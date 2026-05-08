Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? สายวัดสุขภาพไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า

เปรียบเทียบสเปค Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? เปิดศึกสาย Wearable ไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า
หลังจากที่ Whoop ครองบัลลังก์อุปกรณ์สวมใส่ไร้หน้าจอมาเงียบๆ แต่กินเงินอู้ฟู่ หลายปี ในที่สุด Google ก็ส่งผู้ช่วยสุขภาพในนาม Fitbit Air ลงมาท้าชนเต็มตัว เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2026 ที่ผ่านมา ราคาเริ่มต้นแค่ 99.99 ดอลลาร์ หรือราว 3,200 บาท สวนทางกับ Whoop ที่ผูกตัวเองอยู่กับโมเดลค่าสมาชิกรายปีตั้งแต่ 199 ดอลลาร์ขึ้นไป
คำถามที่หลายคนกำลังนั่งเกาหัวอยู่ในตอนนี้คือ ตกลงสองตัวนี้อันไหนคุ้มกว่า ไทยเกอร์จะพาไปเปรียบเทียบแบบหมัดต่อหมัด ทั้งฟีเจอร์ สเปก การใช้งานจริง ราคา และความคุ้มค่าระยะยาว เพื่อช่วยตัดสินใจก่อนกดสั่งซื้อ
สเปก Fitbit Air vs Whoop เทียบให้เห็นชัดๆ
|หัวข้อ
|Google Fitbit Air
|Whoop 5.0 / MG
|ราคาเริ่มต้น
|99.99 ดอลลาร์ (จ่ายครั้งเดียว)
|199 ดอลลาร์/ปี (ผูกสมาชิก)
|Subscription
|ไม่บังคับ ($9.99/เดือน หรือ $99.99/ปี)
|บังคับ
|น้ำหนัก
|12 กรัม (รวมสาย)
|ราว 27 กรัม
|Battery
|7 วัน
|14 วัน
|ชาร์จเร็ว
|5 นาที = ใช้ได้ 1 วัน
|Wireless PowerPack ชาร์จขณะใส่
|กันน้ำ
|50 เมตร
|10 เมตร (2 ชม.)
|ECG
|ไม่มี (มีแต่ AFib detection)
|มี (รุ่น MG)
|GPS
|ไม่มี
|ไม่มี
|AI Coach
|Google Health Coach (Gemini)
|Whoop Coach (OpenAI)
|รองรับระบบ
|Android + iOS
|Android + iOS
ดีไซน์ การสวมใส่ ใครสบายกว่า?
ทั้งสองตัวเลือกเดินทางสายเดียวกันคือไม่มีหน้าจอ ไม่รบกวนชีวิต แต่ก็ทำการบ้านมาคนละแบบ
Fitbit Air เป็นแบบ pebble ทรงเม็ดยา เสียบเข้ากับสายได้และดึงออกมาเปลี่ยนสายอื่นได้ น้ำหนักรวมสายแค่ 12 กรัม ตัว pebble เพียวๆ หนัก 5.2 กรัม เล็กกว่า Fitbit Luxe ถึง 25% และเล็กกว่า Inspire 3 ครึ่งหนึ่ง ตอนเปิดตัว Google เคลมว่า”สบายกว่าคู่แข่งชั้นนำ” จากผลทดสอบการรับรู้ของผู้บริโภคที่จัดทำเมื่อปีที่แล้ว
ด้านสาย Fitbit Air มาให้ 3 แบบ ทั้ง Performance Loop (ผ้าทอ), Active (ซิลิโคน) และ Elevated Modern (โพลียูรีเทน) ในราคาเริ่มต้น 34.99 ดอลลาร์ ส่วน Whoop ก็มีหลายตัวเลือกแต่ราคาแพงกว่าเริ่มที่ 49.99 ดอลลาร์
จุดที่ Whoop เก๋าจริงคือ ความหลากหลายของตำแหน่งสวมใส่ ใส่ได้ทั้งข้อมือ หน้าอก เอว น่อง หรือเสื้อผ้า WHOOP Body เหมาะกับนักกีฬาที่ต้องการความแม่นยำในตำแหน่งใกล้หัวใจ ในขณะที่ Fitbit Air ตอนเปิดตัวยังไม่มี bicep band หรือ chest strap แต่ Google ก็ออกตัวว่ากำลังพัฒนาเพิ่มเติมอยู่
ส่วนเรื่องกันน้ำ Fitbit Air กันน้ำลึกได้ถึง 50 เมตร ส่วน Whoop กันน้ำได้ 10 เมตรนาน 2 ชั่วโมง ใครชอบว่ายน้ำหรือดำน้ำตื้น Fitbit Air ปลอดภัยกว่าชัดเจน
เซ็นเซอร์ ความแม่นยำ ฝั่งไหนรู้ลึกกว่า?
Fitbit Air ยัดเซ็นเซอร์ Optical heart rate, 3-axis accelerometer + gyroscope, เซ็นเซอร์แดงและอินฟราเรดสำหรับวัด SpO2 และเซ็นเซอร์อุณหภูมิผิวหนัง ลงในตัวเล็กๆ พร้อมรองรับ การแจ้งเตือนหัวใจเต้นผิดจังหวะ AFib, การวัด HRV, ระดับออกซิเจนในเลือด, อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก, และการวิเคราะห์ระยะการนอน
ส่วน Whoop 5.0 ก็ครบเครื่องไม่แพ้กัน แถมเล่นใหญ่กว่าด้วย การจับข้อมูลชีวภาพ 26 ครั้งต่อวินาที ผ่านเซ็นเซอร์ที่อัปเกรดใหม่ และอัลกอริทึมการวิเคราะห์ระยะการนอนที่ฝึกจากข้อมูล polysomnography ระดับคลินิก ทำให้แม่นยำกว่า tracker ทั่วไปในการตรวจจับช่วง light, REM และ deep sleep
ในระดับนักกีฬาจริงจัง Whoop ยังคงเป็นเจ้าพ่อในด้าน คะแนน Strain และ Recovery ที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในวงการสำหรับคนที่ใส่ใจเรื่อง training load และในรุ่น MG ยังเพิ่ม ECG ที่ผ่านการรับรอง FDA สำหรับตรวจจับ AFib แบบ on-demand
แต่ก็ไม่ได้ไร้จุดอ่อน หลายคนชี้ว่าการอ่านค่า heart rate จากข้อมือของ Whoop ไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะตอนออกกำลังแบบ HIIT หรือเข้มข้นสูง
อย่างไรก็ตาม Fitbit Air ก็ยังไม่รู้ว่าจะสู้การวิเคราะห์ระยะการนอนระดับคลินิกและความลึกของข้อมูล HRV ที่ Whoop ทำได้ยากที่จะเทียบหรือไม่
ที่ Whoop ขาดและน่าผิดหวังคือ ไม่มีการประเมิน VO2max และไม่มี GPS ในตัว ต้องใช้สมาร์ทโฟนช่วย Fitbit Air เองก็ไม่มี GPS ในตัวเช่นกัน เพราะฉะนั้นใครต้องการ track เส้นทางวิ่ง คงต้องพึ่งโทรศัพท์เป็นหลัก
แบตเตอรี่และการชาร์จ
Whoop กินขาดในเรื่องแบตเตอรี่ ใช้งานได้ 14 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง พร้อม Wireless PowerPack ที่ชาร์จเต็มภายใน 2 ชั่วโมง และที่เด็ดกว่านั้นคือชาร์จขณะคาข้อมือได้เลย ไม่ต้องถอด สายดีไซน์มาเพื่อคนที่ต้องการ tracking 24/7 จริงๆ
Fitbit Air ใช้แบตได้ 7 วัน ชาร์จเร็ว 5 นาทีได้พลังงานพอใช้ทั้งวัน หรือชาร์จเต็มจาก 0-100% ใน 90 นาที ถึงจะแพ้ในเรื่องระยะเวลา แต่ทดแทนด้วย fast charging ที่เร็วทันใจ
ถ้าใครเป็นสายขี้ลืมชาร์จ Whoop ดีกว่าชัวร์ แต่ถ้าชาร์จได้สม่ำเสมอ 7 วันก็ถือว่าเหลือเฟือ
App และ AI Coach
นี่คือข้อพิจารณาใหญ่ที่สุดของยุค 2026
Fitbit Air รันบน Google Health ที่ผูกกับ Google Health Coach ซึ่งเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส โค้ชการนอน และที่ปรึกษาด้านสุขภาพแบบครบวงจร ขับเคลื่อนด้วย Gemini จุดที่น่าสนใจคือ Google Health Coach มีศักยภาพในระยะยาวเพราะใช้ Gemini ที่ดึงประวัติการรักษา ข้อมูล Apple Health และแอปอื่นๆ มารวมกัน พยายามเป็น holistic health platform ไม่ใช่แค่ fitness tracker
ฝั่ง Whoop มี Whoop Coach ที่ขับเคลื่อนด้วย OpenAI ซึ่งสามารถตอบคำถามแบบสนทนาได้ เช่น “สร้างแผนซ้อมให้หน่อย” หรือ “ทำไม recovery สัปดาห์นี้ต่ำจัง” Whoop ยังคงมีจุดแข็งคือแอปที่พัฒนามายาวนาน มีความลึกและชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง
ความได้เปรียบของ Fitbit Air คือ ใช้คู่กับ Pixel Watch ได้ เปิดให้เชื่อม Pixel Watch 4 และ Fitbit Air กับบัญชี Google Health เดียวกันพร้อมกัน เปลี่ยนเครื่องใช้สลับไปมาตลอดวันได้ ใครใส่ Pixel Watch ทำงาน แล้วสลับ Air ตอนนอน ก็ทำได้สบาย
ราคา ค่าใช้จ่ายระยะยาว ใครคุ้มกว่ากันแน่?
Fitbit Air
- ฮาร์ดแวร์: 99.99 ดอลลาร์ (ราว 3,200 บาท) จ่ายครั้งเดียว
- Google Health Premium: ฟรี 3 เดือนแรก แล้วเก็บ 9.99 ดอลลาร์/เดือน (ราว 320 บาท) หรือ 99.99 ดอลลาร์/ปี (ราว 3,200 บาท)
- ใช้แค่ฟีเจอร์หลักโดยไม่สมัคร Premium ก็ได้
Whoop
- WHOOP One: 199 ดอลลาร์/ปี (ราว 6,370 บาท) ฟีเจอร์พื้นฐาน sleep, strain, recovery, activity
- WHOOP Peak: 239 ดอลลาร์/ปี (ราว 7,650 บาท) เพิ่ม Healthspan, VO2 Max, Stress Monitor, Health Monitor + wireless charger
- WHOOP Life: 359 ดอลลาร์/ปี (ราว 11,490 บาท) มาพร้อม WHOOP MG + ECG + Blood Pressure Insights
ลองคำนวณดูใน 3 ปี
- Fitbit Air แบบไม่ต่อ Premium: ราว 3,200 บาท
- Fitbit Air แบบต่อ Premium: ราว 12,000 บาท
- Whoop One: 6,370 × 3 = ราว 19,100 บาท
- Whoop Peak: 7,650 × 3 = ราว 22,950 บาท
- Whoop Life: 11,490 × 3 = ราว 34,470 บาท
ความต่างชัดเจนมาก Fitbit Air ในรูปแบบที่ไม่ต่อสมาชิก ถูกกว่า Whoop One แบบ 3 ปีถึง 6 เท่า แม้ต่อพรีเมียมเต็มขั้น ก็ยังถูกกว่า Whoop One ราว 37%
อย่างที่ Whoop ที่ระดับพรีเมียมมีค่าสมาชิกพอๆ กับค่าสมาชิกฟิตเนส ในขณะที่Google วางหมาก ที่ราคาเปิดตลาดให้คนทั่วไปที่ไม่มีงบเอื้อมถึง
เหมาะกับใคร
Fitbit Air เหมาะกับ
- คนทั่วไปที่อยากเริ่ม track สุขภาพแบบไม่จริงจังจนเกินไป
- งบจำกัด หรือไม่อยากผูกตัวเองกับ subscription รายปี
- ใช้ Pixel Watch หรือ Apple Watch อยู่แล้ว อยากได้อุปกรณ์เสริมไว้ใส่ตอนนอน
- คนที่ต้องการ tracker เบาๆ ใส่ลืมไปได้
- คนที่ใช้ Android หรือ iOS ก็ได้ และเชื่อในระบบนิเวศของ Google
Whoop เหมาะกับ
- นักกีฬาจริงจัง โค้ช นักไตรกีฬา ที่ต้องการข้อมูล Recovery และ Strain ระดับลึก
- Biohacker หรือคนที่ลงทุนกับสุขภาพอย่างจริงจัง
- คนที่ต้องการ ECG, Blood Pressure Insights, หรือ Healthspan tracking (ในแพ็กเกจ Peak/Life)
- คนที่ต้องการใส่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ข้อมือ เช่น bicep หรือเสื้อผ้าเฉพาะ
- คนที่ไม่อยากถอดอุปกรณ์เลยเพื่อชาร์จ (PowerPack ขณะคาข้อมือ)
สรุป Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี?
ถ้าจะให้ตอบแบบไม่อ้อมค้อม สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬาแข่งขัน Fitbit Air คือคำตอบที่ทั้งคุ้มและฉลาดกว่าในปี 2026 ราคาที่ถูกกว่ามาก ฟีเจอร์ที่ใช้ได้แม้ไม่สมัคร subscription และความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบนิเวศ Google ทำให้มันเป็น tracker ที่มีคุณค่าระยะยาวสูงกว่า
แต่ถ้าคุณเป็นนักกีฬาที่จริงจังกับเรื่อง recovery, strain และต้องการข้อมูลในระดับที่ใช้ตัดสินใจซ้อมหรือพักได้จริง Whoop ยังคงเป็น”the one to beat” สำหรับนักกีฬาจริงจัง ความลึกของแอป ชุมชน และอัลกอริทึมที่พัฒนามาหลายปียังไม่มีใครแซง
สรุปแบบสั้นที่สุด ซื้อ Fitbit Air ถ้าคุณอยากดูแลสุขภาพ ซื้อ Whoop ถ้าคุณอยากแข่งขัน
หรือถ้ามีงบเหลือเฟือและอยากได้ที่สุดของแต่ละด้าน คำตอบที่หลายคนเลือกใช้จริงคือ Pixel Watch ตอนกลางวัน + Fitbit Air ตอนกลางคืน ไม่ต้องสลับไปมาเอง Google Health จัดการให้หมด ในงบที่ยังถูกกว่า Whoop Life อยู่ดี
ตลาด wearable ไร้หน้าจอเริ่มเดือดแล้ว และคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือผู้บริโภคนี่แหละ
