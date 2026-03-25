หาดูยาก พิ้งกี้ สาวิกา เผยโฉมคุณพ่อวัย 88 ที่มาเชื้อสาย 5 ชาติ แคปชั่นน้ำตาซึม

พิ้งกี้ สาวิกา เปิดคลิปซึ้งคู่คุณพ่อวัย 88 ปี เผยโมเมนต์อบอุ่นที่หาดูยาก พร้อมแคปชันชวนน้ำตาซึม เปิดที่มานักแสดงสาวเชื้อสาย 5 ชาติที่หลายคนไม่เคยรู้
แฟนคลับมีโอกาสได้เห็นภาพความอบอุ่น หลัง พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช นางเอกสาว ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว @pinkysavika เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและโมเมนต์ระหว่างเธอกับพ่อให้ทุกคนได้ชม ภาพความสนิทสนมแบบนี้ไม่ได้มีออกมาให้เห็นบ่อยนัก พร้อมระบุข้อความลึกซึ้งว่า “กลัวว่าวันนึงจะคิดถึง… แต่พ่อไม่อยู่ให้เจอแล้ว”
ปีนี้ คุณพ่อสมาน ไชยเดช มีอายุ 88 ปีแล้ว แต่ท่านยังคงดูแข็งแรงมาก นักแสดงสาวบันทึกช่วงเวลาที่ลูกสาวและพ่อใช้เวลาร่วมกันภายในบ้าน ทั้งสองคนพูดคุยและทำกิจกรรมด้วยกัน เช่น ช่วงเวลาที่คุณพ่อตอนกำลังล้างจานและคุยเล่นกันอย่างอารมณ์ดี รวมทั้งช่วงเวลาสำคัญที่สาวพิ้งกี้ต้องเดินทางออกจากบ้าน คุณพ่อมักจะเดินมายืนริมหน้าต่างรถและโบกมือส่งลูกสาวพร้อมรอยยิ้มเป็นประจำ
นอกจากความน่ารักของสองพ่อลูกแล้ว หลายคนอาจไม่ทราบว่า พิ้งกี้ สาวิกา เป็นนักแสดงสาวที่มีเชื้อสาย 5 ชาติ ประกอบไปด้วย ไทย มอญ อังกฤษ จีน และปากีสถาน โดยพ่อของเธอเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายจีนนั่นเอง
