ดิว อริสรา น้ำตาคลอ น้องไซลาส ส่งข้อความเสียงให้กำลังใจ ทำชาวเน็ตใจฟู

ดิว อริสรา น้ำตาคลอเบ้า หลังลูกชาย น้องไซลาส ส่งข้อความเสียงให้กำลังใจ ลั่น พลังของลูกทำให้แม่หายเหนื่อย ทำชาวเน็ตใจฟูกันเป็นแถว
เริ่มปรับตัวเข้ากับโลกอินฟลูเอนเซอร์ และแม่ค้าออนไลน์ได้บ้างแล้ว สำหรับ ดิว อริสรา ที่ล่าสุดเจ้าตัวคัมแบ็กกลับมาเล่นโซเชียลอีกครั้ง เพื่อหาเดินหน้าหาเงินมาใช้หนี้ที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ไอดอลในตำนานก็เปิดตัวด้วยการทำคอนเทนต์แต่งตัวด้วยงบประหยัด 1,000 บาท ลุคที่ได้คือน่ารัก สดใส แม้เสื้อผ้าราคาหลักร้อย แต่พออยู่บนเรือนร่างของดิวมันกลับเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้แบบไม่น่าเชื่อ
ล่าสุด ดิว อริสรา ขึ้นไลฟ์ขายของเป็นวันที่ 5 แล้วซึ่งผลตอบรับก็ดีพอสมควร แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวเน็ต และแฟนคลับที่เข้าไปดูไลฟ์เมื่อคืนนี้ (22 ธ.ค. 68) ต้องใจฟูไปตาม ๆ กัน เมื่อ ดิว หยิบมือถือขึ้นมา เพราะเห็นว่าลูกชายคนโต “น้องไซลาส” ได้ส่งข้อความเสียงมาหา ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดฟังพร้อมกับทุกคนในไลฟ์ น้องไซลาส ส่งข้อความเสียงมาว่า “สู้ ๆ นะหม่ามี๊ ไซลาสจะนอนนะ กู้ดไนท์”
ดิว อริสรา โพสต์คลิปช่วงนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า ““กำลังใจของฉัน” ฮึ๊บ ๆ ๆ ดิวไลฟ์ทุกวัน 17:00-01:00 น. เป็นเวลาที่ลูกต้องเข้านอน ปกติเค้าก็จะโทรมาหาก่อนเข้านอน แต่เมื่อวานดิวทำงานอยู่เลยไม่ได้รับสายเค้า ไซลาสเลยส่ง Voice Massage มาทิ้งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิว
คิดถึงเหลือเกินลูกรัก ขอบคุณลูกรักที่เข้มแข็งไม่เคยงอแง เข้าใจและเป็นแรงใจ และกำลังใจให้มามี๊เสมอ แม่ที่เหนื่อยคนนี้ สู้ทันที หายเหนื่อยทันที เพราะพลังจากลูกเลย
โลกทั้งใบของแม่ (เชื่อว่าแม่ที่ทำเพื่อลูกทุกคนเข้าใจความรู้สึกนี้) ไปกันต่ออีก 3 วัน ฝากติดตาม 𝐋𝐢𝐯𝐞 ดิวด้วยน๊า 𝟏𝟕:𝟎𝟎-𝟎𝟏:𝟎𝟎 น. ช่อง 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 “𝐌𝐨𝐦𝐦𝐲𝐝𝐮𝐞𝐚𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐚“ @marisa_lmp แม่ที่สู้เพื่อลูกอย่างเราสู้!!”
งานนี้บอกเลยว่าแม่ดิวถึงกับยิ้มกว้างแบบมีความสุข มีแรงที่จะสู้ขายของหาเงินต่อแล้ว พร้อมทั้งชาวเน็ตและแฟนคลับที่ได้ยินต่างก็ยิ้มและใจฟูไปตาม ๆ กัน
