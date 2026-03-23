แฟนคลับดราม่า นางแบบคริสเตียน เข้าค่ายฝึกสมาธิ ชี้ ผิดหลักศาสนา?
เอ็ม เซง ลู (M Seng Lu) นางแบบสาวชาวเมียนมาเจอวิจารณ์หนัก หลังแฟนคลับคริสเตียนไม่พอใจกรณีเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 3 วัน เจ้าตัวชี้ทำเพื่อรักษาโรคสมาธิสั้น ไม่เกี่ยวกับความเชื่อศาสนาใด
วันที่ 22 มีนาคม 2569 ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียชาวเมียนมาหลายคนแสดงความไม่พอใจและวิจารณ์ เอ็ม เซง ลู (M Seng Lu) นางแบบสาวชื่อดัง แฟนคลับกลุ่มนี้นับถือศาสนาคริสต์เช่นเดียวกับเธอ พวกเขามองว่าการที่เธอเข้าร่วมค่ายปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 3 วันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
สำนักข่าว MaMa TV รายงานว่า เอ็ม เซง ลู ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) ปกติแล้วเธอไม่สามารถอยู่นิ่งได้แม้แต่ 5 นาที แต่เธอตั้งใจฝึกสมาธิในค่ายปฏิบัติธรรมตลอด 3 วันจนสำเร็จ เธอทำสิ่งนี้เพื่อค้นหาความสงบและทำจิตใจให้มั่นคง
เอ็ม เซง ลู ยืนยันว่าการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมครั้งนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางศาสนาพุทธหรือคริสต์ เธอเพียงต้องการความสงบสุขภายในจิตใจเท่านั้น
แม้เธอจะออกมาชี้แจงจุดประสงค์ แฟนคลับบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ยังคงไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเธอ พวกเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าและตักเตือนเธอในโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง
เหตุการณ์นี้มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเมื่อ ศาสนาจารย์ เดวิด ลาห์ (Pastor David Lah) ผู้นำคริสตจักรนิกายแบปทิสต์ (Baptist) ออกมาแสดงความผิดหวังต่อ เอ็ม เซง ลู ที่เดินทางไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรม โดยเขาได้ประกาศลงโทษทางสังคมกับเธอ ให้ผู้คนหลีกเลี่ยงและออกห่างจาก เอ็ม เซง ลู
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตบางกลุ่มแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกลุ่มที่เข้ามาวิจารณ์ โดยระบุข้อความประชดประชันว่า “ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกก็คือศาสนาพุทธ มันต่างกันตรงไหน พวกเขาดูเหมือนกันหมด ดังนั้นสิ่งที่เธอทำมันแปลกตรงไหน”
อ่านข่าวอื่น ๆ
- ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม
- ชำแหละ 5 เหตุผล คนอิหร่าน ไม่ลุกฮือล้มรัฐอิสลาม ตามคำยุ “ทรัมป์”
- วันรายอ 2569 ตรงกับวันไหน? ข้อปฏิบัติสำคัญ วันสิ้นสุดการถือศีลอด
