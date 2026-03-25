ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! สหรัฐ เตรียมส่งหน่วยรบพิเศษ 3 พันนาย บุกอิหร่าน หวังเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 10:31 น.
สหรัฐฯ เตรียมส่งทหารพลร่ม 3,000 นายบุกตะวันออกกลาง รับมือสงครามอิหร่าน สมทบนาวิกโยธิน เปิดทางช่องแคบฮอร์มุซ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเตรียมแผนส่งทหารราว 3,000 นายจากกองพลพลร่มที่ 82 เดินทางไปยังตะวันออกกลาง เพื่อสนับสนุนกองทัพอเมริกันกับอิสราเอลในการทำสงครามกับประเทศอิหร่าน ทางการคาดว่าจะประกาศคำสั่งเคลื่อนกำลังพลรบอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

กองพลพลร่มที่ 82 มีฐานทัพอยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา เป็นหน่วยรบแนวหน้าของกองทัพสหรัฐฯ ที่มีความสามารถในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว กองทัพสามารถส่งทหารระดับกองพันลงพื้นที่เป้าหมายได้ภายใน 18 ชั่วโมง ถ้าต้องการกำลังพลระดับกองพลน้อยก็สามารถส่งไปได้ภายใน 72 ชั่วโมง

A miliary honor guard salutes as an airplane carrying the remains of U.S. Army Reserve Maj. Cody Khork, a service member killed in the line of duty in the Middle East, arrives at the Lakeland Linder Airport Wednesday, March 18, 2026, in Lakeland, Fla.
AP Photo/Chris O’Meara

แม้ตอนนี้ทางการสหรัฐฯ ยังไม่ออกมายืนยันแผนการดังกล่าวรวมถึงยังไม่ระบุเวลาที่แน่ชัดว่าจะเดินทางไปเมื่อใด ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าทหารกลุ่มนี้อาจเข้าไปทำหน้าที่เสริมกำลังรบ ป้องกันเจ้าหน้าที่ตลอดจนทรัพย์สินของชาวอเมริกัน หรือทำหน้าที่ป้องปรามไม่ให้อิหร่านยกระดับความรุนแรง

ก่อนหน้า เพนตากอนเพิ่งส่งทหารนาวิกโยธินประมาณ 2,500 นายขึ้นเรือรบ 3 ลำมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง ประกอบด้วย เรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ยูเอสเอส บ็อกเซอร์

การส่งนาวิกโยธินเข้าไปก่อนหน้านี้เป็นความพยายามของทางการสหรัฐฯ ในการเพิ่มกำลังรบประชิดชายแดนอิหร่าน สหรัฐฯ ต้องการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มีน้ำมันไหลผ่านถึงหนึ่งในห้าของโลก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ว่า เขาต้องการกำลังพลจำนวนมากเพื่อเข้าไปเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทรัมป์ตำหนิกลุ่มพันธมิตรนาโตว่าขี้ขลาดที่ไม่ยอมส่งกองกำลังทหารมาช่วยเหลือ เขายังไม่ปัดตกแนวคิดเรื่องการส่งทหารราบเข้าไปเหยียบแผ่นดินอิหร่านหรือเกาะคาร์ก โดยจะไม่แจ้งแผนปฏิบัติการทางทหารล่วงหน้าผ่านสื่อมวลชนอย่างแน่นอน

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ระบุว่าการส่งกำลังทหารเข้าไปอย่างต่อเนื่องในระยะนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณเตือนอิหร่านโดยตรงพร้อมกับสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มประเทศพันธมิตรในภูมิภาค

U.S. Army's armored vehicles move during a joint river-crossing exercise between South Korea and the United States as a part of the Freedom Shield military exercise in Yeoncheon, South Korea, Saturday, March 14, 2026.
(AP Photo/Ahn Young-joon)

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

