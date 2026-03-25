โคตรเหี้ยม! ไอ้ต้อม เล่าละเอียด นาทีลงมือเฉือนร่าง ฆ่าหั่นศพสาวลาว ก่อนแยกชิ้นส่วนยัดถุงดำ 8 ถุง หิ้วทิ้งคลองประปา-ถังขยะหน้าหอพัก
จากกรณี ไอ้ต้อม ชายชาวลาว วัย 24 ปี ลงมือ ฆ่าหั่นศพแฟนสาวชาวลาว วัย 20 ปี ภายในห้องพักย่านหลักสี่ ก่อนจะแยกชิ้นส่วนยัดถุงดำได้ 6-8 ถุง จากนั้นก็นำไปแยกทิ้งลงคลองประปา พงหญ้าข้างทาง และเดินทางหลบหนีไปยังจังหวัดหนองคาย เพื่อหวังเดินทางต่อไปยัง สปป.ลาวบ้านเกิด แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตามจับกุมเอาไว้ได้ก่อน
จากการสอบปากคำ ไอ้ต้อม เล่ารายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่ก่อนลงมือฆ่าหั่นศพสาวลาวว่า “ตนเดินทางเข้ามาที่ไทยผ่านทางด่านพรมแดนหนองคาย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 โดยได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นกุ๊กที่โรงพยาบาล ตนมีแฟนสาวเป็นชาวลาวเหมือนกัน เข้ามาทำงานที่ไทยเป็นพนักงานเสิร์ฟที่บาร์แห่งหนึ่งในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ที่ผ่านมาตนได้ขอให้แฟนสาวเลิกทำงานดังกล่าว แต่แฟนสาวไม่ยอมเลิก แต่ดันขอเลิกกับตนแทน โดยให้เหตุผลว่าตนมีอารมณ์รุนแรงและชอบทำร้ายร่างกาย ตนเกิดความหึงหวงจึงได้เดินทางไปติดตามตัวกลับจากพัทยาเพื่อให้มาอยู่ด้วยกัน
กระทั่งวันที่ 22 มี.ค. 69 ตนและแฟนสาวเกิดการทะเลาะกันอย่างหนัก ตนบัลดาลโทสะจนทำให้แฟนสาวเสียชีวิต จากนั้นก็ใช้มีดสั้นที่มีอยู่ในห้องพักหั่นอวัยวะออกเป็นชิ้นส่วน โดยเริ่มต้นตัดชิ้นส่วนขาบริเวณหัวเข่า จากนั้นได้หั่นชิ้นส่วนขึ้นมาเรื่อย ๆ จากล่างบขึ้นบน แล้วได้ไปซื้อถุงขยะที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยหอพัก ก่อนจะนำชิ้นส่วนแยกใส่ถุงขยะสีดำไว้ จำนวน 8 ถุง
จากนั้นได้เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปมารับที่หน้าหอพัก เพื่อนำเอาถุงที่ยัดใส่ชิ้นส่วนอวัยวะไปทิ้งลงบ่อน้ำตรงข้ามคลองชลประทาน ต่อมาได้หิ้วถุงที่ใส่ชิ้นส่วนอวัยวะที่เหลือ 2 ถุง ไปทิ้งที่ถังขยะหน้าปากซอยอพาร์ตเมนต์ของตน โดยตนได้เอาเงินสดของแฟนสาวติดตัวมาด้วย จำนวน 4,050 บาท
จากนั้นช่วงเช้าตนได้เดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง เพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางมาที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี เวลาประมาณ 08.00 น.ตนเดินทางมาถึงสนามบินอุดรธานี ตนได้นั่งเล่นอยู่ภายในสนามบินอุดรธานีอยู่พักหนึ่ง จนกระทั่งถึงช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ได้เรียกรถจักรยานยนต์ผ่านแอปเพื่อพาตนเองมาส่งที่จังหวัดหนองคาย และเตรียมเดินทางออกไปยังประเทศลาว แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตม.จ.หนองคาย จับกุมตัวได้ก่อน”
- คลิปสุดท้าย ไอ้ต้อม ก่อนลงมือ ฆ่าหั่นศพสาวลาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา
- รวบ “ไอ้ต้อม” หนุ่มลาว ฆ่าหั่นศพแฟนสาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา ย่านปากเกร็ด
- เปิดปากเหี้ยม “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพแฟนสาวลาว อ้างฝ่ายหญิงแทงตัวเอง
อ้างอิงจาก : honekrasae
ภาพจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
