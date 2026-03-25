“น้ำ นิชนันท์” จี้ “สุริยา” สส.งูเห่า ลาออกพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งร่วมภูมิใจไทย

“น้ำ นิชนันท์” จี้ “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.งูเห่า ลาออกจากพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งเก้าอี้ร่วมพรรคภูมิใจไทยในสภาฯ
น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต-Nitchanan Wangkahat ต่อกรณีที่มีภาพปรากฏ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.พรรคประชาชน นั่งร่วมกับ สส.พรรคภูมิใจไทย ในการประชุมสภาฯ ระบุว่า
“ทำไมไม่ลาออกจากการเป็น สส ในนามพรรคประชาชน? ถ้าอยากไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ก็เขียนใบลาออกไปซะ แล้วไปรอลงสมัครเลือกตั้งเข้ามาใหม่ในนามพรรคภูมิใจไทย ไปนั่งประชุมไม่มีเขินเลยหรือ?”
จากข้อความดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 มี.ค. 2569 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง นายสุริยา วงศ์อารีย์ ได้เข้าร่วมประชุมสภา และได้ไปนั่งรวมกลุ่มอยู่กับบรรดา สส. ของพรรคภูมิใจไทย ในโซนที่นั่งแถวหลังของห้องประชุม ซึ่งนั่งติดกับ นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สส.อุดรธานี ซึ่งเป็นอดีตสส.พรรคไทยสร้างไทย ที่เพิ่งย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย
สำหรับ นายสุริยา วงศ์อารีย์ เป็น สส.พรรคประชาชน เพียงคนเดียวที่โหวตสวนมติของพรรค ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมา โดยนายสุริยาเลือกโหวตสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทย แทนที่จะโหวตสนับสนุนนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาชน
