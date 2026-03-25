ข่าวการเมือง

“น้ำ นิชนันท์” จี้ “สุริยา” สส.งูเห่า ลาออกพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งร่วมภูมิใจไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 16:17 น.
“น้ำ นิชนันท์” จี้ “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.งูเห่า ลาออกจากพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งเก้าอี้ร่วมพรรคภูมิใจไทยในสภาฯ

น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต-Nitchanan Wangkahat ต่อกรณีที่มีภาพปรากฏ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.พรรคประชาชน นั่งร่วมกับ สส.พรรคภูมิใจไทย ในการประชุมสภาฯ ระบุว่า

“ทำไมไม่ลาออกจากการเป็น สส ในนามพรรคประชาชน? ถ้าอยากไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ก็เขียนใบลาออกไปซะ แล้วไปรอลงสมัครเลือกตั้งเข้ามาใหม่ในนามพรรคภูมิใจไทย ไปนั่งประชุมไม่มีเขินเลยหรือ?”

จากข้อความดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 มี.ค. 2569 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง นายสุริยา วงศ์อารีย์ ได้เข้าร่วมประชุมสภา และได้ไปนั่งรวมกลุ่มอยู่กับบรรดา สส. ของพรรคภูมิใจไทย ในโซนที่นั่งแถวหลังของห้องประชุม ซึ่งนั่งติดกับ นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สส.อุดรธานี ซึ่งเป็นอดีตสส.พรรคไทยสร้างไทย ที่เพิ่งย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย

สำหรับ นายสุริยา วงศ์อารีย์ เป็น สส.พรรคประชาชน เพียงคนเดียวที่โหวตสวนมติของพรรค ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมา โดยนายสุริยาเลือกโหวตสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทย แทนที่จะโหวตสนับสนุนนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาชน

ข่าวล่าสุด
หวยลาววันนี้ 25 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาว 6 ตัววันนี้ 25 มี.ค. 69 ตรวจสลาก 5/45 ลุ้นโชคท้ายเดือน

2 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่นตรงกัน

5 นาที ที่แล้ว
ศาลพนมเปญ ฟันคุก 2 ปี สาวโรงงาน โพสต์เดือดซัด &quot;ตระกูลฮุน&quot; ปมพื้นที่ทับซ้อนชายแดน ข่าว

ศาลพนมเปญ ฟันคุก 2 ปี สาวโรงงาน โพสต์เดือดซัด “ตระกูลฮุน” ปมพื้นที่ทับซ้อนชายแดน

6 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปราคาปิดวานนี้บวก 1,400 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 สรุปราคาปิดเย็น ทองแท่งขายออก 70,500 บาท เพิ่มจากเมื่อวาน 2,200 บาท

18 นาที ที่แล้ว
วงจรปิดเผยภาพสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชม. ก่อนถูกฆ่าหั่นศพ ข่าว

วงจรปิดเผยภาพสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชม. ก่อนถูกฆ่าหั่นศพ

29 นาที ที่แล้ว
นางงามกัมพูชาแต่งกายคล้ายแม่การะเกด บุพเพสันนิวาส บันเทิง

คุ้นมาก นางงามเขมรสวมชุดไทย คล้ายแม่การะเกด ตัวละครบุพเพสันนิวาส

36 นาที ที่แล้ว
แบบสอบถาม โรคซึมเศร้า ข่าว

สลด ผู้พิพากษาศาลเยาวชน จบชีวิตตัวเองในคอนโด ด้วยโรคซึมเศร้า

47 นาที ที่แล้ว
เตือนผู้ใช้รถ! 31 มี.ค. สิ้นสุดมาตรการ &quot;เตือนก่อนปรับ&quot; เริ่มกวดขัน ดีเดย์ 10 เม.ย.นี้ ข่าว

เตือนผู้ใช้รถ! 31 มี.ค. สิ้นสุดมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” เริ่มกวดขัน ดีเดย์ 10 เม.ย.นี้

60 นาที ที่แล้ว
ผลชันสูตร น้องแรม เหยื่อ ไอ้ต้อม หึงโหด ฆ่าหั่นศพ นิติวิทย์ เผย อวัยวะภายใน-ซี่โครง หาย ข่าว

เปิดผลชันสูตร น้องแรม เหยื่อ ไอ้ต้อม หึงโหด ฆ่าหั่นศพ นิติวิทย์ เผย อวัยวะภายใน-ซี่โครง หาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งวัยรุ่นจีนรุมกระทืบเด็ก 14 ตำรวจลงโทษแค่ปรับ ชาวเมืองนับพันประท้วง ข่าวต่างประเทศ

แก๊งวัยรุ่นจีนรุมกระทืบเด็ก 14 ตำรวจลงโทษแค่ปรับ ชาวเมืองนับพันประท้วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา เคลียร์ชัดปมหนี้ เมย์ วาสนา ยืนยันจ่ายตรงตามกำหนดสัญญา ข่าวดารา

ดิว อริสรา เคลียร์หนี้ เมย์ วาสนา มั่นใจไม่เคยผิดสัญญา ทำหน้าที่ลูกหนี้ดีที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้ำ นิชนันท์&quot; จี้ &quot;สุริยา&quot; สส.งูเห่า ลาออกพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งร่วมภูมิใจไทย ข่าวการเมือง

“น้ำ นิชนันท์” จี้ “สุริยา” สส.งูเห่า ลาออกพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งร่วมภูมิใจไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คูเวต ประกาศลดผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

คูเวต ลดกำลังผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน บันเทิง

ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย มติพรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ &quot;ดองงูเห่า&quot; แก้เผ็ดงูเห่า ข่าว

สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย พรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ “ดองงูเห่า” แก้เผ็ดงูเห่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชายสาวลาว แฉพิรุธ &quot;ไอ้ต้อม&quot; ฆ่าหั่นศพน้องสาว ทำตัวใจเย็นก่อนเผ่นหนีหนองคาย ข่าว

พี่ชายสาวลาว แฉพิรุธ “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพน้องสาว ทำตัวใจเย็นก่อนเผ่นหนีหนองคาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูญเสียครูที่รักยิ่ง 2 ท่านติดในรอบ 4 วัน ข่าว

สุดเศร้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูญเสียครูที่รักยิ่ง 2 ท่านติดในรอบ 4 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก พูดแล้ว หลัง แม่เกตุ เปิดตัวแฟนใหม่ รับห่วงแม่ อยากให้เจอรักที่ดี บันเทิง

เจนนี่ รัชนก พูดแล้ว หลัง แม่เกตุ เปิดตัวแฟนใหม่ รับห่วงแม่ อยากให้เจอรักที่ดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หาดูยาก พิ้งกี้ สาวิกา เผยโฉมคุณพ่อวัย 88 ที่มาเชื้อสาย 5 ชาติ แคปชั่นน้ำตาซึม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเขมรหงอย รัฐบาลสั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

คนเขมรหงอย รัฐบาลสั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องทะเบียน รถอีวี นายกฯ &quot;อนุทิน&quot; ป้ายแดง เข้าทำเนียบรัฐบาล ไร้รถนำขบวน ข่าว

ส่องทะเบียน รถอีวี นายกฯ “อนุทิน” ป้ายแดง เข้าทำเนียบรัฐบาล ไร้รถนำขบวน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แชร์แชต หนุ่มทักถามคอนโด &quot;เลี้ยงไก่ได้ไหม&quot; หลัง สว. แนะนำวิธีแก้จน ข่าว

สรยุทธ แชร์แชต หนุ่มทักถามคอนโด “เลี้ยงไก่ได้ไหม” หลัง สว. แนะนำวิธีแก้จน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเป็นห่วง หญิง 73 โอนเงินผิดปกติ กลัวถูกหลอก บุกเตือนถึงหน้าบ้าน โดนด่าสวน &quot;หน้าเหมือนโจร&quot; ข่าว

ตร.ห่วง หญิง 73 โอนเงินผิดปกติ กลัวถูกหลอก บุกเตือนถึงหน้าบ้าน โดนด่าสวน “หน้าเหมือนโจร”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ยุติธรรม การันตีพักโทษ &quot;ทักษิณ&quot; เสร็จทัน 11 พ.ค. ลั่นไม่มีใครต้องเสียสิทธิ์ ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม การันตีพักโทษ “ทักษิณ” เสร็จทัน 11 พ.ค. ลั่นไม่มีใครต้องเสียสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิปมือถือไอ้ต้อม แฉพฤติกรรมทรมานน้องแรม ข่าว

คลิปเศร้า น้องแรม นั่งร้องไห้ทรมาน ถูก ‘ไอ้ต้อม’ เหยียบหน้า ก่อนมีข่าวฆ่าหั่นศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 25 มีนาคม 2569

หวยลาว 6 ตัววันนี้ 25 มี.ค. 69 ตรวจสลาก 5/45 ลุ้นโชคท้ายเดือน

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่นตรงกัน

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
ศาลพนมเปญ ฟันคุก 2 ปี สาวโรงงาน โพสต์เดือดซัด &quot;ตระกูลฮุน&quot; ปมพื้นที่ทับซ้อนชายแดน

ศาลพนมเปญ ฟันคุก 2 ปี สาวโรงงาน โพสต์เดือดซัด “ตระกูลฮุน” ปมพื้นที่ทับซ้อนชายแดน

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปราคาปิดวานนี้บวก 1,400 บาท

ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 สรุปราคาปิดเย็น ทองแท่งขายออก 70,500 บาท เพิ่มจากเมื่อวาน 2,200 บาท

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
Back to top button