ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมรอ้าง โรงพยาบาลไทย เสี่ยงล้มละลาย เหตุคนกัมพูชาแบนไม่มารักษา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 10:21 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 10:21 น.
สื่อกัมพูชาอ้าง โรงพยาบาลไทย เสี่ยงล้มละลาย เหตุคนกัมพูชาแบนไม่มารักษา หลังสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำสูญเสียรายได้มหาศาล

สื่อของกัมพูชารายงานสถานการณ์ในประเทศไทย โดยอ้างว่าระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนงบประมาณอย่างหนัก ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการปิดพรมแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ชาวกัมพูชาตัดสินใจงดเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเหมือนที่ผ่านมา

การคว่ำบาตรทางการแพทย์ของชาวกัมพูชาครั้งนี้ ส่งผลให้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนของไทยสูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมหาศาล สวนทางกับช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งที่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดของไทยมักมีรายได้จำนวนมากจากกลุ่มผู้ป่วยประเทศเพื่อนบ้าน

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว The Nation Thailand เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากปัญหารายได้โรงพยาบาลลดลง ภาวะขาดแคลนแพทย์ และงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรักษาผู้ป่วย มาตรฐานการให้บริการ และทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องตัดสินใจลดจำนวนเตียงผู้ป่วยลง

โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดของไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณอย่างหนัก ทำให้ต้องปรับลดค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ลง ไม่ว่าจะเป็นการลดจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ หรือการจำกัดจำนวนเตียงผู้ป่วย ส่งผลให้แพทย์ที่เหลืออยู่ต้องแบกรับภาระงานที่หนักขึ้น นำไปสู่ความกังวลเรื่องมาตรฐานการรักษาและความปลอดภัย ขณะเดียวกันผู้ป่วยก็เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากลำบากมากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้อ้างข้อมูลจาก นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเตือนว่า ระบบสาธารณสุขของไทยมาถึงจุดวิกฤต และแพทย์กำลังทำงานหนักเกินไป พร้อมเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือเพื่อกอบกู้ระบบสาธารณสุขของไทยในต่างจังหวัด เพื่อไม่ให้โรงพยาบาลหลายแห่งตกอยู่ในวิกฤตที่ลึกลงไปอีกเนื่องจากขาดแคลนเงินทุนและขาดทุน

นพ.สมศักดิ์ ระบุอีกว่า การลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วย แพทย์เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหาทางออกเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาวของระบบสาธารณสุขของไทยและป้องกันไม่ให้โรงพยาบาลจมอยู่ในภาวะขาดทุน โดยเน้นย้ำว่าการดูแลสุขภาพมีความสำคัญสำหรับทุกคน

ก่อนสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ชาวกัมพูชาหลายหมื่นคนหลั่งไหลไปรักษาตัวในโรงพยาบาลไทยทุกปี และการรักษาเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้จำนวนมากให้กับโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าเดินทาง ค่าโรงแรม ค่าช้อปปิ้ง และค่าอาหารด้วย การสูญเสียผู้ป่วยชาวกัมพูชาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทรัพยากรมาก จึงส่งผลให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชนของไทยตกอยู่ในวิกฤตหนักยิ่งขึ้น

ที่มา: KBN News

สื่อเขมรอ้าง โรงพยาบาลไทย เสี่ยงล้มละลาย เหตุคนกัมพูชาแบนไม่มารักษา

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

