ข่าวอาชญากรรม

เปิดปากเหี้ยม “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพแฟนสาวลาว อ้างฝ่ายหญิงแทงตัวเอง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 10:01 น.
57

ไอ้ต้อม วัย 26 เผยสาเหตุฆ่าโหดเพราะ หึงหวงแฟนสาวทำงาน Entertain ที่พัทยา พาตัวกลับกรุงเทพฯ ก่อนฆาตกรรม 22 มี.ค. 69 ตำรวจจับได้คาด่านหนองคาย ขณะพยายามหนีกลับ สปป.ลาว

ความหึงหวงเป็นจุดเริ่มต้นของคดีสะเทือนขวัญที่กรุงเทพฯ เมื่อ นายต้อม อายุ 26 ปี สัญชาติ สปป.ลาว พ่อครัวโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ลงมือฆ่าแฟนสาว น.ส.แรม อายุ 20 ปี สัญชาติลาวเช่นกัน ก่อนชำแหละร่างใส่ถุงดำนำไปทิ้งในคลองประปาพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หึงหวงแฟนทำงาน Entertain คือชนวนเหตุ

จากการสอบสวนเบื้องต้นตำรวจทราบว่า นายต้อมหึงหวงแฟนสาวที่ทำงาน Entertain อยู่ในสถานบันเทิงที่พัทยา จึงเดินทางไปตามตัว น.ส.แรม กลับมาที่ห้องพักของตนเอง ในซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ก่อนเกิดเหตุทะเลาะกัน

สัญญาณสุดท้ายจาก น.ส.แรม

จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่ทราบว่าวันที่ 21 มี.ค. 69 นายต้อมไปตามตัว น.ส.แรม มาจากชลบุรี ก่อนที่วันที่ 22 มี.ค. เวลาประมาณ 18.30 น. น.ส.แรม ใช้มือถือของนายต้อมโทรหา นายเดช พี่ชาย เพื่อขอความช่วยเหลือ นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ครอบครัวได้ยินเสียงของเธอ

กล้องวงจรปิดหน้าห้องพักของนายต้อมไม่พบว่า น.ส.แรม เดินออกจากห้องอีกเลย ก่อนจะพบในภายหลังว่าเธอถูกฆาตกรรมและถูกหั่นศพทิ้งลงคลอง

วันที่ 23 มี.ค. เวลาประมาณ 00.45 น. นายเดช พี่ชาย เดินทางมาตามหาน้องสาวที่ห้องพักของนายต้อม โดยนายต้อมเปิดประตูออกมาในชุดกางเกงตัวเดียว และแจ้งกับนายเดชว่า น.ส.แรม หนีไปแล้ว

วันที่ 24 มี.ค. เวลา 01.49 น. นายเดช อายุ 26 ปี จึงเดินทางไปแจ้งความต่อ ร.ต.ท.พัชรพล วุฒิเมธานันท์ พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ว่าน้องสาวหายตัวไป โดยก่อนหายมีเหตุทะเลาะกับแฟนหนุ่มชื่อนายต้อม

ตำรวจพบหลักฐานในห้องพัก ก่อนเจอถุงดำในคลอง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง พร้อมชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบห้องพักดังกล่าว ไม่พบผู้ใด แต่พบกลิ่นคาวเลือด จึงแจ้งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจเก็บพยานหลักฐาน

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.ปากเกร็ด พร้อมกับฝ่ายสืบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ลงพื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองประปา ทางเข้าโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาชิ้นส่วนหญิงชาวลาว พบถุงดำที่บรรจุชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์รวม 5 ถุง รวมทั้งส่วนศีรษะ

จับได้คาด่านหนองคาย ขณะหนีกลับลาว

เวลาประมาณ 17.30 น. วันที่ 24 มี.ค. 69 ตม.หนองคาย ได้รับการประสานจากชุดสืบสวนทุ่งสองห้อง จึงออกสืบสวนและประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จนสามารถจับกุมนายต้อมได้บริเวณหน้าด่านพรมแดนหนองคาย ขณะกำลังหาทางหลบหนีกลับประเทศ

อ้างแฟนแทงตัวตายเอง ก่อนชำแหละร่างทิ้ง

นายต้อมยังปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ฆ่า บอกเพียงว่าแฟนสาวแทงตัวเองเสียชีวิต ตนจึงชำแหละร่างใส่ถุงดำจำนวน 8 ถุงนำไปทิ้ง จากนั้นก็ยังไปทำงานตามปกติ ก่อนนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินอุดรฯ เมื่อเช้าเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันที่ 24 มี.ค. และพยายามหาทางหลบหนีกลับประเทศจนถึงช่วงเย็น ก่อนเรียกรถจักรยานยนต์ผ่านแอปฯ ให้ไปส่งที่หน้าด่านพรมแดนหนองคาย และถูกจับกุมในที่สุด

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายต้อมเพื่อสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

