สลด 2 นศ.ไทยอนาคตไกล ถูกชนดับที่สหรัฐ คนขับป่วยจิต หลับตาเหยียบคันเร่ง
เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดกับคนไทยในสหรัฐอเมริกาช่วงวันหยุดปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ รถยนต์พุ่งชนคนไทย 2 คนเสียชีวิตที่ไมอามีบีช รัฐฟลอริดา ผู้เสียชีวิตคือ สาริศา คงดวง อายุ 22 ปี นักศึกษาการเงินมหาวิทยาลัยอินดีแอนา กับ เกียรติกมล เลาหวัฒนประสิทธิ์ อายุ 24 ปี บัณฑิตจบใหม่ปี 2567
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม เวลาประมาณ 21.05 น. ทั้งสองคนกำลังเดินข้ามถนนคอลลินส์บริเวณถนนสาย 73 รถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้าชนอย่างแรง เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาล ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจเข้าจับกุมนายอาดัน เนกรอน-มอร์ริส อายุ 42 ปี ผู้ขับขี่ สืบสวนพบว่าเขาขับรถมาด้วยความเร็วสูงโดยไม่เปิดไฟหน้า ก่อนเกิดเหตุมีพลเมืองดีโทรศัพท์แจ้งสายด่วนหลายสายว่ามีรถยนต์ขับขี่ส่ายไปมาในบริเวณนั้น หลังพุ่งชนคนข้ามถนน ผู้ก่อเหตุขับรถหลบหนีไปซ่อนตัวในร้านค้าใกล้เคียง ตำรวจตามไปจับกุมตัวไว้ได้ทันท่วงที
พนักงานสอบสวนตั้งข้อหาขับรถชนคนตาย 2 กระทง กับข้อหาหลบหนีจากที่เกิดเหตุซึ่งมีผู้เสียชีวิตอีก 2 กระทง ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพกับตำรวจว่าเขาตั้งใจฆ่าตัวตายด้วยการหลับตาแล้วเหยียบคันเร่ง ตำรวจกำลังรอผลตรวจสารพิษในร่างกายเพื่อประเมินว่าเขามีอาการมึนเมาสารเสพติดด้วยหรือไม่
ศาลไมอามีเดดกำหนดเงินประกันตัวสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้พิพากษามองว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลอันตรายต่อชุมชน หากเขาได้ประกันตัว ศาลจะสั่งกักบริเวณเขาไว้ในบ้านพักอย่างเข้มงวด ห้ามขับรถ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด
สำหรับผู้เสียชีวิต สาริศาเป็นที่รู้จักจากการทำกิจกรรมในกลุ่มนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกา ส่วนเกียรติกมลเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยพร้อมกับเริ่มทำงานในสายธนาคาร
