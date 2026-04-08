ศุภจี ขานรับข่าวดีสหรัฐฯ หยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ บริหารจัดการสินค้าต้นทาง-สต๊อกดีขึ้น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 10:44 น.
ศุภจี มองผลดีสหรัฐฯ หยุดโจมตีอิหร่าน 2 สัปดาห์ ช่วยคุมต้นทุนขนส่ง เร่งถกร่วม กระทรวงอุตสาหกรรม บริหารจัดการเม็ดพลาสติก หลังขึ้นเป็นสินค้าควบคุม แต่ราคาพุ่งไม่หยุด

ภายหลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมาประกาศระงับการโจมตีอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ล่าสุด นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า

“ถือเป็นจังหวะสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าภายในประเทศไทย เมื่อความเสี่ยงจากสงครามลดลงชั่วคราว กระทรวงพาณิชย์จะสามารถคำนวณและควบคุมดูแลราคาสินค้าต้นทางได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าสถานการณ์นี้จะช่วยให้การขนส่งสินค้าทางทะเลกลับมามีความแน่นอน ลดปัญหาความล่าช้าและค่าระวางเรือที่ผันผวน”

สำหรับการประชุมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท. ในวันนี้ (8 เม.ย. 69) นางศุภจี เปิดเผยว่า “มีวาระเร่งด่วนในการจัดการ “เม็ดพลาสติก” ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของสินค้าแทบทุกชนิด หลังจากประกาศให้เม็ดพลาสติกเป็นสินค้าควบคุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐต้องการทราบข้อเท็จจริงว่าเหตุใดราคาถึงพุ่งสูงขึ้น และปริมาณสต็อกในมือผู้ประกอบการมีเพียงพอหรือไม่ ซึ่งได้มีการผนึกกำลังกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อดูแลโครงสร้างราคาตั้งแต่โรงงานผลิตจนถึงมือผู้บริโภค”

นอกจากนี้ นางศุภจี ยังเตรียมที่จะผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเม็ดพลาสติกอย่างจริงจัง เนื่องจากปัจจุบันไทยนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลได้เพียง 20% เท่านั้น ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนได้จะช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบราคาแพงจากต่างประเทศได้

อ้างอิงจาก : ch3plus

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

