ด่วน! เครื่องบินทหารโคลอมเบียตก ขณะเทคออฟ ยอดตายพุ่ง 66 ศพ
เครื่องบินทหารโคลอมเบียตก ขณะเทคออฟ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 66 ศพ เบื้องต้นระบุว่ามีคนบนเครื่อง 121 คน ยังไม่ทราบจำนวนผู้รอดชีวิต
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบิน Hercules C-130 ซึ่งเป็นเครื่องบินของกองทัพโคลอมเบียตก ขณะกำลังเทคออฟออกจากเมืองปูเอร์โต เลกิซาโม ซึ่งเป็นเมืองติดชายแดนเปรู ยอดผู้เสียชีวิตทวีตัวขึ้นเป็น 66 ศพ
อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเล่าว่า เครื่องบินลำดังกล่าวเชื่อว่าเกิดการกระแทกบริเวณปลายรันเวย์ขณะกำลังทะยานขึ้น และปีกของเครื่องบินได้ไปเฉี่ยวชนต้นไม้ แรงกระแทกจากอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เครื่องบินเกิดไฟลุกไหม้ และจุดชนวนวัตถุระเบิดบางชนิดที่อยู่บนเครื่อง
เบื้องต้นมีรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวมแล้ว 121 ชีวิต โดยแบ่งเป็นทหาร 110 นาย และลูกเรืออีก 11 คน ซึ่งขณะนี้ยังระบุไม่ได้ว่ามีผู้รอดชีวิตกี่คน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดคลิปนาทีเครื่องบินแอร์แคนาดาชนรถดับเพลิง ตาย 2 ศพ เจ็บ 41 ราย
- ด่วน! เครื่องบินแอร์แคนาดาชนกับรถดับเพลิง นักบิน-ผู้ช่วยเสียชีวิต
