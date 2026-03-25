คุ้นมาก นางงามเขมรสวมชุดไทย คล้ายแม่การะเกด ตัวละครบุพเพสันนิวาส
ดูแล้วคุ้นมาก นางงามกัมพูชาแต่งชุดไทยคล้ายแม่การะเกด ถือคัมภีร์กฤษณะกาลีหน้าตัวเอง ย้อนโพสต์คนออกแบบชุดบุพเพสันนิวาส สุดเอือม เพื่อนบ้านเคลมวัฒนธรรมสนุกปาก
โซเชียลต่างพากันจับตาดูหลังนางงามสาวรองอันดับ 1 Miss Universe Cambodia 2023 แต่งกายคล้ายกับแม่การะเกด จากละครระดับตำนานของไทย บุพเพสันนิวาส เมื่อสังเกตดูดีดี ๆ แล้วเสื้อผ้า เครื่องประดับ และหน้าผม ดูมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากจนแฟนละครชาวไทยหลายคนถึงกับบอกว่าหน้าคุ้น ๆ และอดไม่ได้ที่จะนึกถึงตัวละครอย่าง แม่การะเกด
นอกจากนี้ เธอถือคัมภีร์ลักษณะคล้ายกฤษณะกาลี เป็นองค์ประกอบสำคัญในบุพเพสันนิวาส หรือ มนต์สาปแช่งโบราณที่ถูกแต่งขึ้นสำหรับละครเรื่องบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิต ใช้เชื่อมโยงเรื่องราวภพชาติ หากผู้ที่มีจิตใจชั่วร้ายนำไปสวดจะเกิดอาถรรพ์ต่อผู้นั้นทันที แต่ที่ทำเอาหลายคนสงสัย คือ บนหน้าปกคัมภีร์กลับมีใบหน้าของเธอเองอยู่ จนตั้งคำถามว่าต้องการสื่อถึงอะไรกันแน่
ก่อนหน้านี้ ธนิต พุ่มไสว ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายและผ้านุ่งในละครบุพเพสันนิวาส เคยออกมาโพสต์ถึงประเด็นที่คนกัมพูชากันมาแต่งกายชุดไทยมากขึ้นหลังจากละครออนแอร์ไป ตนพยายามอย่างหนักเพื่อศึกษาหาข้อมูลเพื่อสร้างชุดที่ดูสมจริงที่สุด แต่กลับถูกเพื่อนบ้านเคลมและแต่งตามกันจนเป็นกระแส
“ตั้งแต่ผมออกแบบผ้านุ่งให้กับละครบุพเพสันนิวาส ผมตั้งใจศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้สมจริงที่สุด ผมรู้สึกว่า พอบุพเพสันนิวาสออนแอร์ เขมรก็เริ่มแต่งชุดไทยและเคลมชุดไทยกันสนุกปาก”
