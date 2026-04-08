สมพรแจงสาเหตุ นักวอลเลย์บอลหญิงบาดเจ็บ แต่ทำไมยังติดทีมชาติไทย
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดเตรียมความพร้อมลุยศึกใหญ่ประจำปี 2569 โดยมีกำหนดเรียกรายงานตัวในวันที่ 8 เมษายน 2569 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อคัดเลือกตัวจริงลุยศึก Volleyball Nations League 2026 (VNL 2026) และ SEA V League
รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมและคัดเลือกตัว ลุย VNL 2026 – SEA V League 2026
Setter (S)
- กนกพร แสงทอง
- ณัฏฐณิชา ใจแสน
- เซราห์ แอนโคมาห์
- พรพรรณ เกิดปราชญ์
Libero (L)
- ปิยะนุช แป้นน้อย
- กัลยรัตน์ คำวงษ์
- จิดาภา นาหัวหนอง
- จิรัจฌา น้าวประจุล
Middle Blocker (MB)
- ทิพย์สุดา บัวหลาย
- วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
- กัญญารัตน์ ขุนเมือง
- ศศิธร เจตตะ
- วารุณี การรัมย์
- ณัฐริกา วะสาร
- ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ
- ทัดดาว นึกแจ้ง
- หัตถยา บำรุงสุข
Outside Hitter/Opposite Hitter (OH/OPP)
- อัจฉราพร คงยศ
- วริศรา สีทาเลิศ
- ศศิภาพร จันทรวิสูตร
- กัญธิมา เอกปัชชา
- ชัชชุอร โมกศรี
- วิภาวี ศรีทอง
- ธนัชชา สุขสด
- พิมพิชยา ก๊กรัมย์
- กาญจนา ศรีใสแก้ว
- ณิรารัชย์ ศรีกุตา
- นันท์นภัส มูลจะคำ
- สุภาวดี พันวิลัย
- ปพัชญา พลทำ
ทั้งนี้ นักกีฬาที่อยู่ระหว่างการแข่งขันให้กับสโมสรในต่างประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ให้เข้ารายงานตัวเพื่อร่วมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมทันที
ที่น่าสนใจ วิภาวี ศรีทอง กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้ง หลังเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2025 สมัยเล่นอยู่กับ ฮุนได ฮิลล์สเตรท ในลีกเกาหลี เพิ่งย้ายกลับมาร่วมทีม สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค ในวอลเลย์บอล ไทยแลนด์ลีก 2026 เลกที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ส่วน บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โมกศรี ตอนนี้เล่นให้สโมสรฮิเมจิ แต่ก็ยังมีอาการบาดเจ็บไหล่เรื้อรัง ส่งผลต่อฟอร์มการเล่น
ส่วนดาวดังที่หลุดโผ นำโดย ยูฟ่า ดลพร สินโพธิ์ ที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บ และ ใบเตย ณัฐธิมา กุบแก้ว ขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นหน้าใหม่หลายรายถูกเรียกตัวเข้ามาด้วย
สมพรชี้แจง ทำไมนักกีฬาบางคนบาดเจ็บ แต่ยังติดทีมชาติ
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงหลักเกณฑ์การเรียกนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อเก็บตัวและฝึกซ้อม สำหรับรายการแข่งขันนานาชาติในปี 2569
“ยึดหลักการ 2 ส่วน คือ ผลงานจากไทยแลนด์ลีก และผู้ที่เล่นอาชีพต่างประเทศ แต่ก็ยังให้โอกาสนักกีฬาที่ยังเจ็บอยู่ เพราะโปรแกรมมีช่วงเวลา ไม่ใช่แค่ระยะสั้นแค่ VNL แต่ยังมี SEA V League, ชิงแชมป์เอเชีย และเอเชียนเกมส์ ช่วงแรกจะเป็นนักกีฬาที่มีความพร้อมก่อน จากนั้นใครที่พัฒนาขึ้นก็มีโอกาส หรือใครที่เจ็บก็จะได้ทดแทนกัน ตามความเหมาะสม คาดว่าได้เก็บตัวและซ้อมร่วมกันจริงๆ ไม่เกิน 24 คน”
เปิดโปรแกรมแข่งวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026
สัปดาห์ 1 ณ เมืองหนานจิง ประเทศจีน
- 3 มิ.ย. 69 (14.00 น.) ไทย พบ เซอร์เบีย (แชมป์โลก)ว
- 4 มิ.ย. 69 (18.30 น.) ไทย พบ จีน (เจ้าภาพ)
- 6 มิ.ย. 69 (14.00 น.) ไทย พบ เบลเยียม
- 7 มิ.ย. 69 (10.30 น.) ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก
สัปดาห์ 2 อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก
- 17 มิ.ย. 69 (20.30 น.) ไทย พบ ยูเครน
- 18 มิ.ย. 69 (20.30 น.) ไทย พบ บัลแกเรีย
- 20 มิ.ย. 69 (20.30 น.) ไทย พบ แคนาดา
- 21 มิ.ย. 69 (20.30 น.) ไทย พบ เนเธอร์แลนด์
สัปดาห์ 3 คันไซ ญี่ปุ่น
- 8 ก.ค. 69 (13.30 น.) ไทย พบ สหรัฐอเมริกา
- 9 ก.ค. 69 (17.20 น.) ไทย พบ ญี่ปุ่น (ศึกสายเลือดเอเชีย)
- 11 ก.ค. 69 (13.30 น.) ไทย พบ บราซิล
- 12 ก.ค. 69 (13.30 น.) ไทย พบ ตุรกี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: