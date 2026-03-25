ช็อกวงการสื่อ นักข่าวบันเทิงคนดัง เสียชีวิตกะทันหัน คนสนิทเผยสาเหตุใจหาย
สูญเสียครั้งใหญ่ แจ๊ค บริรักษ์ นิลนาคะ นักข่าวสายบันเทิง คนสนิทเผยสาเหตุอาการหลับไม่ตื่น ครอบครัวกำหนดพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ 26 มี.ค.นี้
วงการสื่อมวลชนสายบันเทิงสูญเสียบุคลากรคนสำคัญ แจ๊ค บริรักษ์ นิลนาคะ หรือที่คนในวงการคุ้นเคยในชื่อ แจ๊ค ดาราเดลี่ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนพ้องสื่อมวลชนและคนดังร่วมอาลัยการจากไปกะทันหัน
ล่าสุด อาร์ม อิสระ นักข่าวและคนเขียนบทละคร ที่รู้จัก แจ๊ค บริรักษ์ มาเป็นเวลานานตั้งแต่เข้าวงการใหม่ ๆ โพสต์ความย้อนความทรงจำดี ๆ ของทั้งคู่ พร้อมยกย่องว่าอีกฝ่ายคือนักข่าวตัวจริง เพราะกล้าถามในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปาก ทั้งยังเขียนในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเขียน ตนขอให้แจ๊คไปสู่ภพภูมิที่สงบในที่ที่ไม่มีความเหนื่อยอีกต่อไป
จากนั้น มีผู้เข้ามาสอบถามสาเหตุว่า “อุบัติเหตุรึคะ ยังสัมภาษณ์พี่เรื่องโขนอยู่เลยค่ะ ตกใจค่ะ ฝั่ง อาร์ม อิสระ ตอบกลับว่า “นอนหลับไม่ตื่นครับ”
ขณะที่ อุ้ม ทวีพร มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 @aoomkap ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน X แสดงความอาลัยต่อการจากไปของผู้สื่อข่าวที่อยู่ข้างเธอเสมอมา ระบุว่า “วันนี้ใจหายมากที่มารู้ว่าพี่แจ๊คดาราเดลี่จากไปแล้ว จำได้ดีในวันที่ทุกสื่อไม่มอง แต่พี่แจ๊คจะอยู่ตรงหน้ามีนเบ้บเสมอ ขอบคุณที่ให้กำลังใจว่ายังไงมีนเบ้บก็จะอยู่ต่อไปในวันที่หลาย ๆ คนคิดว่าคงไม่ได้ไปต่อแน่ ๆ ปีนี้มันเบ้บมีซีรี่ส์ของตัวเองแล้วนะคะ เสียใจที่พี่ไม่ได้มาสัมภาษณ์พวกเรา RIP”
ทางครอบครัวกำหนดพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ณ วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี ในวันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2026 เวลา 10.30-12.00 น. หลังจากนั้นเคลื่อนร่างไปที่สุสานศานติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
