ข่าวการเมือง

อนุทิน รับเลิกตรึงราคาดีเซล ไม่ตอบ ชาวบ้านต่อยแย่งน้ำมัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 10:32 น.
73
อนุทินปัดตอบปมชาวบ้านวิวาทแย่งคิวเติมน้ำมัน

อนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ตอบ ปมชาวบ้านวิวาทแย่งน้ำมัน เผยรัฐบาลยังไม่ได้รับรายงานวิกฤตพลังงาน ยอมรับเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ประชาชนแย่งคิวเติมน้ำมันตามสถานีบริการต่างๆ บางพื้นที่เกิดความรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือและชกต่อยกัน

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้สอบถามประเด็นดังกล่าวกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงกรณีประชาชนทะเลาะวิวาทเพื่อแย่งชิงน้ำมัน นายอนุทินปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดโดยระบุเพียงสั้น ๆ ว่า “ถ้าถามเรื่องนี้ไม่ตอบ”

จากนั้นผู้สื่อข่าวสอบถามเพิ่มเติมว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบและยังไม่ได้รับรายงาน

ส่วนประเด็นการตรึงราคาน้ำมันดีเซลจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและปัจจัยความเป็นอยู่ของประชาชนหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “ก็ต้องมีบ้าง เราก็ต้องใช้กลไกที่เรามีอยู่ของกระทรวงต่าง ๆ”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงแนวทางการบริหารอารมณ์ของประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ นายอนุทินกล่าวทิ้งท้ายว่า “ทุกคนกำลังทำงานอยู่”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 10:32 น.
73
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

