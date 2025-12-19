โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบน้อย ชาวเน็ตชมเปาะ ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง

ดิว อริสรา กลับมาเล่น TikTok เต็มตัว ประเดิมคอนเทนต์แรก ภารกิจแต่งตัวด้วยงบจำกัด ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชม ไม่ต้องใส่แบรนด์เนมก็ดูแพง สมเป็นไอดอลในตำนาน
ทำเอาแฟนคลับหายคิดถึง เมื่อ ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ ประกาศคัมแบ็กสู่วงการ TikToker อย่างเป็นทางการ ประเดิมคลิปแรกด้วยภารกิจสุดท้าทาย เปลี่ยนลุคการแต่งตัวใหม่ด้วยงบ 1,000 บาท
ต้องบอกเลยว่าหลายคนมักติดภาพความหรูหราของ ดิว อริสรา มาโดยตลอด แต่การกลับมาครั้งนี้เธอกลับเลือกทำภารกิจเปลี่ยนลุคด้วยงบ 1,000 บาท ตระเวนหาซื้อเสื้อผ้าแถวสยามในราคาจำกัด ซึ่งดิวได้เลือกแมตช์ชุดออกมาเป็นลุคสบายๆ แต่ยังคงความเก๋ในแบบฉบับของเธอ ด้วยเสื้อกล้ามลายทางขาว-แดง, กางเกงผ้ายืดขายาวสีขาว และแว่นตาตรงเก๋ที่เสริมให้ลุคนี้ดูแพงขึ้นทันตา
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแห่เข้ามากดไลก์และคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหว ส่วนใหญ่ชื่นชมในความน่ารักเป็นธรรมชาติของ ดิว อริสรา ที่เป็นอยู่ตอนนี้ ลุคที่ดูสบาย ๆ แบบนี้ เมื่อไม้แขวนเสื้อคือ ดิว อริสรา ก็เอาอยู่หมด แถมยังดูเหมือนซื้อของราคาแพง ๆ มาด้วยซ้ำ
@mommyduearisara
ตอบกลับ @🫥 คนขอกันมาเยอะมากก แอบมาบอกแล้วนะค่า ฝากติดตามกันเยอะๆนะคะ 💕 #ดิวอริสรา #ดิวกลับมาแล้ว #สัมภาษณ์สยาม #tiktok
อ้างอิงจาก : TikTok @mommyduearisara, IG duearisara
