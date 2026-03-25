ดิว อริสรา เคลียร์หนี้ เมย์ วาสนา มั่นใจไม่เคยผิดสัญญา ทำหน้าที่ลูกหนี้ดีที่สุด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 16:22 น.
ดิว อริสรา เคลียร์ปมหนี้ เมย์ วาสนา ปัดข่าวยอด 60 ล้าน ยืนยันจ่ายตรงตามกำหนดสัญญา ไม่ได้ระบุต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่ มุ่งมั่นทำงาน ทำหน้าที่ลูกหนี้ให้ดีที่สุด

ออกมาเปิดใจอัปเดตชีวิตล่าสุดให้ได้ติดตามกันแล้ว สำหรับคุณแม่คนสวย ดิว อริสรา ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงเรื่องราวชีวิตการทำงานที่ต้องบินไปกลับระหว่างไต้หวันและไทย พร้อมเคลียร์ประเด็นข่าวลือเรื่องหนี้สินกับ เมย์ วาสนายืนยันทำตามสัญญาถูกต้องทุกอย่าง ก่อนจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อพูดถึงลูก ๆ ที่เป็นกำลังใจสำคัญที่สุดในชีวิต

สาวดิว รู้สึกขอบคุณทุก ๆ แบรนด์ที่ให้โอกาสในการทำงาน ตั้งแต่เปิดเดือนมกราคมจนถึงมีนาคมที่ผ่านมา ตนได้รับงานพรีเซนเตอร์ไปแล้วถึง 4 ตัว ในเดือนหน้าก็ตกลงรับไว้อีก 1 ตัว รวมถึงกำลังจะมีงานร่วมทำคอนเทนต์ต่าง ๆ

สำหรับการใช้ชีวิตตอนนี้ ตนต้องบินจากไต้หวันเพื่อมาทำงานที่ไทย และทุกวินาทีที่อยู่ที่นี่คือต้องทำงานตลอดเวลาจริง ๆ ในแต่ละเดือนจะกลับมาไทยได้เพียงครั้งเดียวขึ้นอยู่กับสเกลงาน บางครั้งมาแค่คืนสองคืนก็มี เพราะพยายามจัดสรรเวลาให้คุ้มค่าที่สุด ตนไม่ได้มองว่าเป็นการโหมงานหนัก แค่รู้ว่ามีภาระที่ต้องจัดการและต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เมื่อมีโอกาสดี ๆ เข้ามาก็ต้องคว้าไว้

เมื่อถูกถามถึงการใช้ชีวิตที่ดูมีความสุขและดีขึ้น นักแสดงสาวเผยว่าพอได้ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ เจ็บปวดและได้สมานแผลให้ตัวเอง ทำให้เจอจุดที่ลงล็อกกับชีวิตและรู้สึกรักตัวเองในเวอร์ชันนี้มากขึ้น ตอนนี้ตนมีความสุขกับการใช้ชีวิตและการทำงาน และภูมิใจกับหลาย ๆ บทบาทที่สวมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทแม่ บทบาทลูกหนี้ หรือบทบาทเจ้าหนี้

ส่วนเรื่องการช้อปปิ้งนั้น เทรนด์การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้ว เพราะตนได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมีมาก็มีไป ชีวิตคนเราไม่แน่นอน ตอนนี้รู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งสำคัญและรู้จุดยืนรวมถึงหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี

สำหรับประเด็นเรื่องหนี้สินที่เป็นข่าว สาวดิวชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ตนจ่ายชำระมาโดยตลอดและไม่เคยผิดสัญญากับใครเลย โดยเฉพาะกับ เมย์ วาสนา ทุกอย่างยังคงดำเนินไปตามสัญญา ซึ่งจะสิ้นสุดภายในระยะเวลา 1 ปี คือในเดือนสิงหาคม ไม่ใช่เดือนเมษายนตามที่ข่าวออกไป

ในสัญญาไม่ได้ระบุว่าต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่ เพียงแต่ระบุว่าต้องชำระให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งตนอาจจะทยอยจ่ายหรือจ่ายโปะก้อนเดียวจบเลยก็ได้

ดิวแอบตัดพ้อเล็กน้อยว่า ข่าวที่ออกไปทำให้ดูเหมือนตนไม่ยอมจ่ายและไม่ให้โอกาสได้หายใจเลย ทั้งที่ความจริงตนยังอยู่ในความถูกต้อง ตอนมีข่าวออกไปเธอตกใจและรีบกลับไปทบทวนสัญญา พร้อมทั้งติดต่อไปหาเมย์โดยตรง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญา

นอกจากนี้ ดิวยังชี้แจงถึงตัวเลขหนี้ว่ายอดหนี้ไม่ได้สูงถึง 60 กว่าล้านตามที่ปรากฏในข่าว แต่เป็นตัวเลขที่เกิน 10 ล้าน และอยู่ราว ๆ 20 ล้านบาท ก่อนหน้าที่ตนจะกลับมาไทยได้มีการเคลียร์และคืนของบางส่วนไปแล้ว ตอนนี้จึงเป็นการค่อย ๆ จัดการไปทีละสเต็ป โดยไม่อยากลงรายละเอียดเบื้องลึก

ตนรู้โพสิชันตัวเองดีว่าเป็นลูกหนี้และจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด หากมีโอกาสก็จะทำให้ออกมาดีกว่าที่สัญญาระบุไว้

ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ เมื่อนักข่าวทักว่าดิวดูมีความสุขกว่าครั้งก่อนที่ยังร้องไห้ แต่พอพูดถึงเรื่องลูก คุณแม่ลูกสองถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่และร้องไห้ออกมากลางวงสัมภาษณ์ และกล่าวว่าความสุขที่สุดในตอนนี้คือลูกชาย และตนก็ภูมิใจกับการทำหน้าที่แม่อย่างเต็มที่ แม้ในช่วงที่มีปัญหาก็ดูแลลูกอย่างดีมาโดยตลอด และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูก ๆ ทั้งไซลาสและซาฮารา พร้อมทิ้งท้ายทั้งน้ำตาว่า ทุก ๆ วันและทุก ๆ วินาทีพยายามฮึบสู้และทำทุกอย่างก็เพื่อลูก เพราะลูกคือพลังของเธอจริง ๆ

