หนุ่มอินเดีย รีวิวสนามบินกัมพูชา สร้างใหญ่โตแต่โล่งไร้คน คนแห่บินเข้าไทยแทน

Suriyen J. เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 13:16 น.
นักท่องเที่ยวอินเดีย รีวิวสนามบินนานาชาติเตโช ประเทศกัมพูชา อึ้งสร้างใหญ่โตแต่ร้างคน ลั่นต่างชาติชอบเที่ยวไทยมากกว่า

นักท่องเที่ยวชาวอินเดียรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า @handsome_indianguy ได้ถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดีย รีวิวสนามบินนานาชาติเตโช ประเทศกัมพูชา โดยระบุว่า

“ตอนนี้ฉันอยู่ที่กัมพูชา และมีสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับที่นี่เลย สนามบินของเขาใหญ่โตมาก พัฒนามาอย่างดี และสวยงามมาก สนามบินนานาชาติเตโช แต่กลับไม่ค่อยมีคนเลย สนามบินดูโล่งมาก

ฉันคิดว่านักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติคงไม่ค่อยชอบมาเที่ยวกัมพูชาเท่าไหร่นัก พวกเขามักจะชอบไปเที่ยวเมืองไทยกันมากกว่า แต่มันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ นี่คือสภาพสนามบินที่ดูค่อนข้างร้างคนเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ”

นักท่องเที่ยวชาวอินเดียถ่ายคลิปรีวิวสนามบินนานาชาติเตโช ประเทศกัมพูชา
จากคลิปดังกล่าว ได้มีชาวกัมพูชารายหนึ่งพยายามอธิบายว่า เวลาเที่ยวบินของชายอินเดียรายดังกล่าวอาจไม่ใช่เวลาเร่งด่วน และอีกรายระบุว่า “นั่นเป็นสนามบินใหม่ เรายังไม่มีเที่ยวบินที่หลากหลายมากนัก จนกว่าเราจะมีเครื่องบินเป็นของตัวเองมากขึ้น ดังนั้นในอีก 10 ปีหรือ 5 ปีข้างหน้า จะมีเที่ยวบินมาลงจอดที่นั่นมากขึ้น”

สำหรับสนามบินนานาชาติเตโช เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ต.ค. ปีที่ผ่านมา จากรายงานสื่อกัมพูชาเผยว่า สนามบินดังกล่าวสามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 15 ล้านคน ภายในปี 2025 และตั้งเป้าที่จะขยายการรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้สูงสุดถึง 30 ล้านคนภายในปี 2030

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

