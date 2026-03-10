ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม โดดน้ำฆ่าตัวตายพร้อมลูก 10 เดือน แต่ตัวเองรอด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 14:08 น.
แฟ้มภาพ

หญิงญี่ปุ่นถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม โดดน้ำฆ่าตัวตายพร้อมลูก 10 เดือน แต่ตัวเองรอด รับสารภาพคิดฆ่าตัวตายเพราะกลัวดูแลลูกกับยายไม่ไหว

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองอากาชิ ในจังหวัดเฮียวโกะ ได้จับกุมหญิงวัย 42 ปี ฐานความผิดฆาตกรรม หลังจากที่เธออุ้มลูกวัย 10 เดือนกระโดดลงน้ำ โดยเธอรอด แต่เด็กเสียชีวิต

อ้างอิงจากการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า ผู้ก่อเหตุระบุว่า หญิงวัย 42 ปี กระโดดลงน้ำเพราะเธออยากตายพร้อมกับลูก ซึ่งตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณตี 4:30 น. ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น

โดยพนักงานของชายหาดสังเกตเห็นหญิงคนหนึ่งลอยในน้ำ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนที่จะพบสองคนลอยในน้ำ ได้แก่ลูกชายและหญิงคนดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งสองส่งโรงพยาบาลก่อนจะพบว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว ขณะที่แม่เด็กมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ แต่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่อย่างใด

จากการสอบปากคำแม่เด็กเล่าว่า พ่อเธอเข้าโรงพยาบาล และกังวลในการต้องดูแลทั้งยายและลูกพร้อมกัน เธอรู้สึกไม่เห็นอนาคตจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย

