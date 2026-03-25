สลด ผู้พิพากษาศาลเยาวชน จบชีวิตตัวเองในคอนโด ด้วยโรคซึมเศร้า
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนวัย 31 ปีจบชีวิตตัวเองในคอนโดย่านรัชดา ญาติคาดสาเหตุจากความเครียดเรื่องงานกับโรคซึมเศร้า
เพจบิีกเกรียน รายงานว่า สถานที่เกิดเหตุคือห้องพักหมายเลข 41 ชั้น 3 ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยรัชดาภิเษก 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
บุคคลแรกที่พบเหตุการณ์คือญาติของผู้เสียชีวิต ญาติคนดังกล่าวประสานงานให้ผู้จัดการอาคารช่วยนำกุญแจมาเปิดประตูห้องพัก เมื่อเข้าไปด้านใน พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้พิพากษาศาลเยาวชนอายุ 31 ปี
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบสภาพศพพบว่าผู้เสียชีวิตใช้สายไฟผูกคอตัวเองติดกับขอบประตูห้องอาบน้ำภายในห้องน้ำ บริเวณข้อมือของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยการถูกกรีด ตำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายในห้องพักอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินหรือร่องรอยการต่อสู้ใดๆ
ทางด้านญาติของผู้เสียชีวิตให้การกับตำรวจว่าครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต คาดการณ์ว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้มาจากอาการป่วยโรคซึมเศร้าประกอบกับความเครียดจากหน้าที่การงานที่ผู้เสียชีวิตกำลังรับผิดชอบอยู่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: