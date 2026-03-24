ทรัมป์ เตือน อิหร่าน มีโอกาสเดียว ในการรับข้อตกลงสันติภาพ เชื่ออิหร่านจะยอมไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่ประธานสภาอิหร่านบอกสหรัฐฯเจรจาอิหร่านเป็นเฟคนิวส์
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่านาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางว่า สหรัฐฯกำลังเดินหน้าเพื่อสามารถบรรลุข้อตกลงในวงกว้างกับอิหร่านได้
พร้อมกล่าวต่อว่าเขาเจรจามาตลอดทั้งชีวิต แต่กับอิหร่านนั้นพวกเราเจรจากันมานานแล้ว พร้อมย้ำว่าครั้งนี้อิหร่านเจรจาจริงจัง ซึ่งผู้นำสหรัฐฯเชื่อว่าอิหร่านตกลงจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
นายทรัมป์กล่าวต่อว่ากลุ่มผู้นำอิหร่านตายมาเยอะแล้วนับตั้งแต่การเริ่มต้นของสงคราม พร้อมเตือนว่าอิหร่านมีโอกาสอีกเพียงแค่ครั้งเดียวในการเจรจาสันติภาพ โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนจะบอกอีกว่าเขาหวังว่าอิหร่านจะรับข้อตกลง เพื่อที่สหรัฐฯและโลกจะปลอดภัยยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ โมฮัมหมัด-บาเกร์ กาลิบาฟ ประธานสภาอิหร่านระบุว่า ข่าวที่สหรัฐฯบอกว่าเจรจากับอิหร่านนั้นเป็นเฟคนิวส์ที่มีจุดประสงค์ในการควบคุมราคาในตลาดน้ำมัน พร้อมย้ำว่าชาวอิหร่านเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่
