด หลังจากประกาศให้เม็ดพลาสติกเป็นสินค้าควบคุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐต้องการทราบข้อเท็จจริงว่าเหตุใดราคาถึงพุ่งสูงขึ้น และปริมาณสต็อกในมือผู้ประกอบการมีเพียงพอหรือไม่ ซึ่งได้มีการผนึกกำลังกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อดูแลโครงสร้างราคาตั้งแต่โรงงานผลิตจนถึงมือผู้บริโภค”
นอกจากนี้ นางศุภจี ยังเตรียมที่จะผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเม็ดพลาสติกอย่างจริงจัง เนื่องจากปัจจุบันไทยนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลได้เพียง 20% เท่านั้น ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนได้จะช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบราคาแพงจากต่างประเทศได้
อ้างอิงจาก : ch3plus
