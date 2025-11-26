ข่าวดาราบันเทิง

เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี

เมย์ วาสนา อัปเดตหนี้ ดิว อริสรา ล่าสุดยังไม่ได้เงินคืนสักบาท รอครบสัญญา 1 ปี หากเบี้ยวเตรียมฟ้องใหม่ พร้อมแจงข่าวลือจ้างไลฟ์ 5 แสน ยันไม่ใช่ตนแน่นอน

ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามอง สำหรับมหากาพย์หนี้สินของดาราสาว “ดิว อริสรา” ที่ผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์ขายของเพื่อหาเงินชดใช้หนี้ ล่าสุดคู่กรณีอย่าง “เมย์ วาสนา” หรือ “มาดามเมนี่” ได้ออกมาอัปเดตสถานะการชำระหนี้ล่าสุด ซึ่งคำตอบที่ได้อาจทำให้หลายคนต้องเลิกคิ้ว

ดิว อริสรา เปิดใจครั้งแรกปมหนี้สิ้น ไฮโซเมย์ ขอบคุณ เป๊ก สัญชัย ยื่นมือช่วยเจรจา

เมย์ วาสนา ให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องและตกลงทำสัญญากัน เธอไม่ได้เจอกับดิว อริสรา อีกเลย และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับยอดชำระหนี้สักงวด

“ไม่ได้คุยเลย ตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่คุยกัน และสัญญาเรื่องผ่อนชำระ เท่าที่เช็กก็ยังไม่ได้นะ แต่ในสัญญาก็บอกว่า 1 ปีก็จะมีการชำระและมีผ่อนหลายเดือน ก็ยังมีการติดตามกับทนายอยู่ค่ะ น่าจะอยู่ในช่วงหาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ยังไม่ได้รับสักงวดเลย แต่ในตามสัญญาก็ไม่ได้ระบุว่าเดือนนึงต้องจ่ายเท่าไหร่ แต่บอกว่าต้องจ่ายให้ครบภายใน 1 ปี ทางฝั่งแบรนด์เนมมันนี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกัน

ถามว่าใจแป้วไหม ก็มูฟไปทำเรื่องอื่น ให้เป็นหน้าที่ของทนายเป็นคนตามมากกว่า มูฟอัปแล้ว ไปทำมาหากินอย่างอื่นแล้ว แต่ก็ยังตามแหละ แต่ไม่ได้โฟกัสว่าจ่ายหรือยัง ถ้าครบ 1 ปีก็ค่อยให้ฝ่ายกฎหมายเขาดูแล เพราะกฎหมายในสัญญาค่อนข้างครอบคลุม ว่าเราสามารถเอามาดำเนินคดีใหม่ได้ถ้ายังไม่เรียบร้อย ก็คิดว่าน้องกำลังอยู่ในช่วงกำลังจัดการหรือเปล่า”

ส่วนข่าวที่ว่าให้น้องมาไลฟ์สด แล้วน้องคิด 5 แสน อันนี้ไม่น่าจะใช่เมย์ค่ะ อาจจะเป็นกับน้องท่านอื่น กับเชน (ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์) หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ไม่ใช่เมย์ค่ะ แต่ถามว่าอยากให้มาไลฟ์ด้วยกันไหม จริง ๆ ก็ไม่ได้ติด แต่ต่างคนต่างไลฟ์ดีกว่า ยังไม่พร้อม ต่างคนต่างทำงานเถอะเพราะหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลย แต่มีคุยกัน เมย์ว่าดิวเองเขาก็คงมีหลายเรื่อง

เรื่องนี้น้องคงมูฟอัปไปแล้ว เขาอาจจะมีปัญหาอีกหลายอย่างเท่าที่ฟังดูนะ และเรื่องของเมย์กับเขามันก็จบไปแล้ว เขาก็อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นที่จะต้องแก้อีกหลายอย่าง”

