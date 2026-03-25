คลิปสุดท้าย ไอ้ต้อม ก่อนลงมือ ฆ่าหั่นศพสาวลาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา
เพจดังแฉ คลิปสุดท้าย ไอ้ต้อม ใช้เท้าเล่นหน้า-หัวแฟน ก่อนลงมือ ฆ่าหั่นศพสาวลาว ยัดถุงดำ 8 ถุง ตระเวนทิ้งคลองประปา
จากกรณี ไอ้ต้อม ผู้ต้องหาชาวลาว อายุ 24 ปี ก่อเหตุฆาตกรรมและชิงทรัพย์แฟนสาวชาวลาว อายุ 20 ปี ภายในห้องพักย่านหลักสี่ จากความหึงหวงเพราะแฟนสาวทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่บาร์แห่งหนึ่งในเมืองพัทยา จึงทะเลาะและมีปากเสีย ก่อนจะบันดาลโทสะลงมือทำร้ายแฟนสาวชาวลาวจนเสียชีวิต
จากนั้น ไอ้ต้อม ใช้มีดทำครัว ฆ่าหั่นศพสาวลาว นำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแยกใส่ถุงดำ 8 ถุง จากนั้นก็นำเอาไปทิ้งลงบ่อน้ำตรงข้ามคลองชลนประทาน และหลบหนีไปจ.หนองคาย เพื่อจะเดินทางออกไปประเทศลาวบ้านเกิด แต่ถูกเจ้าหน้าทีจับกุมได้ในที่สุด
ล่าสุดทางเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้มีการเปิดเผยคลิปสุดท้ายของแฟนสาวชาวลาวขณะอยู่ในห้องกับ ไอ้ต้อม คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นพฤติกรรมของไอ้ต้อมใช้เท้าเล่นกับแฟนทั้งเขี่ยหัว เขี่ยหน้า แบบไม่ให้เกียรติกันแม้แต่น้อย ก่อนจะลงมือฆ่าหั่นศพ ยัดถุงดำโยนทิ้งคลองประปา สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมาก
เพจซ้อเปา ระบุข้อความประกอบเอาไว้ว่า “คลิปสุดท้ายที่ “ไอ้ต้อม”ถ่ายเล่นกับน้อง ดูแต่ละอย่าง…(จากข่าว ผัวชาวลาว หั่น ศ เมียใส่ถุงดำทิ้งคลองแถวเมืองทอง) ที่ผ่านมาน้องต้องอดทนขนาดไหนที่ต้องทนคบกับคนเหี้ยๆ เช่นนี้”
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
