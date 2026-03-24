ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว
สงครามอิหร่านดำเนินเข้าสู่วันที่ 24 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศพักการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 5 วัน อ้างบรรลุข้อตกลงลับกับเตหะราน แต่อิหร่านออกมาปฏิเสธทันที ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวมทะลุ 2,000 ราย
สงครามระหว่าง สหรัฐอเมริกา-อิสราเอล กับ อิหร่าน เดินหน้าเข้าสู่วันที่ 24 แล้ว โดยสถานการณ์ล่าสุดในวันที่ 23-24 มีนาคม 2026 ยังคงสับสนวุ่นวาย หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศพักโจมตีโครงสร้างพลังงานอิหร่าน 5 วัน อ้างว่ามีการเจรจาลับเกิดขึ้น แต่เตหะรานออกมาปฏิเสธทันที
จุดเริ่มต้น สงครามเริ่มอย่างไร?
ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ ปฏิบัติการรบหลัก ต่ออิหร่านอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2026 โดยสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศร่วมกันขนาดใหญ่ มุ่งเป้าฐานทหารและสถานที่ราชการทั่วอิหร่าน
ผู้นำสูงสุดอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี เสียชีวิตในเตหะรานตั้งแต่วันแรกของการโจมตี และบุตรชายอย่าง โมจตาบา คาเมเนอี ได้รับเลือกเป็นผู้นำสืบแทน อิสราเอลใช้ชื่อรหัสปฏิบัติการว่า ราชสีห์คำราม ส่วนสหรัฐฯ ใช้ชื่อว่า ปฏิบัติการ Epic Fury
วันที่ 24 เกิดอะไรขึ้นบ้าง? ทรัมป์หยุดโจมตีโรงไฟฟ้า 5 วัน
ทรัมป์ประกาศพักโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านเป็นเวลา 5 วัน อ้างว่ามีการพูดคุยกันอย่าง “มีประสิทธิผล” กับเตหะรานในช่วงสุดสัปดาห์ โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงได้ถึง 15 ประเด็น
ทรัมป์ระบุว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษตะวันออกกลาง และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของตน มีส่วนร่วมในการเจรจาครั้งนี้ด้วย
อิหร่านปฏิเสธแข็งกร้าว
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมายืนยันว่า ไม่มีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ เกิดขึ้น นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น เตหะรานยังกล่าวหาว่า การประกาศของทรัมป์เป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อกดราคาพลังงานและ “ซื้อเวลา” ให้กับแผนการทางทหาร
ความเสียหายและผู้เสียชีวิตสะสม
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) รายงานว่าโจมตีเป้าหมายในอิหร่านไปแล้วกว่า 9,000 จุด รวมถึงเรือรบอิหร่านมากกว่า 140 ลำ และบินปฏิบัติการรบมากกว่า 9,000 เที่ยว นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น
ยอดผู้เสียชีวิตในอิหร่านแตะ 1,200 คน ตามข้อมูลของสภากาชาดอิหร่าน ขณะที่เลบานอนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,000 คน และอิสราเอล 15 คน นอกจากนี้ ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิตในสนามรบ 13 นาย และเสียชีวิตจากสาเหตุนอกการรบอีก 2 นาย ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั่วตะวันออกกลางทะลุ 2,000 คนแล้ว
ฝ่ายอิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลและขีปนาวุธทางเรือรวมกว่า 500 ลูก พร้อมโดรนเกือบ 2,000 ลำ นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์
กองกำลัง IRGC ของอิหร่านโจมตีกองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ ในบาห์เรนด้วยขีปนาวุธและโดรน ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยไกลที่มุ่งสู่กรุงอาบูดาบี และคูเวตยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อ ICAO กรณีอิหร่านละเมิดน่านฟ้าและโจมตีสนามบิน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม อิหร่านโจมตีโรงงานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ราสลัฟฟาน ของกาตาร์ พร้อมกับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียด้วย
ช่องแคบฮอร์มุซ ชนวนวิกฤตพลังงานโลก
ข้อมูลด้านข่าวกรองของสหรัฐฯ ระบุว่าอิหร่านวางทุ่นระเบิดใต้น้ำในช่องแคบฮอร์มุซอย่างน้อย 12 ลูก เป็นทุ่นระเบิดแบบ Maham 3 และ Maham 7
หลังทรัมป์ประกาศพักโจมตี ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงกว่า 7% มาอยู่ที่ต่ำกว่า 99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนหน้านี้ขึ้นไปสูงถึง 114 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เตือนว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้รุนแรงกว่าวิกฤตน้ำมันในทศวรรษ 1970 และเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจโลก
ประธานาธิบดีคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเอิน ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาและยุติการสู้รบโดยเร็ว
ตลาดหุ้นในเอเชียฟื้นตัวขึ้นในวันอังคาร หลังทรัมป์ส่งสัญญาณเปิดกว้างต่อข้อตกลง โดย Nikkei 225 ของญี่ปุ่นบวก 0.9% และ Hang Seng ของฮ่องกงบวก 1.4%
ในห้วง 5 วันนับจากนี้ จุดที่ต้องติดตามมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ อิหร่านจะยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่ การเจรจาลับที่ทรัมป์อ้างถึงจะมีความคืบหน้าใดหรือเปล่า และราคาน้ำมันโลกจะทรงตัวหรือพุ่งกลับหากสถานการณ์บานปลายอีกรอบ
