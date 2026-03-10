ครูมะกันถูกรถทับดับ ลื่นล้มขณะวิ่งตามนักเรียนแกล้งปาทิชชู่ใส่ต้นไม้บ้าน
ครูมะกันถูกรถทับดับ ลื่นล้มขณะวิ่งตามนักเรียนแกล้งปาทิชชูใส่ต้นไม้บ้าน ด้านครอบครัวผู้ตายวอนขอให้ยกฟ้อง ไม่อยากทำลายชีวิตเด็ก
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า นาย เจสัน ฮิวจ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัย 40 ปีในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกรถทับเสียชีวิตขณะวิ่งตามนักเรียนที่แกล้งปากระดาษทิชชูไปที่ต้นไม้ของนายฮิวจ์
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าลูกศิษย์ของนายฮิวจ์ได้แกล้งปากระดาษชำระบนต้นไม้ ก่อนที่นายฮิวจ์จะออกมาหยอกล้อ ซึ่งนักเรียนก็ได้ขึ้นรถและขับหนี ทว่าในจังหวะที่ครูมัธยมกำลังวิ่งไล่เขาลื่นล้มเพราะฝนที่ตกลงมาก่อนจะถูกรถทับได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยนักเรียนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในที่สุด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหานายเจย์เดน ไรอัน วอลเลนซ์ วัย 18 ปี ซึ่งเป็นคนขับรถคันที่ทับครู และนักเรียนอีกสี่คน
ขณะที่ทางภรรยาผู้ตายได้ร้องขอให้ยกฟ้องลูกศิษย์ของนายฮิวจ์พร้อมบอกว่าสามีของเธอเป็นที่รักของนักเรียน และทางเธอพร้อมเดินหน้าจะป้องกันไม่ให้เกิดอีกโศกนาฏกรรมที่จะทำลายชีวิตของนักเรียน ซึ่งสามีของเธอคงไม่อยากให้ชีวิตของลูกศิษย์ต้องถูกทำลายเพราะเขา
อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนเคยเตือนขอให้หยุดเล่นกลั่นแกล้ง โดยระบุว่าในช่วงปีที่ผ่านๆมานักเรียนเล่นแรงเกินไป และอาจจะนำไปสู่อันตรายได้
