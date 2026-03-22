คนออกแบบชุดไทยบุพเพฯ พ้อหนัก หาข้อมูลแทบตาย แต่เขมรเคลมสนุกปาก

sukanlaya s. เผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 16:09 น.
ธนิต พุ่มไส คนออกแบบชุดไทยบุพเพสันนิวาส โพสต์ตัดพ้อ อุตส่าห์ทุ่มเทค้นคว้าประวัติศาสตร์ทำผ้านุ่งให้สมจริง แต่พอละครออนแอร์ เขมรเริ่มแต่งตาม-เอาไปเคลมกันสนุกปาก

เกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ กรณี ธนิต พุ่มไสว ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายและผ้านุ่งสุดวิจิตรในละครดังระดับตำนานอย่าง บุพเพสันนิวาส ออกมาเปิดเผยความในใจหลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาพยายามเคลมชุดไทยว่าเป็นของตนเอง

ธนิต พุ่มไสว ระบายความรู้สึกถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาว่า “ตั้งแต่ผมออกแบบผ้านุ่งให้กับละครบุพเพสันนิวาส ผมตั้งใจศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้สมจริงที่สุด ผมรู้สึกว่า พอบุพเพสันนิวาสออนแอร์ เขมรก็เริ่มแต่งชุดไทยและเคลมชุดไทยกันสนุกปาก” ทำให้เห็นถึงความทุ่มเทของคนทำงานเบื้องหลังที่ต้องใช้เวลาศึกษาประวัติศาสตร์อย่างหนัก แต่กลับถูกนำผลงานและวัฒนธรรมไปแอบอ้างอย่างง่ายดาย

หากย้อนกลับไป คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าปรากฏการณ์ “ออเจ้า” จากละครบุพเพสันนิวาส และภาคต่ออย่าง พรหมลิขิต นั้นโด่งดังเป็นพลุแตกแค่ไหน ซีรีส์พีเรียดรักโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ ออกอากาศครั้งแรกทางช่อง 3 HD ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อดังของ รอมแพง และกำกับการแสดงโดย ภวัต พนังคศิริ

ความสำเร็จของละครได้สองนักแสดงนำที่สาดเคมีเข้ากันสุดฟินอย่าง โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ในบท พ่อเดช หรือที่คนดูเรียกติดปากว่า พี่หมื่น และ เบลล่า ราณี ที่มารับบทบาทสุดท้าทายอย่าง แม่หญิงการะเกด และ เกศสุรางค์

บุพเพสันนิวาส ไม่ได้รับคำชมอย่างล้นหลามในแง่ของบทละครที่มีความแปลกใหม่ แต่ยังสอดแทรกภาพประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการปรุงอาหารได้อย่างลงตัว และที่สร้างกระแสฟีเวอร์ทะลุจอที่สุดคือ เครื่องแต่งกาย ที่สวยงามประณีต จนทำให้คนไทยทั่วประเทศแห่ไปเช่าชุดไทยมาสวมใส่เพื่อถ่ายภาพตามรอยละคร กลายเป็นเทรนด์ฮิตระดับปรากฏการณ์แห่งยุค

ภาพจาก Facebook : ธนิต พุ่มไสว

