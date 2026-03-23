ข่าวต่างประเทศ

สลด เด็กกำพร้าวัย 13 ทนพิษบูลลี่ไม่ไหว จบชีวิตหลังวันเกิดเพียงสัปดาห์เดียว

เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 15:36 น.
ภาพ @Gofundme

ครอบครัวเผยหัวใจสลาย หลานชายวัย 13 ปีในรัฐนิวแฮมป์เชียร์กระโดดสะพานจบชีวิตหลังถูกรุมกลั่นแกล้งอย่างหนักที่โรงเรียนและบนรถรับส่ง โดยที่ไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วย

โศกนาฏกรรมที่กัดเซาะหัวใจคนในชุมชนรัฐนิวแฮมป์เชียร์ของสหรัฐฯ เกิดขึ้นเมื่อ โจไซอาห์ ไมเคิล ดไวเนลล์ (Josiah Michael Dwinell) เด็กชายวัย 13 ปี ตัดสินใจจบชีวิตตนเองด้วยการกระโดดลงจากสะพานสูงในเมืองอัลสเตด เมื่อ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลาเพียง 8 วัน หลังจากที่เขาเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 13 ปีไปเพียงไม่นาน

เชนา ลียง (Shaena Lyon) ป้าของโจไซอาห์ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า หลานชายต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสูญเสีย แอมเบอร์ แม่ของเขาไปอย่างกะทันหันในปี 2021 ซึ่งทิ้งให้โจไซอาห์และพี่น้องอีก 5 คนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า ท่ามกลางความไม่ชัดเจนว่าเด็ก ๆ ทั้งหมดได้รับการดูแลร่วมกันหรือไม่หลังจากเหตุการณ์สูญเสียครั้งนั้น

สิ่งที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ครอบครัวมากที่สุดคือ ข้อมูลที่ระบุว่าโจไซอาห์เคยพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาโดยตลอด ลียงระบุว่าหลานชายเคยเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งและพยายามบอกเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดที่เขาได้รับจากการถูกบูลลี่ แต่กลับถูกคนรอบข้างมองว่าสิ่งที่เขาทำเป็นเพียง “การเรียกร้องความสนใจ”

“เขาถูกกลั่นแกล้งอย่างหนักทั้งที่โรงเรียนและบนรถเมล์รับส่งนักเรียน แต่ไม่มีใครเลยที่อยู่นอกบ้านจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาจริงๆ” ลียงระบุด้วยความอัดอั้น

ในวันเกิดเหตุ คาดว่าโจไซอาห์ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดหลังจากเดินทางกลับจากโรงเรียนด้วยรถบัสรับส่ง ซึ่งเขาอาจเผชิญกับการกลั่นแกล้งที่รุนแรงเกินกว่าจะรับไหว จนนำไปสู่การตัดสินใจกระโดดจากสะพานสูงลงสู่แม่น้ำ ทั้งที่ตัวเขาเอง “ว่ายน้ำไม่เป็น” มาโดยตลอด

Orphaned boy 13 dies
ภาพจาก Gofundme

พลังสนับสนุนในวันที่สายเกินไป

แม้การสูญเสียจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้ แต่พลังจากคนในสังคมก็ได้หลั่งไหลเข้าสู่ครอบครัวของโจไซอาห์ต่อเนื่อง โดยมีการเปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์โกฟันด์มี (GoFundMe) เพื่อช่วยเหลือค่าทำศพ ซึ่งยอดบริจาคพุ่งทะลุเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 6,500 ดอลลาร์ ไปถึงเกือบ 24,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 760,000 บาท) ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (22 มี.ค.)

สมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง รวมถึงลูกพี่ลูกน้องที่โจไซอาห์ไม่เคยมีโอกาสได้พบหน้า ต่างร่วมกันแสดงพลังด้วยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียเป็นรูปริบบิ้นสีน้ำเงินอมเขียวและสีม่วง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ป้องกันการจบชีวิตตัวเองเพื่อเป็นการไว้อาลัย และส่งต่อบทเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับเด็กคนอื่นอีก.

Josiah Michael Dwinell
ภาพจาก Gofundme
Family of 13-year-old NH boy says school bullying led to fatal bridge jump
ภาพจาก Gofundme

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 15:36 น.
51
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

