จับโป๊ะเขมรใช้ AI ตัดต่อภาพประวัติศาสตร์ เติมสไบชุดไทย เคลมวัฒนธรรม
ชาวเน็ตขุดหลักฐานมือดีใช้ AI ดัดแปลงภาพประวัติศาสตร์กัมพูชา เติมสไบชุดไทย อ้างสิทธิ์ต้นกำเนิดวัฒนธรรม ทั้งที่ภาพจริงใส่เพียงผ้าแถบคาดตัว
โซเชียลเดือดชาวเน็ตไทยและต่างชาติพากันวิเคราะห์ภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จนเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเคลมวัฒนธรรม โดยเฉพาะชุดประจำชาติอย่างชุดไทย ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวระหว่างประเทศไทยและกัมพูชามาอย่างยาวนาน
ล่าสุด มีการเผยแพร่ภาพเก่าทางประวัติศาสตร์ที่มีการเพิ่มรายละเอียดการแต่งกายบางอย่างลงไป จนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับที่มาของชุดประจำชาติ ข้อมูลแชร์ต่อกันระบุว่าภาพดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1967 ระหว่างการเยือนประเทศกัมพูชาของ แจ็กเกอลีน เคนเนดี (Jacqueline Kennedy) คู่ชีวิตของ จอห์น เอฟ. เคนเนดี ประธานาธิบดีคนที่ 35 ของสหรัฐฯ
ในภาพจะเห็นว่า แจ็กเกอลีน เคนเนดี สวมชุดเดรสสั้นสีอ่อนและถุงมือสีขาวตามแฟชั่นตะวันตก ส่วน สมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์มุนีวงศ์ กุสุมะนารีรัตน์สิรีวัฒนา พระราชมารดาในเจ้านโรดม สีหนุ ทรงฉลองพระองค์ชุดพื้นเมืองเขมรแบบคาดผ้าแถบที่พระอุระ มีผ้าแถบที่คาดตัว ตามแบบชุดของเขมรที่แต่งกันตามประเพณีเท่านั้น โดยที่ไม่ได้ห่มสไบแบบ ขณะที่ เจ้านโรดม สีหนุ อดีตพระมหากษัตริย์และผู้นำกัมพูชา สวมชุดสูทยืนอยู่เคียงข้าง
ประเด็นสำคัญที่ถูกขุดคุ้ยคือมีการใช้ AI เติมผ้าสไบแบบชุดไทยเข้าไปในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระมหากษัตริยานีฯ กุสุมะฯถือเป็นการบิดเบือนวัฒนธรรมและสนับสนุนคำกล่าวอ้างว่าชุดไทยโบราณมีต้นกำเนิดมาจากเครื่องแต่งกายเขมร
- คนออกแบบชุดไทยบุพเพฯ พ้อหนัก หาข้อมูลแทบตาย แต่เขมรเคลมสนุกปาก
- ฝรั่งจับพิรุธ คนเขมรใส่ชุดไทย ทำไมชอบแปะธงกัมพูชา ชี้ เคลมง่ายกว่าสร้างเอง
