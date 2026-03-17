ฝรั่งจับพิรุธ คนเขมรใส่ชุดไทย ทำไมชอบแปะธงกัมพูชา ชี้ เคลมง่ายกว่าสร้างเอง
โซเชียลแห่แชร์คลิป ชาวต่างชาติวิเคราะห์ปมชุดประจำชาติไทย-กัมพูชา ชี้การอ้างสิทธิ์ง่ายกว่าการเอง จับพิรุธคนเขมรชอบแปะธงข้าง ๆ กลัวโลกรู้ชุดประจำชาติมาจากไทย
ถกกันมานานกับประเด็นชุดประจำชาติของประเทศไทยและกัมพูชา ล่าสุดต่างชาติขิโดเข้าร่วมวงด้วย โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Thewillhauser แชร์คลิปแสดงความเห็นเรื่องชุดของทั้ง 2 ประเทศ มีการชี้ให้เห็นความต่างของชุดประจำชาติไทย และ ชุดซัมปอตของประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก
เจ้าตัวมองว่าชาวกัมพูชามักจะชอบสวมชุดไทย เพราะประเทศไทยใช้เวลานานหลายร้อยปีแสดงให้โลกเห็นว่าชุดประจำชาติและวัฒนธรรมของไทยนั้นงดงามเพียงใด การเผยแพร่วัฒนธรรมต้องใช้เวลายาวนานหลายชั่วอายุคน แต่การอ้างว่าสิ่งนี้เป็นของตนเองอย่างที่กัมพูชาทำนั้นง่ายกว่ามาก
พร้อมกันนั้นยังชวนตั้งสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามที่มีชุดไทยปรากฏอยู่ในกัมพูชาจะมักจะมีธงกัมพูชาวางอยู่ข้าง ๆ เสมอ เพราะกัมพูชากลัวว่าโลกจะรู้ว่าชุดประจำชาติไทยนั้นมาจากที่ใด
หลังคลิปของหนุ่มต่างชาติถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตไทยต่างเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่ช่วยแชร์ข้อมูลให้โลกได้รับรู้ อาทิเช่น
“Thank you for always sharing the facts… we Thai people appreciated your kind support.” (ขอบคุณที่แชร์ข้อเท็จจริงเสมอมา… พวกเราชาวไทยซาบซึ้งและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดี”
“ชุดไทยชุดที่ทรงคุณค่า ซึ่งมีมาแล้วไม่น้อยหลายร้อยหลายพันปี ปัจจุบันยังมีอยู่และจะอยู่ตลอดไป เพราะชุดเรียกว่า ชุดไทย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด ๆ ก็ตาม ทั่วโลกก็เรียกว่า ชุดไทย เป็นของคนไทย ประเทศไทย ไม่ใช่ของชาติอื่น จงจำไว้”
“ใช่แล้ว ถ้าไม่มีธงมันก็คือชุดไทย”
“จริงที่สุด ใส่ชุดไทยเมื่อไหร่ ก็ต้องแปะธงชาติเมื่อนั้น”
- อินฟลูฯ เขมร แขวะไทย ห่มสไบใส่ยีนส์ อ้างขโมยชุด-ทำลายคุณค่า สั่งห้ามทำตาม
- ใครก็ใส่ได้! พาเวล นำเทรนด์ผู้ชายห่มสไบ เดินกลางกรุง แคปชั่นภูมิใจ ไวรัลข้ามคืน
- เจอแล้ว ส้ม อมรา ห่มสไบใส่ยีนส์ ต้นฉบับ 20 ปีก่อน ตำนานมาก่อนกาล
- กัมพูชา แถลงโต้ ไทย ลั่น สไบ มีต้นกำเนิดจาก เขมร หลักฐานอารายธรรมชี้ชัดนับพันปี
