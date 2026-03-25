คนเขมรหงอย รัฐบาลสั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 14:12 น.
กรุงพนมเปญ ประกาศ คุมเข้ม สงกรานต์กัมพูชาปี 2569 สั่งห้ามสาดน้ำ ใช้ปืนฉีดน้ำ จุดพลุไฟเด็ดขาด ฝ่าฝืนรับโทษตามกฎหมาย

ศาลาว่าการกรุงพนมเปญออกประกาศข้อบังคับช่วงเทศกาลปีใหม่กัมพูชาระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2569 สั่งงดสาดน้ำสี ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำ ห้ามจุดพลุไฟ กำชับเจ้าหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมเข้มงวด เพื่อรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย

ข้อบังคับที่น่าสนใจในประกาศฉบับนี้คือมาตรการควบคุมการเล่นน้ำ ทางการสั่งห้ามเล่นเกมสาดน้ำ ห้ามสาดน้ำสี ห้ามใช้น้ำสกปรก ห้ามขว้างปาขวดน้ำ ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำ ห้ามใช้ปั๊มน้ำฉีดใส่กันอย่างเด็ดขาด

ประกาศยังห้ามทำร้ายผู้สัญจรบนท้องถนนด้วยการใช้แส้หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ห้ามจุดพลุ ดอกไม้ไฟ วัตถุระเบิดทุกชนิด ห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ ห้ามเล่นการพนันผิดกฎหมายทุกประเภท

ทางการกำชับให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจร งดขับรถขณะมึนเมาสุราเพื่อลดอุบัติเหตุ ทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานรัฐ สถานประกอบการเอกชน วัดวาอาราม ประชาชนทั่วไปต้องระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ถ่านไฟ ผู้ใช้งานต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนออกจากสถานที่เพื่อป้องกันอัคคีภัย

ผู้ว่าการกรุงพนมเปญสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลพนมเปญ กองกำลังทหาร คณะกรรมการบริหารทั้ง 14 เขต ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันอาชญากรรม ปราบปรามยาเสพติด จัดเตรียมทีมดับเพลิงเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน หากบุคคลใดฝ่าฝืนข้อบังคับเหล่านี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

กัมพูชา สั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก ปมน้ำมันขาดแคลน

เทศกาลสาดน้ำกัมพูชา ไม่ใช่สงกรานต์ แต่คือ โจลชนัมทเมย

เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของกัมพูชา จัดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน ประมาณวันที่ 13-16 เมษายนฃ มีกิจกรรมที่คล้ายกับสงกรานต์ของไทย เช่น การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และการ สาดน้ำหรือประพรมน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ปัจจุบันทางการกัมพูชาและประชาชนมักใช้คำว่า “สงกรานต์” ในการเรียกชื่อเทศกาลนี้ด้วยเช่นกัน เลียนแบบไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน บันเทิง

ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน

3 นาที ที่แล้ว
สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย มติพรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ &quot;ดองงูเห่า&quot; แก้เผ็ดงูเห่า ข่าว

สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย พรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ “ดองงูเห่า” แก้เผ็ดงูเห่า

34 นาที ที่แล้ว
พี่ชายสาวลาว แฉพิรุธ &quot;ไอ้ต้อม&quot; ฆ่าหั่นศพน้องสาว ทำตัวใจเย็นก่อนเผ่นหนีหนองคาย ข่าว

พี่ชายสาวลาว แฉพิรุธ “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพน้องสาว ทำตัวใจเย็นก่อนเผ่นหนีหนองคาย

44 นาที ที่แล้ว
สุดเศร้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูญเสียครูที่รักยิ่ง 2 ท่านติดในรอบ 4 วัน ข่าว

สุดเศร้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูญเสียครูที่รักยิ่ง 2 ท่านติดในรอบ 4 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก พูดแล้ว หลัง แม่เกตุ เปิดตัวแฟนใหม่ รับห่วงแม่ อยากให้เจอรักที่ดี บันเทิง

เจนนี่ รัชนก พูดแล้ว หลัง แม่เกตุ เปิดตัวแฟนใหม่ รับห่วงแม่ อยากให้เจอรักที่ดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หาดูยาก พิ้งกี้ สาวิกา เผยโฉมคุณพ่อวัย 88 ที่มาเชื้อสาย 5 ชาติ แคปชั่นน้ำตาซึม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเขมรหงอย รัฐบาลสั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

คนเขมรหงอย รัฐบาลสั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องทะเบียน รถอีวี นายกฯ &quot;อนุทิน&quot; ป้ายแดง เข้าทำเนียบรัฐบาล ไร้รถนำขบวน ข่าว

ส่องทะเบียน รถอีวี นายกฯ “อนุทิน” ป้ายแดง เข้าทำเนียบรัฐบาล ไร้รถนำขบวน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แชร์แชต หนุ่มทักถามคอนโด &quot;เลี้ยงไก่ได้ไหม&quot; หลัง สว. แนะนำวิธีแก้จน ข่าว

สรยุทธ แชร์แชต หนุ่มทักถามคอนโด “เลี้ยงไก่ได้ไหม” หลัง สว. แนะนำวิธีแก้จน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเป็นห่วง หญิง 73 โอนเงินผิดปกติ กลัวถูกหลอก บุกเตือนถึงหน้าบ้าน โดนด่าสวน &quot;หน้าเหมือนโจร&quot; ข่าว

ตร.ห่วง หญิง 73 โอนเงินผิดปกติ กลัวถูกหลอก บุกเตือนถึงหน้าบ้าน โดนด่าสวน “หน้าเหมือนโจร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ยุติธรรม การันตีพักโทษ &quot;ทักษิณ&quot; เสร็จทัน 11 พ.ค. ลั่นไม่มีใครต้องเสียสิทธิ์ ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม การันตีพักโทษ “ทักษิณ” เสร็จทัน 11 พ.ค. ลั่นไม่มีใครต้องเสียสิทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิปมือถือไอ้ต้อม แฉพฤติกรรมทรมานน้องแรม ข่าว

คลิปเศร้า น้องแรม นั่งร้องไห้ทรมาน ถูก ‘ไอ้ต้อม’ เหยียบหน้า ก่อนมีข่าวฆ่าหั่นศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พรุ่งนี้รอดู จรวดจีนบินเฉียดไทย พื้นที่ไหนเห็นบ้าง เช็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดรับสมัครสอบราชการ 13 อัตรา 7 ตำแหน่ง ใครสมัครได้บ้าง ดูที่นี่เลย ข่าว

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดรับสมัครสอบราชการ 13 อัตรา 7 ตำแหน่ง ใครสมัครได้บ้าง ดูที่นี่เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเตือนเอาผิด คนแชร์เฟกนิวส์ ปมคนไข้ป่วยทางจิตคุกคามหมอนาน 10 ปี อ้างหมอฝังชิปสั่งการในสมอง ข่าว

คนไข้ป่วยจิต คุกคามหมอนาน 10 ปี อ้างฝังชิปสั่งการลงสมอง รพ.ร่อนแถลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีเสื่อม เด็กวัด ลวงเฒ่า 60 รีดน้ำว่าว อ้างเสริมเสน่ห์เมียหลง ข่าว

พิธีเสื่อม เด็กวัด ลวงเฒ่า 60 รีดน้ำว่าว อ้างเสริมเสน่ห์เมียหลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จับ อดีตนางเอกดัง ขโมยแซนด์วิชชิ้นเดียวประทังชีวิต สาเหตุตกต่ำถึงขีดสุด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เซียนพระดัง บูม จักรเพชร เดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ บอย ท่าพระจันทร์ โผล่เมนต์ ชี้หากผิดก็ว่าตามกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัตราเงินบาท 25 มี.ค. 69 ดีดขึ้น 32.48 อย่าดีใจเร็ว อิหร่านโต้ทรัมป์ ดอลลาร์ฉวยโอกาสแข็ง ผวาอีกรอบ เศรษฐกิจ

อัตราเงินบาท 25 มี.ค. 69 ดีดขึ้น 32.48 อย่าดีใจเร็ว อิหร่านโต้ทรัมป์ ดอลลาร์ฉวยโอกาสแข็ง ผวาอีกรอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ใบจริงมาแล้ว! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/4/69 จัดเต็มเลขฟัน 7-9 ลุ้นรวยรับหวยวันพุธ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินพลังงาน หลังราคาน้ำมันพุ่ง 2 เท่า เหลือสำรองแค่ 45 วัน ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินฯ หลังราคาน้ำมันพุ่ง 2 เท่า เหลือสำรองแค่ 45 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปราคาปิดวานนี้บวก 1,400 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 ผันผวนหนัก ปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณแตะ 71,600

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงื่อนไขรับเงินช่วยเด็ก 2 สิทธิ เงินสงเคราะห์บุตรและเงินอุดหนุนเด็ก เศรษฐกิจ

ใครได้บ้าง เงินเด็ก 2 ต่อ รวม 1600 บาท เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก Kagi Translate เว็บแปลภาษา สุดเจ๋ง ประโยคเจน Z LinkedIn ได้ เทคโนโลยี

รู้จัก Kagi Translate เว็บแปลภาษา สุดเจ๋ง ประโยคเจน Z LinkedIn ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน

ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย มติพรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ &quot;ดองงูเห่า&quot; แก้เผ็ดงูเห่า

สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย พรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ “ดองงูเห่า” แก้เผ็ดงูเห่า

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
พี่ชายสาวลาว แฉพิรุธ &quot;ไอ้ต้อม&quot; ฆ่าหั่นศพน้องสาว ทำตัวใจเย็นก่อนเผ่นหนีหนองคาย

พี่ชายสาวลาว แฉพิรุธ “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพน้องสาว ทำตัวใจเย็นก่อนเผ่นหนีหนองคาย

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
สุดเศร้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูญเสียครูที่รักยิ่ง 2 ท่านติดในรอบ 4 วัน

สุดเศร้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูญเสียครูที่รักยิ่ง 2 ท่านติดในรอบ 4 วัน

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
Back to top button