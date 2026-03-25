อิหร่าน แจ้งข่าวดี! ยืนยัน เรือไทย 1 ลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 10:17 น.
สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย แจ้งข่าวดี ยืนยันเรือไทย 1 ลำสามารถแล่นผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ได้อย่างสงบสุขและปลอดภัย

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่าน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก IR Iran Embassy in Bangkok Thailand โดยระบุว่า

“เราขอแจ้งให้ประชาชนชาวไทยทราบว่า ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศของเราและรัฐสุลต่านโอมาน เรือไทยลำหนึ่งได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างสงบสุข เราให้ความสำคัญกับมิตรภาพของเราและจะไม่ลืมมิตรสหายของเรา”

โพสต์ข้อความจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย
FB/ IR Iran Embassy in Bangkok Thailand

สอดคล้องกับการแถลงของ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเย็นวานนี้ โดยระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้เจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้ง พร้อมหยิบยกกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยในการเดินเรือมาหารือ ภายหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีเรือมยุรี นารี ก่อนหน้านี้

นายสีหศักดิ์ ร้องขอให้ทางการอิหร่านช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อให้เรือพาณิชย์ของไทยสามารถใช้เส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย ทางการอิหร่านรับปากยินดีประสานงานให้ พร้อมแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยส่งรายชื่อเรือที่ต้องการใช้เส้นทางดังกล่าวไปให้ทางการอิหร่านรับทราบ

กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้จัดส่งรายชื่อเรือพาณิชย์จำนวน 2 ลำ ให้ทางการอิหร่านพิจารณาอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย เรือขนส่งของบริษัท บางจาก และเรือขนส่งของบริษัท SCG Chemical ล่าสุด เรือของบริษัท บางจาก สามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย ปัจจุบันเรือลำดังกล่าวกำลังเดินทางกลับมายังประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตั้งความหวังว่าเรือของไทยอีก 1 ลำ จะสามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกัน

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

