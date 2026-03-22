ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มแอบปีนหอคอย ถ่ายคอนเทนต์ พลัดตกดับสลด พ่อใจสลาย เสียลูกชายอนาคตไกล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 16:46 น.
วัยรุ่นนิวยอร์กพลัดตกหอคอยดับคาที่ หลังมุดรั้วปีนขึ้นไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์

สลด วัยรุ่นนิวยอร์ก 16 ปี มุดรั้วปีนหอคอยเหล็ก พลัดตก-ทนพิษแผลไม่ไหวเสียชีวิต ครอบครัวใจสลายสูญเสียลูกชายนักกีฬาอนาคตไกล ด้านตำรวจเร่งสอบปมเหตุ ชี้ยังไม่พบรอยอาชญากรรม

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสลด กรณี ทิโมธี อิงลันด์ (Timothee Englund) วัย 16 ปี พลัดตกลงมาจากความสูง 15 ฟุตจากยอดโครงสร้างเหล็ก ภายในสวนสาธารณะริมน้ำบุชวิค อินเล็ต ย่านวิลเลียมส์เบิร์ก เขตบรุกลิน ตามรายงานของสื่อ New York Daily News โครงถูกล้อมปิดไว้ด้วยรั้วตาข่ายเหล็ก แต่มีช่องโหว่ขนาดใหญ่ด้านล่าง ทำให้เด็กหนุ่มสามารถมุดลอดและปีนขึ้นไปได้

หลังได้รับสายด่วน 911 เจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กรุดไปยังที่เกิดเหตุ ทิโมธีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเบลล์วิวเร่งด่วนในสภาพหมดสติและไม่ตอบสนอง ก่อนที่เขาจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทิ้งไว้เพียงร่องรอยของอุปกรณ์ทางการแพทย์และขยะที่เกลื่อนกลาดบริเวณรอบหอคอย หลังทีมกู้ชีพที่พยายามช่วยชีวิตเขาอย่างสุดความสามารถ

อีเวตต์ วัย 52 ปี และ โทเบียส อิงลันด์ วัย 57 ปี พ่อและแม่ของผู้เสียชีวิต อาศัยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง 6 บล็อกถนน เปิดใจกับสื่อ New York Post ด้วยใจแหลกสลายว่า ลูกชายของพวกเขาเป็นเด็กน่ารัก ตลก และมักจะปล่อยมุกฮา ๆ อยู่เสมอ “เขาเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยความรัก” ผู้เป็นแม่กล่าว

พร้อมกล่าวถึงลูกชายว่า ทิโมธีเป็นเด็กร่าเริงและรักการเล่นกีฬา เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียน Manhattan Village Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนสายศิลปศาสตร์ในย่านแฟลตไอออนของแมนฮัตตัน ขณะที่ผู้เป็นพ่อเล่าทั้งน้ำตาว่า ลูกชายเป็นนักกีฬา ชอบเล่นฟุตบอลและบาสเกตบอลเวลาที่ไปยิมด้วยกัน และมีแพลนจะเข้าร่วมทีมมวยปล้ำของโรงเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ด้วย

ตอนนี้ครอบครัวยังคงพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้น และทำไมลูกชายถึงตัดสินใจทำเรื่องเสี่ยงอันตรายเช่นนั้น

รายงานระบุว่า สวนสาธารณะแห่งนี้ถือเป็นแหล่งรวมตัวยอดฮิตของวัยรุ่นในละแวกนั้น วัยรุ่นคนหนึ่งที่กำลังเดินออกจากสวนหลังเกิดเหตุให้สัมภาษณ์ว่า พวกเขามาที่นี่กันตลอดเวลา

ขณะที่สื่อ News12 Brooklyn รายงานว่า ในวันเกิดเหตุมีผู้คนจำนวนมากออกมาพักผ่อนรับลมที่อุณหภูมิเกือบ 60 องศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 15 องศาเซลเซียส) ในวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งเผยว่า “มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและสลดใจมาก ๆ”

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าทิโมธีอยู่กับใครในตอนที่เกิดเหตุ หรือใครเป็นคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยของการก่ออาชญากรรมและยังไม่มีการจับกุมผู้ใด ล่าสุด สำนักข่าว Daily Mail ได้ติดต่อไปยังตำรวจนิวยอร์กเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว

ข้อมูลจาก : dailymail

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 16:46 น.
59
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

