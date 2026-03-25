ระทึก! แผ่นดินไหว 7.6 เขย่าตองกา สั่งคนริมฝั่งหนีขึ้นที่สูง โชคดีไร้สึนามิ

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 10:40 น.
แผ่นดินไหวขนาด 7.6 นอกชายฝั่งตองกา ประชาชนต้องอพยพขึ้นที่สูงชั่วคราว ประกาศเตือนสึนามิล่าสุด

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.6 นอกชายฝั่งประเทศตองกาในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ หรือ USGS รายงานว่าจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ผิวดิน 237 กิโลเมตร ห่างจากเมืองเนอิอาฟูไปทางตะวันตก 153 กิโลเมตร

แผ่นดินไหวที่อยู่ลึกขนาดนี้มักจะส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงผิวดินน้อยกว่าแผ่นดินไหวระดับตื้น สำนักงานจัดการภัยพิบัติของตองกาสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ราบต่ำริมชายฝั่งหนีขึ้นที่สูงทันที เจ้าหน้าที่เตือนให้อยู่ห่างจากชายหาดจนกว่าจะประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

ต่อมา ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกในรัฐฮาวายออกแถลงการณ์ยืนยันว่าไม่เกิดสึนามิ เพราะจุดกำเนิดแผ่นดินไหวอยู่ลึกเกินไป หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของนิวซีแลนด์ซึ่งอยู่ห่างออกไป 1,800 กิโลเมตรก็ยืนยันว่าประเทศไม่มีความเสี่ยงจากคลื่นยักษ์เช่นกัน

เบื้องต้น ไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรง พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองหลวงนูกูอาโลฟาให้ข้อมูลว่าอาคารสั่นสะเทือนแต่ไม่มีอะไรพังเสียหาย ทุกอย่างยังปกติดี

ตองกามีประชากรราว 1 แสนคนอาศัยอยู่บนเกาะต่างๆ พื้นที่ของประเทศตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟซึ่งมีแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหวพาดผ่าน ก่อนหน้านี้ตองกาเคยเผชิญเหตุภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดครั้งใหญ่เมื่อปี 2565 จนทำให้เกิดสึนามิคร่าชีวิตผู้คนไป 3 ราย

