ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งจับพิรุธ คนเขมรใส่ชุดไทย ทำไมชอบแปะธงกัมพูชา ชี้ เคลมง่ายกว่าสร้างเอง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 14:47 น.
77
ต่างชาติวิเคราะห์กัมพูชาชอบแปะธงชาติบนชุดไทย

โซเชียลแห่แชร์คลิป ชาวต่างชาติวิเคราะห์ปมชุดประจำชาติไทย-กัมพูชา ชี้การอ้างสิทธิ์ง่ายกว่าการเอง จับพิรุธคนเขมรชอบแปะธงข้าง ๆ กลัวโลกรู้ชุดประจำชาติมาจากไทย

ถกกันมานานกับประเด็นชุดประจำชาติของประเทศไทยและกัมพูชา ล่าสุดต่างชาติขิโดเข้าร่วมวงด้วย โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Thewillhauser แชร์คลิปแสดงความเห็นเรื่องชุดของทั้ง 2 ประเทศ มีการชี้ให้เห็นความต่างของชุดประจำชาติไทย และ ชุดซัมปอตของประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก

เจ้าตัวมองว่าชาวกัมพูชามักจะชอบสวมชุดไทย เพราะประเทศไทยใช้เวลานานหลายร้อยปีแสดงให้โลกเห็นว่าชุดประจำชาติและวัฒนธรรมของไทยนั้นงดงามเพียงใด การเผยแพร่วัฒนธรรมต้องใช้เวลายาวนานหลายชั่วอายุคน แต่การอ้างว่าสิ่งนี้เป็นของตนเองอย่างที่กัมพูชาทำนั้นง่ายกว่ามาก

พร้อมกันนั้นยังชวนตั้งสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามที่มีชุดไทยปรากฏอยู่ในกัมพูชาจะมักจะมีธงกัมพูชาวางอยู่ข้าง ๆ เสมอ เพราะกัมพูชากลัวว่าโลกจะรู้ว่าชุดประจำชาติไทยนั้นมาจากที่ใด

ต่างชาติพูดถึงชุดไทยและชุดซัมปอต-2
ภาพจาก : Thewillhauser

หลังคลิปของหนุ่มต่างชาติถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตไทยต่างเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่ช่วยแชร์ข้อมูลให้โลกได้รับรู้ อาทิเช่น

“Thank you for always sharing the facts… we Thai people appreciated your kind support.” (ขอบคุณที่แชร์ข้อเท็จจริงเสมอมา… พวกเราชาวไทยซาบซึ้งและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดี”

“ชุดไทยชุดที่ทรงคุณค่า ซึ่งมีมาแล้วไม่น้อยหลายร้อยหลายพันปี ปัจจุบันยังมีอยู่และจะอยู่ตลอดไป เพราะชุดเรียกว่า ชุดไทย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด ๆ ก็ตาม ทั่วโลกก็เรียกว่า ชุดไทย เป็นของคนไทย ประเทศไทย ไม่ใช่ของชาติอื่น จงจำไว้”

“ใช่แล้ว ถ้าไม่มีธงมันก็คือชุดไทย”

“จริงที่สุด ใส่ชุดไทยเมื่อไหร่ ก็ต้องแปะธงชาติเมื่อนั้น”

ต่างชาติพูดถึงชุดไทยและชุดซัมปอต
ภาพจาก : Thewillhauser

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 14:47 น.
77
