Siam AI แถลงด่วน หลังถูก สหรัฐฯ กล่าวหาส่งออกชิป AI สุดล้ำไปจีน ยันไม่เกี่ยวข้อง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 พ.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 09 พ.ค. 2569 17:33 น.
บริษัท Siam AI ร่อนจดหมายแถลงการณ์ด่วน หลังถูก สหรัฐฯ กล่าวหาลอบส่งออกชิป AI สุดล้ำไปประเทศจีน ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2569เพจเฟซบุ๊ก Siam.AI Cloud ได้โพสต์จดหมายชี้แจง หลังถูกสหรัฐอเมริกาตั้งข้อสงสัยกล่าวหาว่าลักลอบส่ง AI Server ไปประเทศจีน ยืนยันบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

“คำชี้แจงของ Siam AI ต่อรายงานข่าวของ Bloomberg News ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

บริษัท สยาม เอไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (“Siam AI”) รับทราบถึงรายงานข่าวที่มีการเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่มีความพยายามเชื่อมโยงบริษัทฯ เข้ากับพฤติกรรมการขนส่งสินค้าบางประการอันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องร้องในคดีอาญาของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแขวงตอนใต้ของนครนิวยอร์ก (Southern District of New York) โดยมีบุคคลหลายรายที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท Super Micro Computer Inc. (SMC) เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าว

ทางบริษัท ฯ ขอชี้แจงว่า Siam AI ไม่เคยดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก AI Server ไปยังประเทศจีนแต่อย่างใด และมิได้ถูกระบุชื่อเป็นจำเลยในคำฟ้องทางอาญาของทางการสหรัฐอเมริกา โดยทาง Siam AI ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสืบสวนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออกและการส่งออกต่อ (Re-export) ทุกประการอย่างเคร่งครัด

Siam AI มิได้แถลงการณ์ใด ๆ ในนามของ OBON แต่ขอแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในรายงานข่าวที่ผ่านมาว่า Siam AI มีสำนักงานใหญ่เป็นของตนเองโดยอิสระและมิได้มีการใช้สำนักงานร่วมกันกับ OBON แต่อย่างใด

Siam AI เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Cloud) มีฐานการดำเนินงานในกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการให้บริการด้านทรัพยากรการประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย โดย Siam AI วางตำแหน่งของตนเองในฐานะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ (AI Sovereignty) บนหลักการที่ว่า ประเทศไทยควรคงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของและการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ การจัดการข้อมูล และความสามารถด้านเทคโนโลยีหลักของตนเอง

โครงการหลักของ Siam AI ได้แก่ การพัฒนา Siam GPT ซึ่งเป็น Large Language Model (LLM) เฉพาะถิ่นที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความเข้าใจภาษาไทย บริบทด้านกฎหมาย วัฒนธรรม และความละเอียดอ่อนของสังคมได้อย่างแม่นยำกว่าโมเดลทั่วไปในระดับโลก นอกจากนี้ Siam AI ยังทำหน้าที่เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในรูปแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) และธุรกิจสู่ภาครัฐ (B2G) เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทย โดย Siam AI ได้ทำการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ และขีดความสามารถด้านเทคนิคเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษา การวิจัยทางการแพทย์ และนวัตกรรมภาครัฐในประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

