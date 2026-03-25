ร่วมยินดี ไฮโซบิ๊ก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน หลังเปิดตัวคบเมื่อปีที่แล้ว ลั่น “คุณคือสิ่งที่ดีที่สุด”

ร่วมยินดี ไฮโซบิ๊ก เบญจรงคกุล คุกเข่าขอ มุก แฟนสาวนอกวงการแต่งงาน หลังเปิดตัวคบเมื่อปีที่แล้ว ลั่น “คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตผม”
นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่คนในแวดวงสังคม และคนในวงการบันเทิงต่างก็ร่วมยินดีกันยกใหญ่ เมื่อ ไฮโซบิ๊ก เบญจรงคกุล นักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์ดี ลูกชายของ สมชาย เบญจรงคกุล น้องชาย เจ้าสัวบุญชัย สามี ตั๊ก บงกช และอดีตหวานใจ เชียร์ ฑิฆัมพร ได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยเจ้าตัวได้ทำเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอ มุก แฟนสาวแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไฮโซบิ๊ก โพสต์ภาพนาทีคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน พร้อมระบุข้อความเป็นแคปชั่นสุดหวานว่า “It’s a YES for life … and mum said I’m a “no refund policy”
I love you more than words can explain, and I’m glad we have found eachother. I’m even more glad that you said ‘YES’, and I can’t wait to spend the rest of our lives together. We will get through life together, always by eachother’s side, never leaving one another behind. You are the best thing to ever happen to me and I promise that I will be the best for you and our families.
ตกลงครับ ตลอดไปเลย … แถมแม่ผมยังบอกอีกว่า ผมเป็นสินค้าประเภท ‘ซื้อแล้วไม่รับคืน’ นะ
@itsmooks ผมรักคุณมากกว่าที่คำบรรยายใดๆ จะอธิบายได้ และผมดีใจมากที่เราได้มาพบกัน ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ที่คุณตอบ ‘ตกลง’ ผมแทบรอไม่ไหวที่จะใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกับคุณ เราจะผ่านทุกอย่างในชีวิตไปด้วยกัน จะอยู่เคียงข้างกันเสมอ และไม่มีวันทิ้งกัน คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผม และผมสัญญาว่าจะทำตัวให้ดีที่สุดเพื่อคุณและครอบครัวของเรา”
ต่อมาทางด้านว่าที่เจ้าสาวป้ายแดง อย่าง คุณมุก ก็ได้โพสต์ภาพสวมแหวนเพชรเม็ดงาม พร้อมระบุข้อความตอบกลับด้วยความซาบซึ้งว่า
“Thank you @bickbencharongkul for everything you’ve done na ka Through your eyes, your words, and your actions, you make me feel deeply loved, cared for, and truly understood.
I’m sincerely grateful for everything that brought us together and allowed us to love each other so deeply
From this day forward, may everything between us remain as beautiful and constant as it has always been. We will never let go of each other’s hand, and we will build our family together—today, tomorrow, and for all the days to come. Love you ka my love
ขอบคุณ @bickbencharongkul สำหรับทุกสิ่งที่คุณทำนะคะ ผ่านสายตา คำพูด และการกระทำของคุณ คุณทำให้ฉันรู้สึกว่าได้รับความรัก ความห่วงใย และความเข้าใจอย่างแท้จริง
ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับทุกสิ่งที่ทำให้เราได้มาอยู่ด้วยกันและรักกันอย่างลึกซึ้ง
นับจากวันนี้เป็นต้นไป ขอให้ทุกสิ่งระหว่างเราคงอยู่งดงามและมั่นคงเช่นเคย เราจะไม่ปล่อยมือกัน และเราจะสร้างครอบครัวของเราด้วยกัน วันนี้ พรุ่งนี้ และทุก ๆ วันต่อๆ ไป รักคุณนะคะที่รัก”
ท่ามกลางคอมเมนต์ยินดีทั้งจากคนในวงการบันเทิง วงการไฮโซ รวมถึงชาวเน็ต และที่ขาดไม่ได้เลยคือ สาวแอริณ พี่สะใภ้บ้านเบญจรงคกุล ก็เข้ามาแสดงความยินดีและต้อนรับน้องสะใภ้ด้วยเช่นกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘เชียร์ ฑิฆัมพร’ เปิดใจ ไม่ได้บอกเลิก ‘ไฮโซบิ๊ก’ แค่กลับมารักกันแบบเพื่อน
- เปิดภาพ “เชียร์” ร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิด “ไฮโซบิ๊ก” แฟน ๆ ลุ้นรีเทิร์น
- ‘เชียร์ ฑิฆัมพร’ โพสต์เศร้า การเดินทางครั้งสุดท้าย ย้ำข่าวเลิก ‘ไฮโซบิ๊ก’
อ้างอิง : IG bickbencharongkul
