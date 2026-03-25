วงจรปิดเผยภาพสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชม. ก่อนถูกฆ่าหั่นศพ
เปิดภาพกล้องวงจรปิด บันทึกนาทีสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชั่วโมงก่อนถูกฆ่าหั่นศพ-ยัดถุงดำทิ้งคลองอำพราง
จากกรณี ไอ้ต้อม ชายชาวลาว วัย 24 ปี ผู้ต้องหา ฆ่าหั่นศพ น้องแรม แฟนสาวรุ่นน้องชาติเดียวกัน ภายในห้องพักย่านหลักสี่ ก่อนเพ่นหนีไปหนองคาย หวังข้ามประเทศกลับสปป.ลาว แต่ดันถูกจับคาด่านตรวจ ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด 25 มีนาคม 2569 อมรินทร์ทีวี ได้มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าห้องที่เกิดเหตุ พบว่า เวลา 06.56 น. ของวันที่ 22 มี.ค. 69 ปรากฎภาพ ไอ้ต้อม สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำ กางเกงขายาว เดินมาพร้อมกับ น้องแรม แฟนสาวที่สวมเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น ใช้ผ้าคลุมศีรษะเอาไว้ ก่อนทั้งคู่เดินหายเข้าไปในห้อง ซึ่งนี่เป็นภาพสุดท้ายที่เห็นตัว น้องแรม
จากนั้นเวลาประมาณ 08.20 น. ปรากฎภาพ ไอ้ต้อม อีกครั้ง เดินออกมาจากห้องพักและพยายามจะล็อกประตู และเดินหายไป
ต่อมาเวลา 21.55 น. ไอ้ต้อม ปรากฎตัวอีกครั้ง โดยสวมเสื้อแขนยาว สะพายกระเป๋าคาดอก 1 ใบ เดินออกจากห้องพัก ในมือถือถุงดำคล้ายกำลังจะนำถุงขยะไปทิ้ง
ก่อนที่ช่วงเวลาประมาณ 22.26 น. ไอ้ต้อมเดินกลับมาด้วยเสื้อผ้าชุดเดิม แต่รอบนี้ไม่ได้หิ้วถุงดำกลับมาด้วย จากนั้นเปิดประตูเดินหายเข้าห้องพักไป
ข้อมูลจาก : อมรินทร์ทีวี
ภาพจาก : อมรินทร์ทีวี และ Phutta Talk
