ข่าวต่างประเทศ

ศาลตัดสิน “ไม่ผิด” มะกันหลอน กราดยิงเจ้าของร้านอาหารท้อง 8 เดือน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 10:40 น.
ชายที่ฆ่าเจ้าของร้านอาหารที่กำลังตั้งครรภ์ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชตลอดชีวิต
ภาพ @The Seattle Times

ศาลสูงคิงเคาน์ตี้ตัดสินให้มือปืนผู้ก่อเหตุยิงภรรยาเจ้าของร้านอาหารเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ 8 เดือน ไม่มีความผิดเนื่องจากอาการทางจิต เตรียมส่งตัวรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชตลอดชีวิต

คดีสะเทือนขวัญย่านเบลล์ทาวน์ เมืองซีแอตเทิล ที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 3 ปีที่แล้ว เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดในชั้นศาล เมื่อ คอร์เดลล์ กูสบี (Cordell Goosby) อายุ 33 ปี ยอมรับว่า เป็นผู้ลงมือกราดยิงใส่รถยนต์ที่จอดติดไฟแดงจนเป็นเหตุให้ ไอนา ควอน (Eina Kwon) หญิงตั้งครรภ์ 8 เดือนเสียชีวิต และ ซอง ควอน (Sung Kwon) สามีของเธอได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม ศาลได้ตัดสินให้เขาไม่มีความผิดเนื่องจากเหตุวิกลจริต

การตัดสินครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชจากทั้งฝั่งจำเลยและอัยการ มีความเห็นตรงกันว่าในขณะเกิดเหตุเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2023 กูสบีอยู่ในสภาวะทางจิตที่ไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี หรือเข้าใจในลักษณะการกระทำของตนเองได้ ตามข้อกำหนดของกฎหมายรัฐวอชิงตัน

ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุ ขณะที่สามีภรรยาเจ้าของร้านอาหารกำลังขับรถไปทำงานและหยุดรอสัญญาณไฟแดง กูสบีได้วิ่งเข้าหาตัวรถพร้อมอาวุธปืนและกระหน่ำยิงจนหมดแม็กกาซีน หลักฐานจากกล้องวงจรปิดและการสอบสวนพบข้อมูลที่น่าสลดใจโดยหลังถูกจับกุม กูสบี ผู้ก่อเหตุสลดให้การกับตำรวจว่า ตนเองรู้สึกเหมือนถูกคนรอบข้างคุกคามและปล่อยข่าวลือทำลายชื่อเสียง

เขาพูดกับผนังและเพดานราวกับมีคนซ่อนอยู่ข้างใน และอ้างว่า มีเสียงบอกให้เขาจัดการกับ “คนในรถสีขาว” ที่จ้องจะทำร้าย ทั้งที่ความจริงไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

ขณะที่อัยการไม่สามารถตั้งข้อหาฆาตกรรมสำหรับทารกในครรภ์ที่เสียชีวิตไปพร้อมกับแม่ได้ เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายในปี 2012 ระบุว่า เหยื่อต้อง “เกิดมาและมีชีวิตอยู่” จึงจะนับเป็นบุคคลในทางคดีฆาตกรรมได้ และไม่สามารถแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่า กูสบีรู้มาก่อนว่าเหยื่อกำลังตั้งครรภ์

Eina Kwon and Husband
ภาพ @Dean Rutz / The Seattle Times

บรรทัดฐานทางกฎหมายและการควบคุมตัว

การตัดสินให้ “ไม่มีความผิดเนื่องจากเหตุวิกลจริต” ถือเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากมากในคดีอาญาอุกฉกรรจ์ (พบเพียงไม่ถึง 1% และสำเร็จเพียง 25% ของคดีทั้งหมด) โดยความแตกต่างที่สำคัญคือ

ความสามารถในการสู้คดี (Competency) หมายถึงสภาวะจิตใจในปัจจุบันที่เข้าใจข้อหาและช่วยทนายสู้คดีได้ ซึ่งกูสบีถูกส่งไปบำบัดและบังคับใช้ยาจนมีความพร้อมในส่วนนี้

สภาวะขณะก่อเหตุ (Insanity) หมายถึงสภาพจิตใจ ณ วินาทีที่ลงมือ ซึ่งเป็นจุดที่ศาลใช้พิจารณาว่า เขาไม่ต้องรับโทษทางอาญาแบบนักโทษทั่วไป.

มือยิงเจ้าของร้านท้อง 8 เดือน
แฟ้มภาพ The Seattle Times
คอร์เดลล์ กูสบี มือยิงเจ้าของร้านท้อง 8 เดือน
แฟ้มภาพ The Seattle Times

ข่าวล่าสุด
2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

1 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

30 นาที ที่แล้ว
สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

40 นาที ที่แล้ว
คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ ข่าว

คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

43 นาที ที่แล้ว
เมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต บันเทิง

แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.ปฏิมา ตอบแล้ว ถ้าประชาชนอยู่คอนโด ให้ปลูกผักในกล่องโฟมแทน

45 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง &quot;ทนายเดชา-ลูกหมี&quot; คดีหมิ่น &quot;ปู มัณฑนา&quot; ชี้หลักฐานไม่ชัด ข่าว

ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง “ทนายเดชา-ลูกหมี” คดีหมิ่น “ปู มัณฑนา” ชี้หลักฐานไม่ชัด

46 นาที ที่แล้ว
โรสแมรี่ จำนำไอแพด บันเทิง

อดีตนักร้องดังจำใจ โพสต์ขอผู้ใจบุญช่วย หลังลูกเสียใจหนักอยากได้ไอแพดคืน

57 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า มหากาพย์หย่าร้าง แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ แฉหมดเปลือก ทรยศ ฮุบสมบัติ ซุกเมียน้อย

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เชียร์รัฐบาล แก้ พรบ.พนัน อย่าหวั่นกระทบนักการเมือง-ตำรวจเก็บส่วยสนุกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะ &quot;น้องครีม&quot; สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยคนอื่น ข่าว

กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะลูกสาว สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้อื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชต “ครูพละหื่น” ลวนลามนักเรียนหญิง ม.3 ขู่แจกเกรด “0-ร.” หากไม่ยอมทำตาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” พร้อมพวกมูลค่า 12 ล้านบาท คดีเว็บพนันออนไลน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระเบิดโรงกลั่น Valero เมือง Port Arthur รัฐ Texas สั่ง shelter in place ฝั่งตะวันตก ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เกิดเหตุระเบิดน้ำมันในสหรัฐฯ สั่งหลบในอาคารด่วน ไร้รายงานคนเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มือกีตาร์ผู้ก่อตั้งวงอินดี้ร็อกระดับตำนาน ถูกรุมทำร้ายด้วยไม้ ปมเหยียดเชื้อชาติในลิเวอร์พูล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ลุ้นสมาคมฯ ประกาศ หลังปิดตลาดร่วง 3,550 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 อัปเดตเที่ยง สวิงหนัก 15 รอบ ทองแท่งแตะ 67,300

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

พยาบาลไทยงานหนักแค่ไหน เทียบชั่วโมงเวร เงินเดือนรัฐ-เอกชน และวิกฤตลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้า โต้ข่าวเสียชีวิต อัปเดตอาการล่าสุด หลังป่วยโรคเกี่ยวกับปอดและตับ แฟนคลับส่งกำลังใจ บันเทิง

เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ โต้ข่าวเสียชีวิต หลังป่วยโรคปอด-ตับ อาการล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับรายชื่อ ครม. เรียบร้อยแล้ว ยืนยัน “ปกรณ์” นั่งเก้าอี้รองนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-เหม็น แต่อยากมาซ้ำ ข่าวต่างประเทศ

คนญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-รถติด แถมเสียงดัง แต่ติดใจอยากมาซ้ำ เพราะสาเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม บันเทิง

อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายที่ฆ่าเจ้าของร้านอาหารที่กำลังตั้งครรภ์ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ศาลตัดสิน “ไม่ผิด” มะกันหลอน กราดยิงเจ้าของร้านอาหารท้อง 8 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง ข่าว

หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอาญาคดีทุจริตนัด กกต. ฟังคำสั่ง 24 มิ.ย. กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ บูม จักรเพชร ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กหัวดื้อ สู่การเป็นเซียนพระชื่อดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
เมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต

แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

สว.ปฏิมา ตอบแล้ว ถ้าประชาชนอยู่คอนโด ให้ปลูกผักในกล่องโฟมแทน

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
