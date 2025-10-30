เทคโนโลยี

โหลดได้แล้ว แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI เปิดให้ใช้งานในไทย รองรับ iOS

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 16:09 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 16:09 น.
54
แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI หลังเปิดให้ใช้งานในไทย

OpenAI เปิดตัว Sora แอปฯ สร้างวิดีโอด้วย AI ในไทย สั่งงานภาษาไทยได้ ดาวน์โหลดฟรี รองรับ iOS 18 ขึ้นไป ชูจุดเด่นสร้างภาพสุดแนบเนียน พร้อมลายน้ำดิจิทัลยืนยันที่มา

วงการครีเอเตอร์ไทยตั้งตารอ หลัง OpenAI ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชัน Sora สำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศแรกในเอเชียที่ได้ใช้งานร่วมกับเวียดนามและไต้หวัน โดยผู้บริหารของ OpenAI คาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์จากฝีมือของนักเล่าเรื่องชาวไทย

OpenAI ให้เหตุผลในการเลือกประเทศไทยเป็นพื้นที่ขยายบริการว่าเห็นถึงศักยภาพของชุมชนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีชีวิตชีวาที่สุดในภูมิภาค และที่สำคัญคือ ผู้ใช้สามารถสั่งงาน Sora เป็นภาษาไทย ซึ่ง AI จะเรียนรู้บริบทและวัฒนธรรมของไทยไปพร้อมกัน อีกทั้งแอปฯ ทำงานบนโมเดล Sora 2 เป็นโมเดลสร้างวิดีโอขั้นสูงสามารถเปลี่ยนข้อความหรือจินตนาการให้กลายเป็นวิดีโอที่สมจริงและน่าทึ่งได้อย่างง่ายดาย

ผู้ใช้งานในประเทศไทยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ Sora บนระบบปฏิบัติการ iOS ได้ฟรีทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้รหัสเชิญ และจะได้รับสิทธิ์การใช้งานเบื้องต้นอย่างเต็มที่เพื่อทดลองสร้างสรรค์ผลงาน >> คลิก ทุกท่านสามารถนำวิดีโอของครีเอเตอร์คนอื่นมาต่อยอดและสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ได้

นอกจากนี้ยังสามารถนำใบหน้าและเสียงของตัวเองเข้าไปอยู่ในวิดีโอที่สร้างจาก AI ได้อย่างแนบเนียน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยและสามารถลบข้อมูล Cameos ออกได้ตามต้องการ นำเสนอหน้าฟีดวิดีโอที่ปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจของผู้ใช้เพื่อค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ ๆ

ทั้งนี้ OpenAI เน้นย้ำถึงการทำงานที่มาพร้อมความรับผิดชอบ วิดีโอทุกชิ้นที่สร้างจาก Sora จะมีลายน้ำดิจิทัลที่มองเห็นได้ และลายน้ำดิจิทัลมาตรฐาน C2PA ที่ไม่สามารถลบออกได้เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของวิดีโอได้เสมอ

ขณะนี้แอปฯ Sora รองรับคำสั่งภาษาไทย เปิดให้ใช้งานบน iOS ก่อน รองรับ iOS 18 ขึ้นไป ส่วนผู้ใช้งาน Android จะตามมาให้ดาวน์โหลดใช้งานในภายหลัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“สรัย ดึก” สยบลือ ดับกลางสมรภูมิ ออกแถลงการณ์ชื่นชม ข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ฝรั่งเศสจับเพิ่มได้อีก 5 คน ผู้ต้องสงสัยปล้นเครื่องเพชรในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่อีกราย อดีตคนไข้แฉ คลินิกบ่อวิน เคยจ่ายยาที่แพ้ให้ จนเกือบดับ

18 นาที ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิปนาทีระทึก มอเตอร์ไซค์มุดซ้ายขณะรถเมล์จอดป้าย ชนผู้โดยสารที่กำลังก้าวเท้าลงจากรถเต็มแรงจนตัวลอย ข่าว

คลิป ควายขี่มอ’ไซค์ รถเมล์จอดป้าย แซงซ้าย ชนคนอย่างจัง

22 นาที ที่แล้ว
แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI หลังเปิดให้ใช้งานในไทย เทคโนโลยี

โหลดได้แล้ว แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI เปิดให้ใช้งานในไทย รองรับ iOS

29 นาที ที่แล้ว
&quot;อ.ธรณ์&quot; ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง &quot;หญ้าคาทะเล&quot; ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก ข่าว

“อ.ธรณ์” ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง “หญ้าคาทะเล” ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก

39 นาที ที่แล้ว
นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม เศรษฐกิจ

นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ ‘คนละครึ่งพลัส’ สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม

54 นาที ที่แล้ว
ฟุตบอล

ส.บอลไทยยื่นหนังสือถึง AFC-AFF “สวมชุดสีดำ-จัดพิธีถวายความอาลัย” ช่วงก่อนเกม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิลลี่ โอแกน สวมชุดดำเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ ท้องสนามหลวง บันเทิง

น่าชื่นชม บิลลี่ โอแกน ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เคียงข้างประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น MGI ร่วงหนัก เหลือ 6.15 บาท นักลงทุนสงสัย เกิดอะไรขึ้น เศรษฐกิจ

หุ้น MGI ร่วงหนัก เหลือ 6.15 บาท นักลงทุนสงสัย เกิดอะไรขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยืนยันไม่มีทหารเขมรขอลี้ภัย ตามที่เพจดังอ้าง แจงที่มาภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมื่อคืนวันพุธที่ 29 ต.ค. 68 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ภรรยาหมอได้กล่าวกับครอบครัวผู้เสียหายว่า ที่ทำแบบนี้ต้องการเงินใช่ไหม ไม่กลัวการฟ้องร้อง เพราะ สสจ. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) มาตรวจแล้วก็ไม่มีอะไร ข่าว

ยังไม่จบ! เมียหมอ คลินิกบ่อวิน ต่อว่าครอบครัวเด็ก ลั่น ทำแบบนี้เพราะ อยากได้เงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทรู เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างแจกเน็ตฟรี ช่วงถวายความอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ สวมชุดผ้าบางไร้บรา ยืนยันไม่ศัลยกรรม ข่าวต่างประเทศ

ส่องลุค ซิดนีย์ สวีนนีย์ ใส่เดรสบางไร้บรา โชว์อกเปลือย อวดหุ่นเป๊ะทุกมุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ตำรวจมักกะสัน วูบหมดสติกลางทาง เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวานฉ่ำ! &quot;ฝน ธนสุนทร&quot; ซบไหล่หวานใจ ในลุคบ่าวสาว แฟนคลับ-คนดัง ลุ้นงานวิวาห์ บันเทิง

หวานฉ่ำ! “ฝน ธนสุนทร” ซบไหล่หวานใจ ในลุคบ่าวสาว แฟนคลับ-คนดัง แห่ลุ้นงานวิวาห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง Drama-addict โพสต์ข้อความวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคลินิกใน จ.ชลบุรี ที่ก่อเหตุราดน้ำร้อนใส่เด็ก 3 ขวบ โดยระบุว่า คำวิธีการรักษาของคลินิกมีแต่เรื่อง &quot;พิลึก&quot; เต็มไปหมด ผิดหลักการแพทย์อย่างร้ายแรง 4 ประการ ข่าว

สอบเข้ม หมอราดน้ำร้อนเด็ก พบ 4 ข้อสุดพิลึก ทั้งใช้สเตียรอยด์-ยาไมเกรนรักษาไข้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งลิงก์มาเลย! กัน จอมพลัง ตอบรับเข้าประชุม กมธ.ทหาร 4 โมงเย็นวันนี้ ข่าว

ส่งลิงก์มาเลย! กัน จอมพลัง ตอบรับเข้าประชุม กมธ.ทหาร 4 โมงเย็นวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” ร่วมทานอาหารกับชาวไทยในนิวยอร์ก ขอบคุณที่เลือกมาตั้งแต่ปี 62

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ในแอปเป๋าตัง ต้องเข้าผ่านแบนเนอร์โครงการฯ เท่านั้น สแกน QR ผิดโหมด หรือเจอร้านที่ไม่ได้เข้าร่วม อาจกลายเป็นโอนเต็มจำนวน 100% แนะวิธีดูสลิปยืนยัน เศรษฐกิจ

เช็กก่อนจ่าย “คนละครึ่งพลัส” ต้องเห็นยอด 50:50 เท่านั้น กันพลาดสแกนผิดโหมด จ่ายเต็มจำนวน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด &quot;จาเมกา&quot; ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน ข่าวต่างประเทศ

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด “จาเมกา” ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โผล่อีก! โพสต์ขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส 1,600 บาท ตร.เตือน เข้าข่ายฉ้อโกง-จำคุก 3 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดนุพร&quot; ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ ข่าวการเมือง

“ดนุพร” ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัศมีแข ในรายการ Physical: Asia บันเทิง

รัศมีแข สุดแกร่ง ลุยรายการ Physical: Asia คนเกาหลียังทึ่ง จิกส้นสูงบู๊แหลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” พูดถึง “พี่กัน จอมพลัง” หลัง กองทัพบก ยืนยันไม่เคยขอรับบริจาค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 16:09 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 16:09 น.
54
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สรัย ดึก” สยบลือ ดับกลางสมรภูมิ ออกแถลงการณ์ชื่นชม ข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

ตร.ฝรั่งเศสจับเพิ่มได้อีก 5 คน ผู้ต้องสงสัยปล้นเครื่องเพชรในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

เหยื่อโผล่อีกราย อดีตคนไข้แฉ คลินิกบ่อวิน เคยจ่ายยาที่แพ้ให้ จนเกือบดับ

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
เพจดังแชร์คลิปนาทีระทึก มอเตอร์ไซค์มุดซ้ายขณะรถเมล์จอดป้าย ชนผู้โดยสารที่กำลังก้าวเท้าลงจากรถเต็มแรงจนตัวลอย

คลิป ควายขี่มอ’ไซค์ รถเมล์จอดป้าย แซงซ้าย ชนคนอย่างจัง

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button