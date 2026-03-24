ศาลตัดสิน “ไม่ผิด” มะกันหลอน กราดยิงเจ้าของร้านอาหารท้อง 8 เดือน
ศาลสูงคิงเคาน์ตี้ตัดสินให้มือปืนผู้ก่อเหตุยิงภรรยาเจ้าของร้านอาหารเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ 8 เดือน ไม่มีความผิดเนื่องจากอาการทางจิต เตรียมส่งตัวรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชตลอดชีวิต
คดีสะเทือนขวัญย่านเบลล์ทาวน์ เมืองซีแอตเทิล ที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 3 ปีที่แล้ว เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดในชั้นศาล เมื่อ คอร์เดลล์ กูสบี (Cordell Goosby) อายุ 33 ปี ยอมรับว่า เป็นผู้ลงมือกราดยิงใส่รถยนต์ที่จอดติดไฟแดงจนเป็นเหตุให้ ไอนา ควอน (Eina Kwon) หญิงตั้งครรภ์ 8 เดือนเสียชีวิต และ ซอง ควอน (Sung Kwon) สามีของเธอได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม ศาลได้ตัดสินให้เขาไม่มีความผิดเนื่องจากเหตุวิกลจริต
การตัดสินครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชจากทั้งฝั่งจำเลยและอัยการ มีความเห็นตรงกันว่าในขณะเกิดเหตุเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2023 กูสบีอยู่ในสภาวะทางจิตที่ไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี หรือเข้าใจในลักษณะการกระทำของตนเองได้ ตามข้อกำหนดของกฎหมายรัฐวอชิงตัน
ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุ ขณะที่สามีภรรยาเจ้าของร้านอาหารกำลังขับรถไปทำงานและหยุดรอสัญญาณไฟแดง กูสบีได้วิ่งเข้าหาตัวรถพร้อมอาวุธปืนและกระหน่ำยิงจนหมดแม็กกาซีน หลักฐานจากกล้องวงจรปิดและการสอบสวนพบข้อมูลที่น่าสลดใจโดยหลังถูกจับกุม กูสบี ผู้ก่อเหตุสลดให้การกับตำรวจว่า ตนเองรู้สึกเหมือนถูกคนรอบข้างคุกคามและปล่อยข่าวลือทำลายชื่อเสียง
เขาพูดกับผนังและเพดานราวกับมีคนซ่อนอยู่ข้างใน และอ้างว่า มีเสียงบอกให้เขาจัดการกับ “คนในรถสีขาว” ที่จ้องจะทำร้าย ทั้งที่ความจริงไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ขณะที่อัยการไม่สามารถตั้งข้อหาฆาตกรรมสำหรับทารกในครรภ์ที่เสียชีวิตไปพร้อมกับแม่ได้ เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายในปี 2012 ระบุว่า เหยื่อต้อง “เกิดมาและมีชีวิตอยู่” จึงจะนับเป็นบุคคลในทางคดีฆาตกรรมได้ และไม่สามารถแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่า กูสบีรู้มาก่อนว่าเหยื่อกำลังตั้งครรภ์
บรรทัดฐานทางกฎหมายและการควบคุมตัว
การตัดสินให้ “ไม่มีความผิดเนื่องจากเหตุวิกลจริต” ถือเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากมากในคดีอาญาอุกฉกรรจ์ (พบเพียงไม่ถึง 1% และสำเร็จเพียง 25% ของคดีทั้งหมด) โดยความแตกต่างที่สำคัญคือ
ความสามารถในการสู้คดี (Competency) หมายถึงสภาวะจิตใจในปัจจุบันที่เข้าใจข้อหาและช่วยทนายสู้คดีได้ ซึ่งกูสบีถูกส่งไปบำบัดและบังคับใช้ยาจนมีความพร้อมในส่วนนี้
สภาวะขณะก่อเหตุ (Insanity) หมายถึงสภาพจิตใจ ณ วินาทีที่ลงมือ ซึ่งเป็นจุดที่ศาลใช้พิจารณาว่า เขาไม่ต้องรับโทษทางอาญาแบบนักโทษทั่วไป.
