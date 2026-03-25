คนเขมรหงอย รัฐบาลสั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก
กรุงพนมเปญ ประกาศ คุมเข้ม สงกรานต์กัมพูชาปี 2569 สั่งห้ามสาดน้ำ ใช้ปืนฉีดน้ำ จุดพลุไฟเด็ดขาด ฝ่าฝืนรับโทษตามกฎหมาย
ศาลาว่าการกรุงพนมเปญออกประกาศข้อบังคับช่วงเทศกาลปีใหม่กัมพูชาระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2569 สั่งงดสาดน้ำสี ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำ ห้ามจุดพลุไฟ กำชับเจ้าหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมเข้มงวด เพื่อรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย
ข้อบังคับที่น่าสนใจในประกาศฉบับนี้คือมาตรการควบคุมการเล่นน้ำ ทางการสั่งห้ามเล่นเกมสาดน้ำ ห้ามสาดน้ำสี ห้ามใช้น้ำสกปรก ห้ามขว้างปาขวดน้ำ ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำ ห้ามใช้ปั๊มน้ำฉีดใส่กันอย่างเด็ดขาด
ประกาศยังห้ามทำร้ายผู้สัญจรบนท้องถนนด้วยการใช้แส้หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ห้ามจุดพลุ ดอกไม้ไฟ วัตถุระเบิดทุกชนิด ห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ ห้ามเล่นการพนันผิดกฎหมายทุกประเภท
ทางการกำชับให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจร งดขับรถขณะมึนเมาสุราเพื่อลดอุบัติเหตุ ทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานรัฐ สถานประกอบการเอกชน วัดวาอาราม ประชาชนทั่วไปต้องระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ถ่านไฟ ผู้ใช้งานต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนออกจากสถานที่เพื่อป้องกันอัคคีภัย
ผู้ว่าการกรุงพนมเปญสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลพนมเปญ กองกำลังทหาร คณะกรรมการบริหารทั้ง 14 เขต ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันอาชญากรรม ปราบปรามยาเสพติด จัดเตรียมทีมดับเพลิงเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน หากบุคคลใดฝ่าฝืนข้อบังคับเหล่านี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
เทศกาลสาดน้ำกัมพูชา ไม่ใช่สงกรานต์ แต่คือ โจลชนัมทเมย
เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของกัมพูชา จัดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน ประมาณวันที่ 13-16 เมษายนฃ มีกิจกรรมที่คล้ายกับสงกรานต์ของไทย เช่น การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และการ สาดน้ำหรือประพรมน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ปัจจุบันทางการกัมพูชาและประชาชนมักใช้คำว่า “สงกรานต์” ในการเรียกชื่อเทศกาลนี้ด้วยเช่นกัน เลียนแบบไทย
- อ่วมหนัก! บริษัทน้ำเข้ากัมพูชา หยุดขายก๊าซ LPG แบกทุนไม่ไหว ขาดแคลน-ราคาพุ่
- หนุ่มอินเดีย รีวิวสนามบินกัมพูชา สร้างใหญ่โตแต่โล่งไร้คน คนแห่บินเข้าไทยแทน
- สื่อเขมรอ้าง โรงพยาบาลไทย เสี่ยงล้มละลาย เหตุคนกัมพูชาแบนไม่มารักษา
