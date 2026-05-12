เปิดตัว สามก๊ก คำสัตย์โลหิต เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 15:21 น.
สามก๊ก คำสัตย์โลหิต คือเกมอะไร เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android
เปิดข้อมูล สามก๊ก คำสัตย์โลหิต (Samkok: Blood Oath) เกม RPG จัดทีมขุนพลสามก๊ก ระบบกาชา คำสัตย์โลหิต และเทคนิคเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ เล่นยังไงให้ไม่เปลืองทรัพยากรตั้งแต่วันแรก

ใครที่เห็นชื่อ สามก๊ก: คำสัตย์โลหิต หรือ Samkok: Blood Oath ผ่านหน้าฟีดช่วงนี้แล้วสงสัยว่าเกมอะไร ทำไมชื่อดูจริงจังเหมือนเปิดศึกชิงบัลลังก์ตอนตีสาม คำตอบคือ เกมนี้เป็นเกมมือถือแนว RPG วางแผนจัดทีม ที่หยิบโลกสามก๊กมาเล่าใหม่ในสไตล์อนิเมะ ผสมระบบสะสมขุนพล กาชา การจัดคอมโบ และการปลุกพลังตัวละครผ่านระบบที่เรียกว่า “คำสัตย์โลหิต”

ข้อมูลจากหน้า Google Play ระบุว่าเกมนี้นำเสนอโลกสามก๊กในมุมมองใหม่ ขุนพลในตำนานและเหล่านางงามร่วมรบเคียงข้างกัน ตัวละครแต่ละตัวสามารถปลุกพลังพิเศษผ่านคำสัตย์โลหิต พร้อมชูจุดขายเรื่องดีไซน์ตัวละครสไตล์อนิเมะคุณภาพสูง

ฝั่ง App Store ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เกมมีระบบต่อสู้แบบสกิลไม้ตายเต็มจอ มุมกล้องไดนามิก มีด่าน เนื้อหาเสริม ล่าสมบัติ กระดานกลยุทธ์ มินิเกม และการจัดทีมจากบทบาทหลากหลาย ทั้งแนวหน้า นักวางกลยุทธ์ แทงค์ และฮีลเลอร์

พูดให้เข้าใจง่าย เกมนี้ไม่ใช่สามก๊กสายอ่านตำราหนา ๆ แล้วท่องว่าใครเป็นกุนซือใคร แต่เป็นสามก๊กฉบับเกมมือถือยุคใหม่ที่ถามผู้เล่นตรง ๆ ว่า “จะจัดทีมยังไงให้ตีผ่านด่านได้เร็วที่สุด” ใครชอบเกมสะสมตัวละคร ภาพอนิเมะ เอฟเฟกต์ใหญ่ ๆ และการวางทีมแบบคิดนิดหนึ่งแต่ไม่ปวดหัวทั้งวัน น่าจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของเกมนี้

สามก๊ก คำสัตย์โลหิต โหลดที่ไหน

ตอนนี้ สามก๊ก: คำสัตย์โลหิต เปิดให้โหลดบนสโตร์ไทยแล้วทั้ง Google Play Store และ Apple App Store โดยหน้า Google Play ระบุชื่อผู้พัฒนาเป็น LUMENCODE CO., LIMITED และเป็นเกมที่มีการซื้อภายในแอป

ฝั่ง App Store ระบุว่าเกมอยู่ในหมวด บทบาทสมมติ โหลดฟรี มีการซื้อภายในแอป รองรับภาษาไทย และใช้ได้กับ iPhone/iPad โดยต้องใช้ iOS หรือ iPadOS 13 ขึ้นไป

วิธีโหลดทำได้ง่ายมาก ผู้ใช้ Android ค้นคำว่า “สามก๊ก คำสัตย์โลหิต” หรือ “Samkok Blood Oath” ใน Google Play ส่วนผู้ใช้ iPhone หรือ iPad ค้นคำเดียวกันใน App Store จากนั้นกดติดตั้งและเข้าเกมตามขั้นตอนปกติ

วิธีการเล่นเกม สามก๊ก คำสัตย์โลหิต

รูปแบบการเล่นหลักคือการสะสมขุนพล จัดทีม แล้วพาทีมลงด่านต่อสู้ ผู้เล่นต้องเลือกตัวละครให้เหมาะกับตำแหน่ง ไม่ใช่แค่เอาตัวที่หน้าตาดุที่สุดไปยืนรวมกันแล้วหวังให้ชนะ เพราะระบบของเกมให้ความสำคัญกับบทบาทในทีม เช่น ตัวรับดาเมจ ตัวทำดาเมจ ตัวสนับสนุน และตัวฟื้นฟู

หน้า App Store ระบุว่า ความเร็ว จังหวะสกิล และสถานะการต่อสู้มีผลต่อผลลัพธ์ของการต่อสู้ ผู้เล่นจึงต้องผสมผสานขุนพลและตัวละครต่าง ๆ เพื่อสร้างทีมได้หลายรูปแบบ

ช่วงเริ่มต้น เกมจะให้รางวัลเปิดตัวและสิทธิ์สุ่มฟรีจำนวนมาก รวมถึงขุนพลระดับ SSR ตั้งแต่ต้นเกม ตามข้อมูลจากหน้า App Store และ Google Play จุดนี้ทำให้มือใหม่เริ่มเล่นได้ง่ายขึ้น แต่ก็เป็นกับดักเล็ก ๆ เหมือนกัน เพราะถ้ารีบใช้ทรัพยากรมั่วตั้งแต่วันแรก ไอดีอาจโตช้ากว่าที่ควร

คำแนะนำสำหรับมือใหม่คือ อย่ารีบเททรัพยากรทั้งหมดให้ตัวละครแรกที่สุ่มได้ ควรดูของรางวัลจากการล็อกอิน กิจกรรมเปิดตัว และบทบาทของตัวละครก่อน จากนั้นค่อยเลือกตัวหลักหนึ่งตัวไว้แบกทีมช่วงต้นเกม BlueStacks แนะนำให้ผู้เล่นทุ่มอุปกรณ์ระดับสูงให้ขุนพลสายแบก เพื่อเร่งผ่านด่านเนื้อเรื่องและปลดล็อกโหมดฟาร์มทรัพยากรให้เร็วขึ้น

ระบบคำสัตย์โลหิต ปลุกพลังสำคัญของตัวละคร

ชื่อเกมไม่ได้ตั้งมาเท่ ๆ เฉย ๆ เพราะ “คำสัตย์โลหิต” คือระบบปลุกพลังสำคัญของตัวละคร หน้า Google Play ระบุว่าฮีโร่แต่ละตัวสามารถปลุกพลังพิเศษผ่านคำสัตย์โลหิตได้ ส่วน BlueStacks อธิบายว่า ระบบนี้ช่วยเพิ่มค่าสถานะและปลดล็อกความสามารถพิเศษบางอย่าง เช่น การคืนชีพ การสร้างโล่ หรือการโจมตีทะลุการป้องกันในบางกรณี

แปลเป็นภาษาคนเล่นเกมคือ อย่ามองแค่การอัปเลเวลธรรมดา เพราะช่วงกลางเกมถึงท้ายเกม ระบบปลุกพลังจะเริ่มมีผลมากขึ้น ถ้าลงทรัพยากรผิดตัวตั้งแต่ต้น อาจต้องนั่งมองไอดีตัวเองแล้วถอนหายใจแบบขงเบ้งตอนแผนแตก

มือใหม่ควรเริ่มยังไงให้รอด

เริ่มจากเล่นเนื้อเรื่องหลักให้ไกลที่สุดก่อน เพราะด่านหลักมักเป็นทางเปิดระบบใหม่ ๆ และช่วยให้ได้ทรัพยากรพื้นฐาน จากนั้นเคลียร์กิจกรรมรายวัน ล่าขุมทรัพย์ กระดานวางแผน และโหมดเสริมเท่าที่เปิดให้เล่น เพราะโหมดเหล่านี้ช่วยเติมวัตถุดิบสำหรับอัปเกรดขุนพลและอุปกรณ์

ด้าน BlueStacks ระบุว่าโหมดล่าขุมทรัพย์และกระดานวางแผนเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับผู้เล่นสายฟรี

การจัดทีมควรรักษาสมดุลระหว่างสายหน้าและสายหลัง อย่าจัดทีมดาเมจล้วนจนไม่มีตัวรับ หรือใส่ตัวฮีลอย่างเดียวจนตีใครไม่เข้า ทีมที่ดีควรมีตัวรับแรงปะทะ ตัวทำดาเมจหลัก และตัวสนับสนุนที่ช่วยบัฟหรือฟื้นฟูในจังหวะสำคัญ

อีกจุดที่หลายคนมองข้ามคือการเล่นแบบควบคุมเอง เกมแนวนี้มักมีระบบอัตโนมัติให้กดผ่านได้สะดวก แต่บางด่านการกดสกิลด้วยตัวเองจะช่วยให้ผ่านง่ายกว่า โดยเฉพาะเวลาต้องรอจังหวะบัฟก่อนปล่อยท่าใหญ่ หรือเก็บสกิลไว้ขัดจังหวะบอส

สายฟรีเล่น สามก๊ก คำสัตย์โลหิต ได้ไหม

จากข้อมูลบนหน้า App Store และ Google Play เกมชูจุดขายว่าเริ่มต้นแกร่ง รับขุนพล SSR ตั้งแต่เริ่มเกม มีสุ่มกาชาฟรี ไอเทมหายาก และทรัพยากรเปิดตัวจำนวนมาก จุดนี้ทำให้สายฟรีเริ่มต้นได้จริง แต่จะไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับวินัยการใช้ทรัพยากรมากกว่าโชคอย่างเดียว

สายฟรีควรจำไว้ 3 เรื่อง หนึ่ง อย่าปั้นตัวละครกระจายเกินไป สอง เก็บทรัพยากรพรีเมียมไว้ใช้กับตู้ที่จำเป็นจริง ๆ และสาม เคลียร์ภารกิจรายวันให้ครบ เพราะเกมแนวกาชามักให้รางวัลกับคนที่เข้าเล่นสม่ำเสมอมากกว่าคนที่เข้ามากดสุ่มแล้วหายไปเหมือนกุนซือหนีประชุม

สามก๊ก: คำสัตย์โลหิต เหมาะกับคนที่ชอบเกมมือถือแนวสะสมตัวละคร จัดทีม วางแผนเบา ๆ และภาพสไตล์อนิเมะ ใครชอบจักรวาลสามก๊กอยู่แล้วจะได้ความคุ้นเคยจากชื่อขุนพล เช่น กวนอู โจโฉ เล่าปี่ หรือขุนพลระดับสูงที่เกมนำมาดีไซน์ใหม่ในรูปแบบเกมมือถือ

แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบระบบกาชา ไม่ชอบการฟาร์มรายวัน หรือกลัวเผลอกดเติมแพ็กเกจ เกมนี้อาจต้องเล่นแบบมีสติเป็นพิเศษ เพราะทั้ง Google Play และ App Store ระบุชัดว่าเกมมีการซื้อภายในแอป

สามก๊ก คำสัตย์โลหิต คือเกมอะไร เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

