ข่าวต่างประเทศ

แก๊งวัยรุ่นจีนรุมกระทืบเด็ก 14 ตำรวจลงโทษแค่ปรับ ชาวเมืองนับพันประท้วง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 16:03 น.
69
ภาพจาก : FB/รู้ทันจีน News

แม่หูหนวกร้องไม่ออก พ่อคุกเข่าขอความเป็นธรรม คนเจียงโหยวกว่าพันลุกฮือ หลังตำรวจลงโทษเบาคดีรุมตีเด็กหญิง 14 ปี วัยรุ่นหญิง 3 คนรุมตบ เตะ บังคับคุกเข่าเด็กนักเรียน คลิปแพร่ไวรัล

คดีรุมทำร้ายเด็กนักเรียนหญิงวัย 14 ปี ในเมืองเจียงโหยว มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน กลายเป็นชนวนที่ทำให้ประชาชนกว่าพันคนออกมาชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรม หลังมองว่าทางการลงโทษผู้กระทำผิดเบาเกินไป

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2025 เด็กนักเรียนหญิงวัย 14 ปี ถูกเพื่อนร่วมโรงเรียน 3 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมด อายุ 13, 14 และ 15 ปี รุมทำร้ายภายในอาคารร้างนอกรั้วโรงเรียน เหยื่อถูกตบ เตะ ตีด้วยไม้ บังคับให้คุกเข่า และถูกถอดเสื้อผ้าเพื่อทำให้อับอาย มือถือและข้าวของส่วนตัวของเธอถูกยึดไประหว่างการทำร้าย

ในคลิปวิดีโอ หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุพูดอวดว่า ตัวเองเคยเข้าสถานีตำรวจมาแล้ว และแต่ละครั้งไม่ถึง 20 นาทีก็ถูกปล่อยตัว พร้อมท้าทายว่าไม่กลัวการแจ้งความ

คลิปดังกล่าวถูกถ่ายโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุเอง แล้วนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ จนกระทั่งวันที่ 2 สิงหาคม วิดีโอแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียจีน

บทลงโทษจากสำนักงานตำรวจเจียงโหยว ที่ระบุโทษกักขัง 10-13 วัน และค่าปรับ 800-1,000 หยวนสำหรับผู้ก่อเหตุ
ภาพจาก : FB/รู้ทันจีน News

เหยื่อจากครอบครัวยากลำบาก พ่อแม่พิการทั้งคู่

ญาติของเหยื่อโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ว่า แม่ของเด็กเป็นคนหูหนวกและพูดไม่ได้ ส่วนพ่อเป็นผู้พิการ พ่อของเธอต้องออกไปรับจ้างทำงานนอกหมู่บ้านตลอดทั้งปี ส่วนแม่ซึ่งหูหนวกและพูดไม่ได้ ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องยาก

สภาพครอบครัวเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กหญิงถูกกลุ่มเดิมรังแกซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมถึงถูกยึดโทรศัพท์และถูกแยกออกจากเพื่อนในโรงเรียน

ครอบครัวของเหยื่อแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่นหลายครั้ง แต่ไม่เคยได้รับการตอบรับที่ชัดเจน

ตำรวจลงโทษเบา ชาวบ้านโกรธหนัก

วันที่ 4 สิงหาคม สำนักงานตำรวจเจียงโหยวออกแถลงการณ์ แต่ถูกมองว่าลดความรุนแรงของเรื่องลง ตำรวจระบุว่า ผู้ก่อเหตุวัย 15 ปี ถูกกักขัง 13 วัน ปรับ 1,000 หยวน ผู้ก่อเหตุวัย 14 ปี ถูกกักขัง 10 วัน ปรับ 800 หยวน ส่วนคนที่สามอายุต่ำกว่า 14 ปี มีเพียงการตักเตือนผู้ปกครอง

ตำรวจระบุว่า 2 ในผู้ก่อเหตุถูกส่งไปโรงเรียนดัดสันดาน ส่วนคนที่เหลือและผู้ที่ยืนดู “ได้รับการตำหนิและให้การศึกษา” อาการบาดเจ็บของเหยื่อถูกระบุว่าเป็น “บาดเจ็บเล็กน้อย” ที่หนังศีรษะและเข่า

คนจีนจำนวนมากมองว่าบทลงโทษนี้เบาเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่เด็กหญิงต้องเผชิญ ความเห็นที่ได้รับยอดไลค์สูงสุดบน Weibo เขียนว่า “มีแต่โทษหนักเท่านั้นที่จะเป็นบทเรียนได้”

คลิปไวรัลที่พร่ามัว แสดงเหตุการณ์เด็กหญิงวัย 14 ปีถูกกลุ่มวัยรุ่นหญิง 3 คนล้อมกรอบและรุมทำร้ายภายในอาคารร้างในเมืองเจียงโหยว มณฑลเสฉวน
ภาพจาก : FB/รู้ทันจีน News

ประชาชนกว่าพันคนลุกฮือประท้วง

วันที่ 4 สิงหาคม ประชาชนกว่าพันคนรวมตัวกันหน้าอาคารรัฐบาลเทศบาลเมืองเจียงโหยว เรียกร้องความเป็นธรรมให้เหยื่อ

คลิปวิดีโอที่แพร่สะพัดแสดงให้เห็นพ่อแม่ของเหยื่อคุกเข่ากราบกับพื้นในล็อบบี้ศาลากลาง แม่ของเด็กผอมบาง สวมเสื้อกล้ามสีดำ ดูทุกข์ทรมาน อ้าปากกว้างแต่ไม่มีเสียงออกมา ทั้งคู่คลานไปข้างหน้า คุกเข่าแทบเท้าเจ้าหน้าที่ วิงวอนขอความยุติธรรมให้ลูกสาว

ภาพดังกล่าวยิ่งเติมเชื้อไฟแห่งความโกรธ

ผู้ชุมนุมร้องเพลงชาติจีน บ้างตะโกนว่า “หยุดกลั่นแกล้ง”ลงโทษผู้ก่อเหตุให้หนัก” เมื่อเวลาเที่ยงคืน คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นหน่วย SWAT บุกเข้าสลายฝูงชน ตีผู้ประท้วงด้วยกระบอง และใช้สเปรย์พริกไทย ผู้ประท้วงหลายคนเลือดอาบ ถูกตีจนบาดเจ็บ และถูกลำเลียงออกจากพื้นที่

ตำรวจใช้เวลาจนถึงตี 3 จึงสลายการชุมนุมได้ ขณะเดียวกัน ตำรวจยังเปิดปฏิบัติการกวาดตรวจตามห้างสรรพสินค้าและร้านคาราโอเกะ ตรวจโทรศัพท์และบัตรประชาชนของประชาชน ห้ามถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอโดยเด็ดขาด

ศการประท้วงในช่วงกลางคืนหน้าอาคารรัฐบาล มีผู้คนชูมือถือและส่งเสียงเรียกร้อง &quot;ความยุติธรรม&quot; และ &quot;หยุดการกลั่นแกล้ง&quot;
ภาพจาก : FB/รู้ทันจีน News

ตำรวจปฏิเสธข่าวลือ เซ็นเซอร์ข้อมูลทันที

ตำรวจเมืองเหมียนหยาง ซึ่งดูแลเจียงโหยว ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุเป็นทนายความหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยระบุว่า “พ่อแม่ของผู้ก่อเหตุ 2 คนว่างงาน 2 คนทำงานต่างจังหวัด 1 คนเป็นพนักงานขายในท้องถิ่น และ 1 คนเป็นคนส่งอาหาร”

ตำรวจลงโทษคน 2 คนในข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนอินเทอร์เน็ต แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องหลายรายการบน Weibo ถูกเซ็นเซอร์ บ้างถูกลบออกจากรายการเทรนด์ บ้างถูกแบนไม่ให้ค้นหาได้ บางแฮชแท็กมียอดผู้อ่านสูงแต่จำนวนความคิดเห็นต่ำผิดปกติ บ่งชี้ว่าถูกจำกัดการแสดงความเห็น

ปัญหาเชิงโครงสร้าง กฎหมายจีนลงโทษเด็กได้เบามาก

ทางการจีนยอมรับว่าเยาวชนบางส่วนอาศัยช่องโหว่ของบทลงโทษที่เบากว่าสำหรับผู้กระทำผิดอายุต่ำกว่า 16 ปี และกระทำผิดซ้ำหลายครั้งก่อนถึงวัยดังกล่าว ตามรายงานของ CCTV News

กฎหมายใหม่ปี 2025 เปิดทางให้ลงโทษเยาวชนที่กระทำผิดได้มากขึ้น แต่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2026

พ่อแม่ผู้พิการของเหยื่อคุกเข่าและหมอบกราบลงกับพื้นศาลากลางเมืองเจียงโหยว ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้เพิ่มโทษกลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำร้ายลูกสาว
ภาพจาก : FB/รู้ทันจีน News

คดีรุนแรงที่ผ่านมาในจีน

ปัญหาการรังแกในโรงเรียนจีนไม่ใช่เรื่องใหม่ และหลายกรณีรุนแรงจนนำไปสู่การประท้วง

เดือนมกราคม 2025 เกิดการประท้วงรุนแรงในเมืองผู่เฉิง มณฑลส่านซี หลังนักเรียนชายวัยรุ่นตกลงมาเสียชีวิตจากอาคารหอพัก ทางการระบุว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่มีข้อกล่าวหาในโซเชียลมีเดียว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริง

เดือนธันวาคม 2024 ศาลจีนในมณฑลเหอเป่ย ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเยาวชนชายที่ร่วมกันฆ่าเพื่อนร่วมชั้นวัย 13 ปี ด้วยพลั่ว แล้วฝังร่างในเรือนกระจกร้าง ผู้ก่อเหตุทั้ง 3 คนอายุเพียง 13 ปีในขณะก่อเหตุ

จำนวนกรณีที่ประชาชนจีนแสดงความไม่พอใจต่อสาธารณะเพิ่มขึ้น 75% ในครึ่งแรกของปี 2025 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามข้อมูลของ China Dissent Monitor ที่ Freedom House

นักวิเคราะห์จาก CSIS ระบุว่า เหตุการณ์ที่เจียงโหยวเผยให้เห็นจุดตึงเครียดสำคัญในระบบการปกครองของจีน คือ ไม่มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพให้ประชาชนเรียกร้องความเป็นธรรมเมื่อรัฐบาลท้องถิ่นล้มเหลวในการปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณชน

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

เมืองเจียงโหยว มณฑลเสฉวน ไฮไลท์จุดที่มีการประท้วงใหญ่และการสลายการชุมนุมซึ่งกลายเป็นประเด็นระดับประเทศ
ภาพจาก : FB/รู้ทันจีน News

ข้อมูลจาก : BBC, CSIS, รู้ทันจีน News

 

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

