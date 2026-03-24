อ่วมหนัก! บริษัทน้ำเข้ากัมพูชา หยุดขายก๊าซ LPG แบกทุนไม่ไหว ขาดแคลน-ราคาพุ่ง
วิกฤติหนัก! โซคิเมกซ์ ผู้ค้าเชื้อเพลิงรายใหญ่กัมพูชา ระงับจ่ายก๊าซ LPG ตั้งแต่ 1 เม.ย.นี้ ด้านนายกฯ ฮุน มาเนต งัดมาตรการหั่นภาษี-อุดหนุนราคา หวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชน
สำนักข่าวต่างประเทศ khmertimeskh รายงานว่า บริษัท โซคิเมกซ์ (Sokimex) ผู้นำเข้าปิโตรเลียมและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รายใหญ่ของกัมพูชา ประกาศระงับการจัดส่งก๊าซ LPG ชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งอย่างหนัก
บริษัทออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ระบุถึงสถานการณ์ความขัดแย้งและความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ ปัญหานี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการจัดหาปิโตรเลียมและก๊าซ LPG ทั่วโลก
นายเจียป เจงเฮง รองประธานบริษัท โซคิเมกซ์ ระบุในแถลงการณ์ว่า กัมพูชาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เช่นเดียวกับหลายประเทศ ทำให้ บริษัท โซคิเมกซ์ ไม่สามารถนำเข้าก๊าซ LPG มาได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม จึงไม่มีสินค้าจัดส่งให้กับลูกค้าตามความต้องการของตลาด
นายเจงเฮง กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท โซคิเมกซ์ ขอแจ้งระงับการจัดส่งก๊าซ LPG ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะรีบแจ้งความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งจะร่วมมือกับลูกค้าเพื่อก้าวผ่านปัญหาในครั้งนี้ไปด้วยกัน
ข้อมูลจากบริษัทระบุว่า ราคาก๊าซ LPG เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ที่ลิตรละ 3,200 เรียล (ประมาณ 26 บาท) ราคาปรับตัวพุ่งสูงขึ้นถึง 60% จากเดิมลิตรละ 2,000 เรียล (ประมาณ 1,600 บาท) ในช่วงก่อนเกิดเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ด้าน ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ออกนโยบายอุดหนุนราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลลิตรละ 6.5 เซนต์ เพื่อบรรเทาภาระของผู้บริโภค รัฐบาลเตรียมอุดหนุนเพิ่มอีก 1 เซนต์ต่อลิตร หากราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงเกิน 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำหรับเบนซิน และ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำหรับดีเซล
นอกจากนี้ รัฐบาลยังปรับลดภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับน้ำมันเบนซินและดีเซลลงเหลือศูนย์ พร้อมทั้งลดภาษีสรรพสามิตพิเศษสำหรับน้ำมันเบนซินลงเหลือ 15.71 เซนต์ต่อลิตร และลดภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลลงเหลือศูนย์เช่นกัน
ข้อมูลจาก : khmertimeskh
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: