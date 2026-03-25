อิหร่าน แจ้งข่าวดี! ยืนยัน เรือไทย 1 ลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัย
สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย แจ้งข่าวดี ยืนยันเรือไทย 1 ลำสามารถแล่นผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ได้อย่างสงบสุขและปลอดภัย
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่าน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก IR Iran Embassy in Bangkok Thailand โดยระบุว่า
“เราขอแจ้งให้ประชาชนชาวไทยทราบว่า ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศของเราและรัฐสุลต่านโอมาน เรือไทยลำหนึ่งได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างสงบสุข เราให้ความสำคัญกับมิตรภาพของเราและจะไม่ลืมมิตรสหายของเรา”
สอดคล้องกับการแถลงของ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเย็นวานนี้ โดยระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้เจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้ง พร้อมหยิบยกกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยในการเดินเรือมาหารือ ภายหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีเรือมยุรี นารี ก่อนหน้านี้
นายสีหศักดิ์ ร้องขอให้ทางการอิหร่านช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อให้เรือพาณิชย์ของไทยสามารถใช้เส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย ทางการอิหร่านรับปากยินดีประสานงานให้ พร้อมแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยส่งรายชื่อเรือที่ต้องการใช้เส้นทางดังกล่าวไปให้ทางการอิหร่านรับทราบ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้จัดส่งรายชื่อเรือพาณิชย์จำนวน 2 ลำ ให้ทางการอิหร่านพิจารณาอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย เรือขนส่งของบริษัท บางจาก และเรือขนส่งของบริษัท SCG Chemical ล่าสุด เรือของบริษัท บางจาก สามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย ปัจจุบันเรือลำดังกล่าวกำลังเดินทางกลับมายังประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตั้งความหวังว่าเรือของไทยอีก 1 ลำ จะสามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สีหศักดิ์” ต่อสายคุย รมต.ต่างประเทศอิหร่าน หารือเปิดให้ไทยผ่านฮอร์มุซ
- “สีหศักดิ์” เผยช่วยลูกเรือนารีมยุรีมีความคืบหน้า แต่รอฟังข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
- สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย สละเรือ “มยุรี นารี” บนช่องแคบฮอร์มุซ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: