ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 11:31 น.
55
สงครามอิหร่านดำเนินเข้าสู่วันที่ 24 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศพักการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 5 วัน อ้างบรรลุข้อตกลงลับกับเตหะราน แต่อิหร่านออกมาปฏิเสธทันที ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวมทะลุ 2,000 ราย

สงครามระหว่าง สหรัฐอเมริกา-อิสราเอล กับ อิหร่าน เดินหน้าเข้าสู่วันที่ 24 แล้ว โดยสถานการณ์ล่าสุดในวันที่ 23-24 มีนาคม 2026 ยังคงสับสนวุ่นวาย หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศพักโจมตีโครงสร้างพลังงานอิหร่าน 5 วัน อ้างว่ามีการเจรจาลับเกิดขึ้น แต่เตหะรานออกมาปฏิเสธทันที

จุดเริ่มต้น สงครามเริ่มอย่างไร?

ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ ปฏิบัติการรบหลัก ต่ออิหร่านอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2026 โดยสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศร่วมกันขนาดใหญ่ มุ่งเป้าฐานทหารและสถานที่ราชการทั่วอิหร่าน

ผู้นำสูงสุดอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี เสียชีวิตในเตหะรานตั้งแต่วันแรกของการโจมตี และบุตรชายอย่าง โมจตาบา คาเมเนอี ได้รับเลือกเป็นผู้นำสืบแทน อิสราเอลใช้ชื่อรหัสปฏิบัติการว่า ราชสีห์คำราม ส่วนสหรัฐฯ ใช้ชื่อว่า ปฏิบัติการ Epic Fury

วันที่ 24 เกิดอะไรขึ้นบ้าง? ทรัมป์หยุดโจมตีโรงไฟฟ้า 5 วัน

ทรัมป์ประกาศพักโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านเป็นเวลา 5 วัน อ้างว่ามีการพูดคุยกันอย่าง “มีประสิทธิผล” กับเตหะรานในช่วงสุดสัปดาห์ โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงได้ถึง 15 ประเด็น

ทรัมป์ระบุว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษตะวันออกกลาง และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของตน มีส่วนร่วมในการเจรจาครั้งนี้ด้วย

อิหร่านปฏิเสธแข็งกร้าว

กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมายืนยันว่า ไม่มีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ เกิดขึ้น นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น เตหะรานยังกล่าวหาว่า การประกาศของทรัมป์เป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อกดราคาพลังงานและ “ซื้อเวลา” ให้กับแผนการทางทหาร

อ่าวฮอร์มุซคืออะไรเป็นน่านน้ำสากลหรือไม่
อ่าวฮอร์มุซ

ความเสียหายและผู้เสียชีวิตสะสม

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) รายงานว่าโจมตีเป้าหมายในอิหร่านไปแล้วกว่า 9,000 จุด รวมถึงเรือรบอิหร่านมากกว่า 140 ลำ และบินปฏิบัติการรบมากกว่า 9,000 เที่ยว นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น

ยอดผู้เสียชีวิตในอิหร่านแตะ 1,200 คน ตามข้อมูลของสภากาชาดอิหร่าน ขณะที่เลบานอนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,000 คน และอิสราเอล 15 คน นอกจากนี้ ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิตในสนามรบ 13 นาย และเสียชีวิตจากสาเหตุนอกการรบอีก 2 นาย ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั่วตะวันออกกลางทะลุ 2,000 คนแล้ว

ฝ่ายอิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลและขีปนาวุธทางเรือรวมกว่า 500 ลูก พร้อมโดรนเกือบ 2,000 ลำ นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์

กองกำลัง IRGC ของอิหร่านโจมตีกองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ ในบาห์เรนด้วยขีปนาวุธและโดรน ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยไกลที่มุ่งสู่กรุงอาบูดาบี และคูเวตยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อ ICAO กรณีอิหร่านละเมิดน่านฟ้าและโจมตีสนามบิน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม อิหร่านโจมตีโรงงานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ราสลัฟฟาน ของกาตาร์ พร้อมกับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียด้วย

ช่องแคบฮอร์มุซ ชนวนวิกฤตพลังงานโลก

ข้อมูลด้านข่าวกรองของสหรัฐฯ ระบุว่าอิหร่านวางทุ่นระเบิดใต้น้ำในช่องแคบฮอร์มุซอย่างน้อย 12 ลูก เป็นทุ่นระเบิดแบบ Maham 3 และ Maham 7

หลังทรัมป์ประกาศพักโจมตี ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงกว่า 7% มาอยู่ที่ต่ำกว่า 99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนหน้านี้ขึ้นไปสูงถึง 114 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เตือนว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้รุนแรงกว่าวิกฤตน้ำมันในทศวรรษ 1970 และเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจโลก

ประธานาธิบดีคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเอิน ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาและยุติการสู้รบโดยเร็ว

ตลาดหุ้นในเอเชียฟื้นตัวขึ้นในวันอังคาร หลังทรัมป์ส่งสัญญาณเปิดกว้างต่อข้อตกลง โดย Nikkei 225 ของญี่ปุ่นบวก 0.9% และ Hang Seng ของฮ่องกงบวก 1.4%

ในห้วง 5 วันนับจากนี้ จุดที่ต้องติดตามมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ อิหร่านจะยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่ การเจรจาลับที่ทรัมป์อ้างถึงจะมีความคืบหน้าใดหรือเปล่า และราคาน้ำมันโลกจะทรงตัวหรือพุ่งกลับหากสถานการณ์บานปลายอีกรอบ

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

13 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

30 นาที ที่แล้ว
สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

39 นาที ที่แล้ว
คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ ข่าว

คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

42 นาที ที่แล้ว
เมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต บันเทิง

แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.ปฏิมา ตอบแล้ว ถ้าประชาชนอยู่คอนโด ให้ปลูกผักในกล่องโฟมแทน

44 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง &quot;ทนายเดชา-ลูกหมี&quot; คดีหมิ่น &quot;ปู มัณฑนา&quot; ชี้หลักฐานไม่ชัด ข่าว

ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง “ทนายเดชา-ลูกหมี” คดีหมิ่น “ปู มัณฑนา” ชี้หลักฐานไม่ชัด

45 นาที ที่แล้ว
โรสแมรี่ จำนำไอแพด บันเทิง

อดีตนักร้องดังจำใจ โพสต์ขอผู้ใจบุญช่วย หลังลูกเสียใจหนักอยากได้ไอแพดคืน

56 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า มหากาพย์หย่าร้าง แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ แฉหมดเปลือก ทรยศ ฮุบสมบัติ ซุกเมียน้อย

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เชียร์รัฐบาล แก้ พรบ.พนัน อย่าหวั่นกระทบนักการเมือง-ตำรวจเก็บส่วยสนุกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะ &quot;น้องครีม&quot; สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยคนอื่น ข่าว

กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะลูกสาว สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้อื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชต “ครูพละหื่น” ลวนลามนักเรียนหญิง ม.3 ขู่แจกเกรด “0-ร.” หากไม่ยอมทำตาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” พร้อมพวกมูลค่า 12 ล้านบาท คดีเว็บพนันออนไลน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระเบิดโรงกลั่น Valero เมือง Port Arthur รัฐ Texas สั่ง shelter in place ฝั่งตะวันตก ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เกิดเหตุระเบิดน้ำมันในสหรัฐฯ สั่งหลบในอาคารด่วน ไร้รายงานคนเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มือกีตาร์ผู้ก่อตั้งวงอินดี้ร็อกระดับตำนาน ถูกรุมทำร้ายด้วยไม้ ปมเหยียดเชื้อชาติในลิเวอร์พูล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ลุ้นสมาคมฯ ประกาศ หลังปิดตลาดร่วง 3,550 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 อัปเดตเที่ยง สวิงหนัก 15 รอบ ทองแท่งแตะ 67,300

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

พยาบาลไทยงานหนักแค่ไหน เทียบชั่วโมงเวร เงินเดือนรัฐ-เอกชน และวิกฤตลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้า โต้ข่าวเสียชีวิต อัปเดตอาการล่าสุด หลังป่วยโรคเกี่ยวกับปอดและตับ แฟนคลับส่งกำลังใจ บันเทิง

เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ โต้ข่าวเสียชีวิต หลังป่วยโรคปอด-ตับ อาการล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับรายชื่อ ครม. เรียบร้อยแล้ว ยืนยัน “ปกรณ์” นั่งเก้าอี้รองนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-เหม็น แต่อยากมาซ้ำ ข่าวต่างประเทศ

คนญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-รถติด แถมเสียงดัง แต่ติดใจอยากมาซ้ำ เพราะสาเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม บันเทิง

อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายที่ฆ่าเจ้าของร้านอาหารที่กำลังตั้งครรภ์ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ศาลตัดสิน “ไม่ผิด” มะกันหลอน กราดยิงเจ้าของร้านอาหารท้อง 8 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง ข่าว

หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอาญาคดีทุจริตนัด กกต. ฟังคำสั่ง 24 มิ.ย. กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ บูม จักรเพชร ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กหัวดื้อ สู่การเป็นเซียนพระชื่อดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
เมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต

แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

สว.ปฏิมา ตอบแล้ว ถ้าประชาชนอยู่คอนโด ให้ปลูกผักในกล่องโฟมแทน

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
Back to top button