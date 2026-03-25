OpenAI ปิดตัว Sora แอป สร้างวิดีโอ AI สายคอนเทนต์เศร้า
OpenAI สั่งพับโปรเจกต์ ยกเลิก Sora แอป สร้างวิดีโอ AI ไม่คุ้มทุน หันไปพัฒนา หุ่นยนต์อัจฉริยะ ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
มีรายงานว่า OpenAI ตัดสินใจปิดฉาก Sora ในรูปแบบของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและบริการ API อย่างเป็นทางการ จากเคยเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Generative Video ชูโรงของบริษัท
โฆษกของ OpenAI ระบุว่าทีมวิจัย Sora จะเปลี่ยนไปทุ่มเทให้กับการวิจัยด้านการจำลองโลก (World Simulation Research) เพื่อพัฒนาระบบหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาช่วยมนุษย์แก้ปัญหาและทำงานในโลกกายภาพแทน
ย้อนกลับไปช่วงเปิดตัวในเดือนกันยายน 2025 Sora กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถสร้างคลิปวิดีโอที่สมจริงราวกับภาพยนตร์จากเพียงคำสั่งตัวอักษร จนมียอดดาวน์โหลดทะลุ 1 ล้านครั้งภายในเวลาไม่ถึง 5 วัน ขึ้นครองอันดับ 1 บน App Store ของ Apple
ทว่าความสำเร็จนั้นมาพร้อมกับปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เมื่อผู้ใช้งานนำไปสร้างวิดีโอตัวละครที่มีเจ้าของอย่างพิกาจู หรือบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์มาเจนวิดีโอ รวมถึงการถูกฟ้องร้องจากแอปพลิเคชัน Cameo เรื่องการใช้ชื่อฟีเจอร์ซ้ำซ้อนกัน
ตอนนี้ OpenAI กำลังเร่งสร้างรายได้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ภายใต้การนำของ Fidji Simo หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์คนใหม่ที่ย้ายมาจาก Instacart โดยเธอย้ำกับพนักงานว่าบริษัทต้องไม่เสียสมาธิกับ ภารกิจรอง ต้องให้ความสำคัญกับผลผลิตในเชิงธุรกิจเป็นอันดับแรก เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนการฝึกฝนโมเดลที่สูงมหาศาล
ขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่าง Disney ซึ่งเคยประกาศร่วมลงทุนใน OpenAI ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ออกมาแสดงความเคารพต่อการตัดสินใจครั้งนี้ ระบุว่าเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญของ OpenAI ในโลก AI ที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ Bill Peebles หัวหน้าทีม Sora เคยยอมรับผ่านโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ว่า ต้นทุนในการประมวลผลวิดีโอนั้นสูงจนไม่สามารถแบกรับภาระในระยะยาวได้ อยู่ที่ประมาณ 150 ล้านบาทต่อวัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โหลดได้แล้ว แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI เปิดให้ใช้งานในไทย รองรับ iOS
- รู้จัก SORA สร้างวิดีโอจากข้อความ AI ตัวใหม่ของ OpenAI
- วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย Sora 2 เจ๋งสมจริง จนคนแยกไม่ออก
