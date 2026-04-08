วอลเลย์บอล

สมพรแจงสาเหตุ นักวอลเลย์บอลหญิงบาดเจ็บ แต่ทำไมยังติดทีมชาติไทย

Aindravudh เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 10:33 น.
วอลเลย์บอลหญิงไทย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดเตรียมความพร้อมลุยศึกใหญ่ประจำปี 2569 โดยมีกำหนดเรียกรายงานตัวในวันที่ 8 เมษายน 2569 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อคัดเลือกตัวจริงลุยศึก Volleyball Nations League 2026 (VNL 2026) และ SEA V League

รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมและคัดเลือกตัว ลุย VNL 2026 – SEA V League 2026

Setter (S)

  • กนกพร แสงทอง
  • ณัฏฐณิชา ใจแสน
  • เซราห์ แอนโคมาห์
  • พรพรรณ เกิดปราชญ์

Libero (L)

  • ปิยะนุช แป้นน้อย
  • กัลยรัตน์ คำวงษ์
  • จิดาภา นาหัวหนอง
  • จิรัจฌา น้าวประจุล

Middle Blocker (MB)

  • ทิพย์สุดา บัวหลาย
  • วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
  • กัญญารัตน์ ขุนเมือง
  • ศศิธร เจตตะ
  • วารุณี การรัมย์
  • ณัฐริกา วะสาร
  • ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ
  • ทัดดาว นึกแจ้ง
  • หัตถยา บำรุงสุข

Outside Hitter/Opposite Hitter (OH/OPP)

  • อัจฉราพร คงยศ
  • วริศรา สีทาเลิศ
  • ศศิภาพร จันทรวิสูตร
  • กัญธิมา เอกปัชชา
  • ชัชชุอร โมกศรี
  • วิภาวี ศรีทอง
  • ธนัชชา สุขสด
  • พิมพิชยา ก๊กรัมย์
  • กาญจนา ศรีใสแก้ว
  • ณิรารัชย์ ศรีกุตา
  • นันท์นภัส มูลจะคำ
  • สุภาวดี พันวิลัย
  • ปพัชญา พลทำ

ทั้งนี้ นักกีฬาที่อยู่ระหว่างการแข่งขันให้กับสโมสรในต่างประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ให้เข้ารายงานตัวเพื่อร่วมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมทันที

ที่น่าสนใจ วิภาวี ศรีทอง กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้ง หลังเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2025 สมัยเล่นอยู่กับ ฮุนได ฮิลล์สเตรท ในลีกเกาหลี เพิ่งย้ายกลับมาร่วมทีม สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค ในวอลเลย์บอล ไทยแลนด์ลีก 2026 เลกที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์

ส่วน บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โมกศรี ตอนนี้เล่นให้สโมสรฮิเมจิ แต่ก็ยังมีอาการบาดเจ็บไหล่เรื้อรัง ส่งผลต่อฟอร์มการเล่น

ส่วนดาวดังที่หลุดโผ นำโดย ยูฟ่า ดลพร สินโพธิ์ ที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บ และ ใบเตย ณัฐธิมา กุบแก้ว ขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นหน้าใหม่หลายรายถูกเรียกตัวเข้ามาด้วย

สมพรชี้แจง ทำไมนักกีฬาบางคนบาดเจ็บ แต่ยังติดทีมชาติ

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงหลักเกณฑ์การเรียกนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อเก็บตัวและฝึกซ้อม สำหรับรายการแข่งขันนานาชาติในปี 2569

“ยึดหลักการ 2 ส่วน คือ ผลงานจากไทยแลนด์ลีก และผู้ที่เล่นอาชีพต่างประเทศ แต่ก็ยังให้โอกาสนักกีฬาที่ยังเจ็บอยู่ เพราะโปรแกรมมีช่วงเวลา ไม่ใช่แค่ระยะสั้นแค่ VNL แต่ยังมี SEA V League, ชิงแชมป์เอเชีย และเอเชียนเกมส์ ช่วงแรกจะเป็นนักกีฬาที่มีความพร้อมก่อน จากนั้นใครที่พัฒนาขึ้นก็มีโอกาส หรือใครที่เจ็บก็จะได้ทดแทนกัน ตามความเหมาะสม คาดว่าได้เก็บตัวและซ้อมร่วมกันจริงๆ ไม่เกิน 24 คน”

เปิดโปรแกรมแข่งวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026

สัปดาห์ 1 ณ เมืองหนานจิง ประเทศจีน

  • 3 มิ.ย. 69 (14.00 น.) ไทย พบ เซอร์เบีย (แชมป์โลก)ว
  • 4 มิ.ย. 69 (18.30 น.) ไทย พบ จีน (เจ้าภาพ)
  • 6 มิ.ย. 69 (14.00 น.) ไทย พบ เบลเยียม
  • 7 มิ.ย. 69 (10.30 น.) ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก

สัปดาห์ 2 อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก

  • 17 มิ.ย. 69 (20.30 น.) ไทย พบ ยูเครน
  • 18 มิ.ย. 69 (20.30 น.) ไทย พบ บัลแกเรีย
  • 20 มิ.ย. 69 (20.30 น.) ไทย พบ แคนาดา
  • 21 มิ.ย. 69 (20.30 น.) ไทย พบ เนเธอร์แลนด์

สัปดาห์ 3 คันไซ ญี่ปุ่น

  • 8 ก.ค. 69 (13.30 น.) ไทย พบ สหรัฐอเมริกา
  • 9 ก.ค. 69 (17.20 น.) ไทย พบ ญี่ปุ่น (ศึกสายเลือดเอเชีย)
  • 11 ก.ค. 69 (13.30 น.) ไทย พบ บราซิล
  • 12 ก.ค. 69 (13.30 น.) ไทย พบ ตุรกี
