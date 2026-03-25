ส่องทะเบียน รถอีวี นายกฯ “อนุทิน” ป้ายแดง เข้าทำเนียบรัฐบาล ไร้รถนำขบวน
นายกฯ อนุทิน นั่งรถยนต์ไฟฟ้า BYD ป้ายแดง นั่งข้างคนขับ เข้าทำเนียบรัฐบาล ไร้รถนำขบวน ร่วมประหยัดพลังงานรับวิกฤตน้ำมันแพง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ BYD รุ่น Sealion 7 สีเทาเข้ม ซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์สไตล์สปอร์ตคูเป้ (C-SUV) ป้ายแดง ทะเบียน ฎ 9798 กรุงเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรีนั่งเบาะหน้าคู่กับคนขับ พร้อมกับผู้ติดตาม 2 คน และไม่มีรถนำขบวนหรือรถติดตาม
นายอนุทินเพิ่งซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาใช้งานได้ 1-2 วัน เพื่อนำมาใช้ในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตพลังงาน เพื่อสนับสนุนมาตรการลดการใช้พลังงานและรณรงค์ประหยัดน้ำมันของรัฐบาล
ก่อนหน้านี้ในวันที่ 24 มีนาคม มีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลิตรละ 2 บาท ส่วนน้ำมันดีเซลปรับขึ้นลิตรละ 1.80 บาท ทำให้นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อนำร่องรณรงค์ประหยัดพลังงาน และเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ในเวลา 12.50 น.
เวลา 14.00 น. นายอนุทินมีวาระเรียกประชุมด่วนร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินสถานการณ์และหาแนวทางรับมือกับผลกระทบด้านพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นกับประชาชน
ต่อเนื่องในเวลา 16.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) จะเป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: