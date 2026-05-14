รีวิว Google Fitbit Air VS Whoop ออกกำลังกายจริงจัง ควรซื้อไหม
รีวิว Google Fitbit Air ใช้กับแอป Google Health สายสุขภาพ ออกกำลังกายจริงจัง ควรซื้อไหม
ตอนนี้เจ้าตลาดอุปกรณ์ติดตามสุขภาพอย่าง Apple Watch, Garmin หรือ Whoop มีหนาวๆ เพราะ Google เดินเกมเงียบๆ ด้วยการเปิดตัว Fitbit Air สวมใส่รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมกับ Google Health App โฉมใหม่ที่ใช้ AI เป็นหัวใจหลัก คนสนใจกันเยอะมาก พร้อมซื้อมาใช้ เพราะราคาเริ่มต้นเพียงหลัก 3-4 พันเท่านั้น
Fitbit Air คืออะไร?
Fitbit Air เป็นอุปกรณ์สวมข้อมือแบบ ไม่มีหน้าจอ คล้ายกับ Whoop Band หรือ Amazfit Helio Band เน้นความเบา และสวมสบาย ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงผลผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนแทน
ข้อเสีย ไม่มี GPS ในตัว เนื่องจากขนาดเครื่องเล็กและแบตเตอรี่มีจำกัด หากต้องการแทร็ก GPS ขณะวิ่งหรือปั่นจักรยาน จำเป็นต้องพกโทรศัพท์ไปด้วยเสมอ
Google Health App อินเทอร์เฟซหน้าตาเป็นอย่างไร?
แอปแบ่งออกเป็น 4 แท็บหลัก ได้แก่ หน้าหลัก, ฟิตเนส , การนอนหลับ และ สุขภาพ
หน้าหลัก ข้อมูลรวมทุกอย่างในที่เดียว
ส่วนบนสุดแสดง สรุปสุขภาพประจำวัน ได้แก่ Cardio Zone รายสัปดาห์, จำนวนก้าวเดิน, และ คะแนนสุขภาพ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ฟรีที่คำนวณจากข้อมูลการนอนและกิจกรรมก่อนหน้า เพื่อให้คะแนน 0-100 ว่าร่างกายวันนี้พร้อมแค่ไหน
เราสามารถเลื่อนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก อาทิ อัตราการเต้นของหัวใจ, แคลอรี่, น้ำหนัก, ข้อมูลอาหาร และปริมาณน้ำดื่ม ทั้งหมดนี้ ปรับแต่งลำดับการแสดงผลได้เอง
แท็บฟิตเนส เริ่มออกกำลังกายและดูประวัติ
มีคลังออกกำลังกายสำเร็จรูปจาก Google (ต้องสมัคร Premium), กราฟ Cardio Fitness, VO2 Max โดยประมาณ, HRV, แคลอรี่, และจำนวนขั้นบันไดที่ขึ้น
แท็บการนอนหลับ
แสดงคะแนนการนอน, สัดส่วนระหว่าง REM / หลับลึก / หลับเบา / ตื่น รวมถึงความกระสับกระส่ายระหว่างคืน และสำหรับ Fitbit Air สามารถตั้งนาฬิกาปลุกแบบ “นาฬิกาปลุกอัจฉริยะ” ที่จะปลุกในช่วงหลับเบาที่เหมาะสมได้
แท็บสุขภาพ ข้อมูลครบ
แสดงอัตราการหายใจ, ค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2), อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก, HRV และอุณหภูมิผิวหนัง นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนหัวใจเต้นผิดปกติ (AFib Alert) และฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมากคือ การซิงก์เวชระเบียนจากโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้ AI โค้ชสามารถแนะนำได้แม่นยำยิ่งขึ้น
AI Health Coach จุดขายใหญ่ที่สุด
ทุกแท็บในแอปจะมีปุ่ม “ถามโค้ช” ติดอยู่มุมล่างขวาตลอดเวลา ซึ่งเปิดหน้าต่างสนทนากับ AI โค้ชได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการ
- ถามเรื่องคุณภาพการนอนคืนที่ผ่านมา
- ให้ AI จัดโปรแกรมซ้อมมาราธอน
- ถ่ายรูปอาหารให้ AI บันทึกแคลอรี่อัตโนมัติ
- อัปโหลดไฟล์ Excel หรือ PDF แผนการฝึกซ้อมให้ AI วิเคราะห์
- สอบถามผลเวชระเบียนที่ซิงก์ไว้
ใหม่ในเวอร์ชันนี้ พูดคุยด้วยเสียง แทนการพิมพ์ ทำให้ใช้งานสะดวกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
Fitbit Air ใช้กับ iPhone ได้ดีแค่ไหน?
Google มักถูกมองว่าเป็นของแอนดรอยด์ ใช้เชื่อมต่อกับ IOS ยาก แต่ครั้งนี้แอปทำงานบนไอโฟนได้อย่างราบรื่น ซิงก์กับ Apple Health ได้ด้วย หมายความว่าข้อมูลจาก Fitbit Air สามารถไหลเข้าระบบสุขภาพ Apple ที่คุณใช้อยู่แล้วได้เลย
ฟรี vs Premiumต่างกันอย่างไร?
ฟีเจอร์หลักพื้นฐาน สามารถใช้ได้ฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิกรายเดือนเหมือน Whoop แต่ถ้าต้องการการวัดที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้น ก็มีฟีเจอร์พรีเมียมให้
|ฟีเจอร์
|ฟรี
|Premium
|Readiness Score
|✅
|✅
|ข้อมูล Vitals พื้นฐาน
|✅
|✅
|AI Health Coach
|จำกัด
|✅ เต็ม
|คลังออกกำลังกายสำเร็จรูป
|❌
|✅
|AI Blurbs เชิงลึก
|❌
|✅
Fitbit Air ซื้อดีไหม?
เหมาะกับคุณถ้า ต้องการติดตามสุขภาพโดยไม่อยากดูหน้าจอตลอดเวลา, ใช้ iPhone และอยากให้ข้อมูลซิงก์กับ Apple Health, หรือสนใจ AI โค้ชที่คุยโต้ตอบได้จริง
อาจไม่เหมาะถ้า ต้องการดู GPS แบบ standalone โดยไม่พกโทรศัพท์, หรือชอบดูข้อมูลบนหน้าจอข้อมือโดยตรง
ราคา Google Fitbit Air
Fitbit Air มีให้เลือก 3 รุ่น
- Standard Edition ราคา $99.99 (≈ 3,200 บาท) พร้อม Performance Loop Band ในกล่อง
- Special Edition Stephen Curry ราคา $129.99 (≈ 4,160 บาท) มาพร้อมดีไซน์พิเศษและวัสดุระบายอากาศสำหรับออกกำลังกายหนัก
- Accessory Bands แยกขายเริ่มต้นที่ $34.99 (≈ 1,120 บาท) ทั้งแบบ Performance Loop ผ้า, Active Band ซิลิโคน ไปจนถึง Elevated Modern Band หนัง PU ที่ $49.99 (≈ 1,600 บาท)
ทุกรุ่นมาพร้อม Google Health Premium Trial 3 เดือนฟรี ซึ่งปกติต้องสมัครรายเดือนต่างหาก
วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 นี้ เปิด pre-order แล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม
ไม่มีวางขายในไทย ต้องสั่งซื้อผ่าน Amazon
เทียบกับคู่แข่ง
ราคา $99.99 ทำให้ Fitbit Air ถูกกว่า Whoop อย่างเห็นชัด เพราะ Whoop กำหนดให้จ่ายค่าสมาชิกรายเดือนต่อเนื่อง ขณะที่ฟีเจอร์หลักของ Fitbit Air ใช้ได้ฟรีโดยไม่ต้องสมัคร
