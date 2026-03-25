สลด 2 นศ.ไทยอนาคตไกล ถูกชนดับที่สหรัฐ คนขับป่วยจิต หลับตาเหยียบคันเร่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 09:08 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 09:08 น.
84
เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดกับคนไทยในสหรัฐอเมริกาช่วงวันหยุดปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ รถยนต์พุ่งชนคนไทย 2 คนเสียชีวิตที่ไมอามีบีช รัฐฟลอริดา ผู้เสียชีวิตคือ สาริศา คงดวง อายุ 22 ปี นักศึกษาการเงินมหาวิทยาลัยอินดีแอนา กับ เกียรติกมล เลาหวัฒนประสิทธิ์ อายุ 24 ปี บัณฑิตจบใหม่ปี 2567

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม เวลาประมาณ 21.05 น. ทั้งสองคนกำลังเดินข้ามถนนคอลลินส์บริเวณถนนสาย 73 รถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้าชนอย่างแรง เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาล ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ตำรวจเข้าจับกุมนายอาดัน เนกรอน-มอร์ริส อายุ 42 ปี ผู้ขับขี่ สืบสวนพบว่าเขาขับรถมาด้วยความเร็วสูงโดยไม่เปิดไฟหน้า ก่อนเกิดเหตุมีพลเมืองดีโทรศัพท์แจ้งสายด่วนหลายสายว่ามีรถยนต์ขับขี่ส่ายไปมาในบริเวณนั้น หลังพุ่งชนคนข้ามถนน ผู้ก่อเหตุขับรถหลบหนีไปซ่อนตัวในร้านค้าใกล้เคียง ตำรวจตามไปจับกุมตัวไว้ได้ทันท่วงที

พนักงานสอบสวนตั้งข้อหาขับรถชนคนตาย 2 กระทง กับข้อหาหลบหนีจากที่เกิดเหตุซึ่งมีผู้เสียชีวิตอีก 2 กระทง ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพกับตำรวจว่าเขาตั้งใจฆ่าตัวตายด้วยการหลับตาแล้วเหยียบคันเร่ง ตำรวจกำลังรอผลตรวจสารพิษในร่างกายเพื่อประเมินว่าเขามีอาการมึนเมาสารเสพติดด้วยหรือไม่

ศาลไมอามีเดดกำหนดเงินประกันตัวสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้พิพากษามองว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลอันตรายต่อชุมชน หากเขาได้ประกันตัว ศาลจะสั่งกักบริเวณเขาไว้ในบ้านพักอย่างเข้มงวด ห้ามขับรถ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด

สำหรับผู้เสียชีวิต สาริศาเป็นที่รู้จักจากการทำกิจกรรมในกลุ่มนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกา ส่วนเกียรติกมลเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยพร้อมกับเริ่มทำงานในสายธนาคาร

อิหร่าน แจ้งข่าวดี! ยืนยัน เรือไทย 1 ลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัย ข่าว

อิหร่าน แจ้งข่าวดี! ยืนยัน เรือไทย 1 ลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัย

13 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

ร่วมยินดี ไฮโซบิ๊ก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน หลังเปิดตัวคบเมื่อปีที่แล้ว ลั่น “คุณคือสิ่งที่ดีที่สุด”

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดปากเหี้ยม “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพแฟนสาวลาว อ้างฝ่ายหญิงแทงตัวเอง

24 นาที ที่แล้ว
อาหาร

ไอศครีมเจลาโต้ กับไอติมธรรมดา ต่างกันยังไง คุ้มไหมที่จ่ายแพงกว่า

25 นาที ที่แล้ว
อ.โอเล่ ญาณสัมผัส ผอมลงมาก ยอมรับผ่าตัดกระเพาะรักษาอาการป่วย บันเทิง

ห่วงหนัก! อ.โอเล่ ผอมลงมาก เคยหยุดหายใจ หวิดไหลตาย ความดันทะลุ 200

25 นาที ที่แล้ว
รวบ &quot;ไอ้ต้อม&quot; หนุ่มลาว ฆ่าหั่นศพแฟนสาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา ย่านปากเกร็ด ข่าวอาชญากรรม

รวบ “ไอ้ต้อม” หนุ่มลาว ฆ่าหั่นศพแฟนสาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา ย่านปากเกร็ด

27 นาที ที่แล้ว
คลิปสุดท้าย ไอ้ต้อม ใช้เท้าเล่นหน้า-หัวแฟน ก่อนลงมือ ฆ่าหั่นศพสาวลาว ทิ้งคลองประปา ข่าว

คลิปสุดท้าย ไอ้ต้อม ก่อนลงมือ ฆ่าหั่นศพสาวลาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา

45 นาที ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียน ล้างแอร์ช่วยชาติ 2569 ข่าว

วิธีลงทะเบียน ล้างแอร์ช่วยชาติ 2569 รับส่วนลด 300 บาท จำกัด 3 หมื่นสิทธิ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 25 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 25 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด 2 นศ.ไทยอนาคตไกล ถูกชนดับที่สหรัฐ คนขับป่วยจิต หลับตาเหยียบคันเร่ง ข่าว

สลด 2 นศ.ไทยอนาคตไกล ถูกชนดับที่สหรัฐ คนขับป่วยจิต หลับตาเหยียบคันเร่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปราคาปิดวานนี้บวก 1,400 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 เปิดตลาดบวก 2,400 บาท ทองแท่งทะลุ 70,700

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายจีนวัย 70 ดับสลด หลังทำรากฟันเทียม ลูกสาวช็อก พ่อโดนถอนฟัน 6 ซี่รวด ข่าวต่างประเทศ

ชายจีนวัย 70 ดับสลด หลังทำรากฟันเทียม ลูกสาวช็อก พ่อโดนถอนฟัน 6 ซี่รวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 25 3 69 ดูดวง

3 ราศีคนมีคู่กลับมาหวานชื่น ปรับความเข้าใจกันได้ลงตัว อาถรรพ์รักร้าวหายไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก เซธ ปีเตอร์สัน พระเอกหนังโป๊ เสียกะทันหัน วัยเพียง 28 ต้องระดุมเงินจัดงานศพ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนสถิติ 5 งวดเลขเด่นปฏิทินจีนจาก The Thaiger เทียบผลสลากจริง พบเลขออกซ้ำชุดเด่น 2 งวด ก่อนลุ้นสลากกินแบ่ง 1 เมษายน 2569 เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดปฏิทินจีน 5 งวดย้อนหลัง เทียบผลสลากจริง ก่อนหวยออก 1 เม.ย. 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพราะงี้เอง คนญี่ปุ่นถึงรักคนไทย มากสุดในอาเซียน แต่แอบมีเรื่อง &quot;อิหยังวะ&quot; เศรษฐกิจ

เพราะงี้เอง คนญี่ปุ่นถึงรักคนไทย มากที่สุด แต่แอบมีเรื่อง “อิหยังวะ”

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nicolette Keough Airbnb ข่าวต่างประเทศ

รวบอินฟลูฯ สาย 18+ ถ่ายคลิปฉี่ใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า AirBnb หลายรายการ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าชายอากิชิโนะบ่นเงินปีละ 25 ล้านบาทไม่พอใช้ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเดือด! เจ้าชายโอดได้เงิน 125 ล้านเยนไม่พอใช้ ทั้งที่กินฟรี-อยู่ฟรีจากภาษี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ดงวดนี้ 1 เม.ย. 69 จับตาเลขเด่นมาแรง ลุ้นรวยรับหน้าร้อน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮิวโก้ จุลจักร&quot; เปิดสาแหรก 4 ชั่วคน สืบเชื้อเจ้าจาก ร.5 ยังไง จนเป็น &quot;จักรพงษ์&quot; บันเทิง

“ฮิวโก้ จุลจักร” เปิดสาแหรก 4 ชั่วคน สืบเชื้อเจ้าจาก ร.5 ยังไง จนเป็น “จักรพงษ์”

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ยอมรับว่าถ่ายคลิปวิดีโอขว้างเก้าอี้จากระยะ 50 ฟุต ซึ่งกลายเป็นไวรัล ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 15 ถ่ายคอนเทนต์เพื่อนโจ๋วัย 16 โยนเก้าอี้หนัก 15 กก. ตกกลางห้างดัง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุ่น! นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน ข่าวต่างประเทศ

คลิป นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น บันเทิง

ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมควบคุมโรคยันไข้กาฬหลังแอ่นไม่ระบาดง่ายเหมือนโควิด ข่าว

ยืนยัน โรคไข้กาฬหลังแอ่น ไม่ได้ติดง่ายเหมือนโควิด แนะสังเกตอาการ อย่าตื่นตระหนก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปดราม่าเดือด “พระจันทร์ฉาย VS อับบาส” ปมชุลมุนห้องแต่งตัว ONE ลุมพินี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร่วมยินดี ไฮโซบิ๊ก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน หลังเปิดตัวคบเมื่อปีที่แล้ว ลั่น “คุณคือสิ่งที่ดีที่สุด”

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569

เปิดปากเหี้ยม “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพแฟนสาวลาว อ้างฝ่ายหญิงแทงตัวเอง

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569

ไอศครีมเจลาโต้ กับไอติมธรรมดา ต่างกันยังไง คุ้มไหมที่จ่ายแพงกว่า

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
อ.โอเล่ ญาณสัมผัส ผอมลงมาก ยอมรับผ่าตัดกระเพาะรักษาอาการป่วย

ห่วงหนัก! อ.โอเล่ ผอมลงมาก เคยหยุดหายใจ หวิดไหลตาย ความดันทะลุ 200

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
