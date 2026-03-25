เปิดผลชันสูตร น้องแรม เหยื่อ ไอ้ต้อม หึงโหด ฆ่าหั่นศพ นิติวิทย์ เผย อวัยวะภายใน-ซี่โครง หาย
เปิดผลชันสูตร น้องแรม เหยื่อ ไอ้ต้อม หึงโหด ฆ่าหั่นศพ คาดเสียชีวิตก่อนถูกชำแหละ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เผยยังไม่พบ อวัยวะภายใน-ซี่โครง
ความคืบหน้าคดี ไอ้ต้อม ชายชาวลาวหึงโหด น้องแรม แฟนสาวรุ่นน้องชาติเดียวกัน ก่อนฆ่าหั่นศพยัดถุงดำโยนทิ้งน้ำย่านปากเกร็ด ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด 25 มี.ค. 69 มติชน ได้มีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้ ซึ่งเป็น ผลชันสูตร ของน้องแรม เหยื่อ ไอ้ต้อม ฆ่าหั่นศพสาวร่วมชาติ ระบุว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยรายละเอียดภายหลังจากผ่าชันสูตรชิ้นส่วนร่างที่พบเบื้องต้น ประมาณ 80% ประกอบด้วยศีรษะ ลำตัว แขน และต้นขา ยังเหลือส่วนซี่โครง รวมถึงอวัยวะภายในที่ตอนนี้ยังหาไม่พบ ซึ่ง 2 ชิ้นส่วนนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะบ่งชี้ว่าผู้ตายถูกทำร้ายด้วยอาวุธอื่นก่อนหรือไม่ หรือมีการได้รับสารพิษหรือไม่
ขณะที่ทางด้าน นายแพทย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สันนิษฐานว่า ผู้ตายเสียชีวิตก่อนถูกชำแหละ เนื่องจากหากหั่นขณะยังมีชีวิตหรือแค่สลบ หัวใจจะสูบฉีดเลือดทำให้ที่เกิดเหตุเลอะเทอะจนทำความสะอาดได้ยาก บาดแผลมีลักษณะถูกตัดด้วยมีดเพียงเล่มเดียว ไม่พบร่องรอยอาวุธชนิดอื่น แม้ผู้ก่อเหตุจะมีความชำนาญจากการเป็นพ่อครัว แต่โดยธรรมชาติเคสนี้เป็นพฤติกรรมที่คนเพียงคนเดียวก็สามารถลงมือได้
- ไอ้ต้อม เล่าละเอียด นาทีลงมือเฉือนร่าง ฆ่าหั่นศพสาวลาว ก่อนแยกชิ้นส่วนยัดถุงดำ
- คลิปสุดท้าย ไอ้ต้อม ก่อนลงมือ ฆ่าหั่นศพสาวลาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา
- รวบ “ไอ้ต้อม” หนุ่มลาว ฆ่าหั่นศพแฟนสาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา ย่านปากเกร็ด
