ชายจีนวัย 70 ดับสลด หลังทำรากฟันเทียม ลูกสาวช็อก พ่อโดนถอนฟัน 6 ซี่รวด
ชายจีนวัย 70 ปี ดับสลดหลังเข้ารับการถอนฟัน 6 ซี่รวด เพื่อทำรากฟันเทียม ลูกสาวแฉ คลินิกใช้โปรแจกข้าวสารล่อผู้สูงอายุ
หญิงชาวเมืองซีอานรายหนึ่ง ได้มีการร้องเรียนว่า นายซุน พ่อเลี้ยงวัย 70 ปี เสียชีวิตลงหลังจากเข้ารับการรักษารากฟันเทียมและถอนฟันออกพร้อมกันทั้ง 6 ซี่ ที่โรงพยาบาลทันตกรรมซวงเป่า โดยหลังจากผ่าตัดได้เพียง 4 วัน นายซุนก็เสียชีวิต ซึ่งรายงานการชันสูตรศพจากศูนย์นิติเวชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเฉียบพลัน และชี้ว่าการกระทำทางการแพทย์คือการถอนฟันและการทำรากฟันเทียม เป็นสาเหตุกระตุ้นให้เสียชีวิต
คุณฟ่าน ลูกสาวของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า พ่อมีโรคประจำตัวหลายโรค ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจ เดิมทีเธอเข้าใจว่าพ่อจะถอนฟันเพียงสองซี่ แต่มาทราบภายหลังการชันสูตรว่าเป็นหกซี่ ซึ่งเธอเชื่อว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้แจ้งให้ญาติทราบทันที ไม่เช่นนั้นเธอคงไม่ยอมให้พ่อผ่าตัดแน่นอน นอกจากนี้ยังตั้งข้อสงสัยว่าทางโรงพยาบาลทำการตลาดผิดระเบียบ โดยใช้การแจกของใช้อุปโภคบริโภค หรือใช้นายหน้ามาชักจูงให้ผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาที่เกินความจำเป็น
ด้านผู้บริหารโรงพยาบาลทันตกรรมซวงเป่า ชี้แจงว่าการประเมินก่อนผ่าตัดพบว่านายซุนมีสภาพร่างกายพร้อมผ่าตัด และแจ้งวิธีการผ่าตัดโดยละเอียดแล้ว โดยมีลายเซ็นของนายซุนกำกับในใบยินยอมรับการผ่าตัด ถึงแม้ผู้ป่วยจะอายุมาก แต่ค่าตัวชี้วัดต่างๆ เป็นปกติ และมีสติสัมปชัญญะเพียงพอเซ็นยินยอมรับการผ่าตัดได้ ทางโรงพยาบาลรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าพร้อมจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
คุณฟ่าน เผยว่า “ตนพาพ่อมาปรึกษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่ผ่านมา เดิมทีแค่อยากมาดูว่าจะรักษาได้ไหม แต่หมอกลับแนะนำให้ทำรากฟันเทียมโดยบอกว่าเชี่ยวชาญมาก ตนตั้งใจถามหมอแล้วว่าพ่อมีโรคประจำตัวจะทำได้ไหม หมอบอกว่าไม่มีปัญหา พร้อมเจาะเลือดตรวจผลออกมาว่าระดับน้ำตาลดี ส่วนวันนั้นพ่อความดันค่อนข้างสูง หมอก็บอกว่าถ้าตัดสินใจผ่าตัด สามารถฉีดยาลดความดันได้ พ่อก็เลยใจอ่อนตัดสินใจผ่าตัด”
หลังจากเลือกวัสดุพร้อมกับส่วนลดราคา คุณฟ่านนัดเวลาผ่าตัดให้พ่อในวันรุ่งขึ้น โดยใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 4 ชั่วโมง “พอกลับถึงบ้าน พ่อก็ดูซึมๆ กินได้แต่อาหารเหลว วันก่อนที่จะเสียชีวิต พ่อบอกกับแม่ว่ารู้สึกหนาวมากๆ และไม่มีแรง แม่นึกว่าเป็นเพราะเรื่องน้ำตาลในเลือด เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก จนคืนวันที่ 19 ต.ค. 2025 พ่อก็จากไป”
หลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้แฝงตัวเป็นผู้ป่วยเข้าไปที่โรงพยาบาลดังกล่าว พบว่าผู้มารับการรักษาแห่งนี้เกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ และพนักงานที่คอยต้อนรับอธิบายแผนการทำรากฟันเทียมรวมถึงโปรโมชั่น ซึ่งไม่ใช่แพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยพบหลักฐานข้อความโปรโมชั่นในวีแชท ชักจูงลูกค้าเก่าให้แนะนำลูกค้าใหม่เพื่อรับ ข้าวสาร หรือเงินสด รวมถึงกิจกรรมจับอั่งเปา ลุ้นรางวัลใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้า สอดคล้องกับข้อมูลของคุณฟ่านเรื่องการตลาดชักจูงผู้สูงอายุรักษาเกินความจำเป็น
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาล เผยว่า นายซุนมีโรคประจำตัวจริง แต่ก่อนผ่าตัดโรงพยาบาลประเมินแล้วว่าเข้าเกณฑ์ทำการผ่าตัดได้ ส่วนผลการชันสูตรที่ระบุว่าการถอนฟันและการทำรากฟันเทียม เป็นสาเหตุกระตุ้นให้เสียชีวิตนั้น ทางโรงพยาบาลยอมรับแต่ในมุมมองของโรงพยาบาลเห็นว่าการเสียชีวิตกับการผ่าตัดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรง อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลกำลังเจรจากับทางญาติเรื่องค่าชดเชยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่มา: Red Star News
