โหลดได้แล้ว แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI เปิดให้ใช้งานในไทย รองรับ iOS
OpenAI เปิดตัว Sora แอปฯ สร้างวิดีโอด้วย AI ในไทย สั่งงานภาษาไทยได้ ดาวน์โหลดฟรี รองรับ iOS 18 ขึ้นไป ชูจุดเด่นสร้างภาพสุดแนบเนียน พร้อมลายน้ำดิจิทัลยืนยันที่มา
วงการครีเอเตอร์ไทยตั้งตารอ หลัง OpenAI ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชัน Sora สำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศแรกในเอเชียที่ได้ใช้งานร่วมกับเวียดนามและไต้หวัน โดยผู้บริหารของ OpenAI คาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์จากฝีมือของนักเล่าเรื่องชาวไทย
OpenAI ให้เหตุผลในการเลือกประเทศไทยเป็นพื้นที่ขยายบริการว่าเห็นถึงศักยภาพของชุมชนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีชีวิตชีวาที่สุดในภูมิภาค และที่สำคัญคือ ผู้ใช้สามารถสั่งงาน Sora เป็นภาษาไทย ซึ่ง AI จะเรียนรู้บริบทและวัฒนธรรมของไทยไปพร้อมกัน อีกทั้งแอปฯ ทำงานบนโมเดล Sora 2 เป็นโมเดลสร้างวิดีโอขั้นสูงสามารถเปลี่ยนข้อความหรือจินตนาการให้กลายเป็นวิดีโอที่สมจริงและน่าทึ่งได้อย่างง่ายดาย
ผู้ใช้งานในประเทศไทยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ Sora บนระบบปฏิบัติการ iOS ได้ฟรีทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้รหัสเชิญ และจะได้รับสิทธิ์การใช้งานเบื้องต้นอย่างเต็มที่เพื่อทดลองสร้างสรรค์ผลงาน >> คลิก ทุกท่านสามารถนำวิดีโอของครีเอเตอร์คนอื่นมาต่อยอดและสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ได้
นอกจากนี้ยังสามารถนำใบหน้าและเสียงของตัวเองเข้าไปอยู่ในวิดีโอที่สร้างจาก AI ได้อย่างแนบเนียน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยและสามารถลบข้อมูล Cameos ออกได้ตามต้องการ นำเสนอหน้าฟีดวิดีโอที่ปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจของผู้ใช้เพื่อค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ ๆ
ทั้งนี้ OpenAI เน้นย้ำถึงการทำงานที่มาพร้อมความรับผิดชอบ วิดีโอทุกชิ้นที่สร้างจาก Sora จะมีลายน้ำดิจิทัลที่มองเห็นได้ และลายน้ำดิจิทัลมาตรฐาน C2PA ที่ไม่สามารถลบออกได้เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของวิดีโอได้เสมอ
ขณะนี้แอปฯ Sora รองรับคำสั่งภาษาไทย เปิดให้ใช้งานบน iOS ก่อน รองรับ iOS 18 ขึ้นไป ส่วนผู้ใช้งาน Android จะตามมาให้ดาวน์โหลดใช้งานในภายหลัง
