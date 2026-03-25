อนุทิน รับเลิกตรึงราคาดีเซล ไม่ตอบ ชาวบ้านต่อยแย่งน้ำมัน
อนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ตอบ ปมชาวบ้านวิวาทแย่งน้ำมัน เผยรัฐบาลยังไม่ได้รับรายงานวิกฤตพลังงาน ยอมรับเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ประชาชนแย่งคิวเติมน้ำมันตามสถานีบริการต่างๆ บางพื้นที่เกิดความรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือและชกต่อยกัน
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้สอบถามประเด็นดังกล่าวกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงกรณีประชาชนทะเลาะวิวาทเพื่อแย่งชิงน้ำมัน นายอนุทินปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดโดยระบุเพียงสั้น ๆ ว่า “ถ้าถามเรื่องนี้ไม่ตอบ”
จากนั้นผู้สื่อข่าวสอบถามเพิ่มเติมว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบและยังไม่ได้รับรายงาน
ส่วนประเด็นการตรึงราคาน้ำมันดีเซลจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและปัจจัยความเป็นอยู่ของประชาชนหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “ก็ต้องมีบ้าง เราก็ต้องใช้กลไกที่เรามีอยู่ของกระทรวงต่าง ๆ”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงแนวทางการบริหารอารมณ์ของประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ นายอนุทินกล่าวทิ้งท้ายว่า “ทุกคนกำลังทำงานอยู่”
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
- อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 25 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด
- คลิปเดือด ชาวบ้านซัดกันนัวแย่งคิวเติมน้ำมัน จี้รัฐขยับด่วน ก่อนคนทนไม่ไหว
- พรรคประชาชน ออกโรงแฉ บ้านใหญ่ได้เติมน้ำมันก่อน วอนขอความเป็นธรรมให้ประชาชน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: