ด่วน! สหรัฐ เตรียมส่งหน่วยรบพิเศษ 3 พันนาย บุกอิหร่าน หวังเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
สหรัฐฯ เตรียมส่งทหารพลร่ม 3,000 นายบุกตะวันออกกลาง รับมือสงครามอิหร่าน สมทบนาวิกโยธิน เปิดทางช่องแคบฮอร์มุซ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเตรียมแผนส่งทหารราว 3,000 นายจากกองพลพลร่มที่ 82 เดินทางไปยังตะวันออกกลาง เพื่อสนับสนุนกองทัพอเมริกันกับอิสราเอลในการทำสงครามกับประเทศอิหร่าน ทางการคาดว่าจะประกาศคำสั่งเคลื่อนกำลังพลรบอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
กองพลพลร่มที่ 82 มีฐานทัพอยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา เป็นหน่วยรบแนวหน้าของกองทัพสหรัฐฯ ที่มีความสามารถในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว กองทัพสามารถส่งทหารระดับกองพันลงพื้นที่เป้าหมายได้ภายใน 18 ชั่วโมง ถ้าต้องการกำลังพลระดับกองพลน้อยก็สามารถส่งไปได้ภายใน 72 ชั่วโมง
แม้ตอนนี้ทางการสหรัฐฯ ยังไม่ออกมายืนยันแผนการดังกล่าวรวมถึงยังไม่ระบุเวลาที่แน่ชัดว่าจะเดินทางไปเมื่อใด ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าทหารกลุ่มนี้อาจเข้าไปทำหน้าที่เสริมกำลังรบ ป้องกันเจ้าหน้าที่ตลอดจนทรัพย์สินของชาวอเมริกัน หรือทำหน้าที่ป้องปรามไม่ให้อิหร่านยกระดับความรุนแรง
ก่อนหน้า เพนตากอนเพิ่งส่งทหารนาวิกโยธินประมาณ 2,500 นายขึ้นเรือรบ 3 ลำมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง ประกอบด้วย เรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ยูเอสเอส บ็อกเซอร์
การส่งนาวิกโยธินเข้าไปก่อนหน้านี้เป็นความพยายามของทางการสหรัฐฯ ในการเพิ่มกำลังรบประชิดชายแดนอิหร่าน สหรัฐฯ ต้องการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มีน้ำมันไหลผ่านถึงหนึ่งในห้าของโลก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ว่า เขาต้องการกำลังพลจำนวนมากเพื่อเข้าไปเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทรัมป์ตำหนิกลุ่มพันธมิตรนาโตว่าขี้ขลาดที่ไม่ยอมส่งกองกำลังทหารมาช่วยเหลือ เขายังไม่ปัดตกแนวคิดเรื่องการส่งทหารราบเข้าไปเหยียบแผ่นดินอิหร่านหรือเกาะคาร์ก โดยจะไม่แจ้งแผนปฏิบัติการทางทหารล่วงหน้าผ่านสื่อมวลชนอย่างแน่นอน
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ระบุว่าการส่งกำลังทหารเข้าไปอย่างต่อเนื่องในระยะนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณเตือนอิหร่านโดยตรงพร้อมกับสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มประเทศพันธมิตรในภูมิภาค
